Sommerová o dnešní opozici: „Chtějí sem pustit Putina.“ Tuší temné časy pro demokraty

„Já se budu asi opakovat po svých předřečnících, protože to, co nás trápí, všichni víme, jsou příští parlamentní volby. Za rok nás občany, kteří chceme žít v demokracii, čekají těžké časy. S úzkostí shledáváme, že potřeba svobody a demokracie slábne, jak celý svět včetně občanů naší republiky strhává do propasti adorace autoritářských vůdců a jejich nesplnitelné sliby o tom, že se s nimi budeme mít líp. Nebudeme. Na rozdíl od nich nevěřím, že by vláda nečestného Babiše, který se stará jenom o vlastní prospěch, zaručila v naší společnosti ekonomickou prosperitu. Bláhoví dostanou jen pár dárků z veřejného rozpočtu. Pár korun do peněženky, zatímco jim i nám všem sebere svobodu a oporu právního řádu. Slovensko, Maďarsko a dnes už zřejmě i Amerika jsou toho důkazem. Za humny zuří agresivní ruská invaze a miliony Ukrajinců, kteří počítají své mrtvé, hrdinně vzdorují. Ukrajinci bojují také za nás a naše vláda a občané statečné Ukrajině solidárně pomáhají,“ prohlásila Sommerová a dočkala se potlesku.

„Polský disident a novinář Adam Michnik kdysi napsal, že osvobození otroci, kteří za svoji svobodu a spravedlnost nemuseli bojovat a neznají tak jejich cenu, si stejně nakonec svobodně zvolí jen nového otrokáře. V čem tedy máme hledat naději? V tvořivých lidech, v silné občanské společnosti, v rezistenci těch, kteří pamatují totalitní režim. A těch, kteří okusili svobodu a demokracii a nechtějí se jich vzdát. Tradičně v literatuře a v umění, ve svobodných institucích, v důvěře v Senát, v Ústavní soud a v prezidenta. Prosím vás proto, nenechte se nachytat, nenechte si ukrást svobodu, protože vybojovat ji zpět může trvat několik generací a škody na duši národa budou opět fatální. Vzpomeňme dnes na všechny, kteří za naši svobodu zaplatili nejvyšší cenu. Totiž svými životy,“ řekla.

„Nezapomeňme, že Rusko je stejně nebezpečné jako v roce 1945, 1948, 1968 a je opět připraveno spolu s českými Jidáši nastolit v naší milované vlasti řád nenávisti, udávání a zla. Ještě je čas, naše naděje stále žije ve svobodě,“ dodala Olga Sommerová.

Před hromážděné občany předstoupila také herečka a zpěvačka Barbora Poláková s písní Laskavost. „Přišel čas postavit mezi hory most. Přišel čas nebe namalovat modře. Přišel čas poděkovat i říct dost. Přišel čas doplavat až na břeh. Pořád máš ještě laskavost. Pořád máš ještě laskavost. Všechno je jinak, starý svět je pryč. Pro mě i pro tebe, už ani nevím, kdo jako první vykopl míč. A je to jedno. Přišel čas spálit vzorce i vzorečky, přišel čas přepočítat v sobě zdravý ovečky. A víš ty co? Vnímej to klidně sobecky, i když už musíš někdy dát bosou nohu kobře. Pořád máš ještě laskavost, po ní ti bude vždycky dobře," zazpívala.