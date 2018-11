Soud bude prověřovat všechny příjmy Jiřího Paroubka. Kvůli žalobě paní Petry na výši alimentů

5. 11. 2018 17:41

Server Seznam zprávy.cz přinesl informaci o tom, že si soud pro Prahu 5 proklepne majetkové poměry expremiéra za ČSSD Jiřího Paroubka. Chce zjistit, zda má někdejší předseda vlády vyšší příjmy, než deklaruje, a mohl by tedy na svou dceru platit více peněz. To by si přála jeho brzy již bývalá žena Petra Paroubková.