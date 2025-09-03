Sperma v křtitelnici, řezání židovských žil a Černochová. Ďábelský performer Kohout je ve střední Evropě

„Dcera pro mě nedávno převzala medaili za třetí odboj. Rozdává je ministryně obrany, ta p*ča Černochová,“ sdělil na uvítanou performer Milan Kohout. Jiné ántré by od něj nikdo nečekal. Bývalý disident, současný radikální performer a celoživotní bojovník proti pánbíčkářům všeho druhu, nyní hlavně proti Židům prý za genocidu v Gaze, půroti kapitalistickým sviním a tak dále, je už několik týdnů ve střední Evropě. Byli jsme na ateizaci, což používá místo křtu, jeho knihy básní Vztek a její zhudebněné verze. A tohle vše jsme zažili.
Vztek Za školou
Dost verbálně vyostřená akce se konala v pražském Klubu Za školou. Půvabná provozovatelka už od začátku neskrývala obavy z toho, že se budou vést drsné politické řeči, což se jí moc nelíbí, ale budiž. Dopředu věděla, že s Kohoutem to jinak nejde. A začalo to už před vystoupením. „Co ty svině židovský dělají Palestincům, to je strašný. V Gaze probíhá řízená genocida. Největší dnešní genocida děti na Zeměkouli. Ať se jdou se svým sobeckým, sebestředným a náckovsky nadřazeným náboženstvím vysrat.“ sdělil Kohout. „Ať mě nazývají antisemitou, je mi to u prdele,“ dodal.
Kontroverzní performer Kohout žije natrvalo v americkém Bostonu, ale i tam má se svými názory problémy. Prý ho po příletu do rodných Čech oslovila strana Levice, jestli by za ni kandidoval v nadcházejících poslaneckých volbách. „Musel jsem to odmítnout. Asi nevědí, že žiju v Bostonu,“ podotkl.
Od výčepu se osazenstvo přesunulo do sklepa, kde je malý sál. Právě tam se konala ateizace jeho básnické sbírky Vztek a její zhudebněné verze. Na pódiu ho stejně jak na elpíčku doprovázel hrou na kontrabas úžasný džezový muzikant Jaromír Honzák, jenž hraje např. se skupinami bratří Ebenů nebo Ivy Bittové.
Vztek v Americe i v Česku
Sbírka Vztek, doprovozená pochmurnými ilustracemi Blanky Dvořákové, je rozdělena na dvě části. Amerika a Evropa, kde Kohout nedávno několik let působil, než se pak zase vrátil za Atlantik. Hlavnímu interpretovi s vizáží ďábelského kazatele visel na krku symbol anarchie, z něhož lze dvěma tahy vytvořit okultistický pentagram. Básně ze sbírky vybíral tak, jak mu přišly pod ruku.
S básní Cihlová škola recitoval: „Někteří žáci otočili své obličeje jedním směrem, do místnosti vstoupili bojovníci proti komunismu. Krásné mrtvoly v údolí neroztálého sněhu vyfoukly růžový prach z vlastních tváří. Vážnost věčné touhy po svobodě nadlehčovala moucha hledající chutné hovno. Jsem Čuňas a to není legrace, řekl jeden z nich…“
S básní Feudalismus umírá deklamoval: „Vláda přiložila ucho k spáleným prsům bezdomovce, aby naslouchala tepu doby. Uškvařené lidské maso nemělo doklady totožnosti. Jen vonělo rychlým stravováním. Kardinál jásal a s láskou lil do očních důlků svěcenou vodu bublající, v záři ohňů děkovaly Havlovy slzy ostravskému podnikateli za stavbu popáleninového centra. Vlahý černobílý kouř stoupal ke křehké inverzní slupce společných zájmů. Dobro opět zvítězilo.“
Vztek na náboženství
„Náboženství je něco tak odporného, že ho do morku kostí nenávidím. Všechna náboženství. V historii způsobila strašné hory mrtvol a nyní znova judaismus zabíjí desítky tisíc dětí v Gaze ve jménu vyvolenosti Židů. Prostě nacistický Izrael. Je to odporná věc, kterou bychom měli vykopnout ze společnosti,“ sdělil Kohout při vystoupení.
Jednou z jeho permanentně probíhajících performancí je nabídka lidem, že přijde do jejich domovů a vyhodí jim všechny náboženské knihy z okna, přičemž místo nich prý dodá zdarma kvalitní literaturu. Takhle prý už letěl Korán, Bible a další. „Mám souseda muslima, kterému jsem řekl, že mi ten jejich prorok Mohamed může políbit prdel. A přestože je většinou rozumný, stal se z něj zabiják,“ podotkl Kohout s tím, že pánbíčkáři se opět ujímají moci a že komunisté měli za bývalého režimu pravdu, že s nimi bojovali.
V současnosti by měl být Kohout na festivalu performance v polské Vratislavi – a nejspíš tam bude mít opět horkou půdu pod nohama.
„Trpím hemofilií čili chudokrevností a musím si skoro každý týden píchat injekce… Židé se páří mezi sebou… Máma byla Kubinová… Když se množí v úzkých genetických rybníčkách, tak to vytváří úchylky jako hemofilii, takže mám judaismu dost…“ zmiňoval. A dodal: „Jelikož jsem oběť této degenerace, tak si tam budu podřezávat žíly a pracovat s krví, která je geneticky zkurvená.“
Na tamní vysoké škole měl kdysi dělat doktorát, ale když nalil své semeno do svěcené vody křtitelnice v místní katedrále před mší s tím, že v jeho genech je zakódován ateismus a takto ho předává věřícím, skončil Kohout neslavně. Kristus v katolických katedrálách je podle něj „zohavená mrtvola jako Bůh zahnívající západní civilizace“.
autor: Jan Rychetský