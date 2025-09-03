Sperma v křtitelnici, řezání židovských žil a Černochová. Ďábelský performer Kohout je ve střední Evropě

03.09.2025 18:08 | Reportáž

„Náboženství je něco tak odporného, že ho do morku kostí nenávidím. Všechna náboženství. V historii způsobila strašné hory mrtvol a nyní znova judaismus zabíjí desítky tisíc dětí v Gaze ve jménu vyvolenosti Židů,“ sdělil kontroverzní performer Milan Kohout publiku. Byli jsme na jednom z jeho představení. Nicméně v Polsku se chystá na prolévání vlastní židovské krve.

Sperma v křtitelnici, řezání židovských žil a Černochová. Ďábelský performer Kohout je ve střední Evropě
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Performer Milan Kohout

„Dcera pro mě nedávno převzala medaili za třetí odboj. Rozdává je ministryně obrany, ta p*ča Černochová,“ sdělil na uvítanou performer Milan Kohout. Jiné ántré by od něj nikdo nečekal. Bývalý disident, současný radikální performer a celoživotní bojovník proti pánbíčkářům všeho druhu, nyní hlavně proti Židům prý za genocidu v Gaze, půroti kapitalistickým sviním a tak dále, je už několik týdnů ve střední Evropě. Byli jsme na ateizaci, což používá místo křtu, jeho knihy básní Vztek a její zhudebněné verze. A tohle vše jsme zažili.

Vztek Za školou

Dost verbálně vyostřená akce se konala v pražském Klubu Za školou. Půvabná provozovatelka už od začátku neskrývala obavy z toho, že se budou vést drsné politické řeči, což se jí moc nelíbí, ale budiž. Dopředu věděla, že s Kohoutem to jinak nejde. A začalo to už před vystoupením. „Co ty svině židovský dělají Palestincům, to je strašný. V Gaze probíhá řízená genocida. Největší dnešní genocida děti na Zeměkouli. Ať se jdou se svým sobeckým, sebestředným a náckovsky nadřazeným náboženstvím vysrat.“ sdělil Kohout. „Ať mě nazývají antisemitou, je mi to u prdele,“ dodal.

Kontroverzní performer Kohout žije natrvalo v americkém Bostonu, ale i tam má se svými názory problémy. Prý ho po příletu do rodných Čech oslovila strana Levice, jestli by za ni kandidoval v nadcházejících poslaneckých volbách. „Musel jsem to odmítnout. Asi nevědí, že žiju v Bostonu,“ podotkl.

Od výčepu se osazenstvo přesunulo do sklepa, kde je malý sál. Právě tam se konala ateizace jeho básnické sbírky Vztek a její zhudebněné verze. Na pódiu ho stejně jak na elpíčku doprovázel hrou na kontrabas úžasný džezový muzikant Jaromír Honzák, jenž hraje např. se skupinami bratří Ebenů nebo Ivy Bittové.

Vztek v Americe i v Česku

Sbírka Vztek, doprovozená pochmurnými ilustracemi Blanky Dvořákové, je rozdělena na dvě části. Amerika a Evropa, kde Kohout nedávno několik let působil, než se pak zase vrátil za Atlantik. Hlavnímu interpretovi s vizáží ďábelského kazatele visel na krku symbol anarchie, z něhož lze dvěma tahy vytvořit okultistický pentagram. Básně ze sbírky vybíral tak, jak mu přišly pod ruku.

S básní Cihlová škola recitoval: „Někteří žáci otočili své obličeje jedním směrem, do místnosti vstoupili bojovníci proti komunismu. Krásné mrtvoly v údolí neroztálého sněhu vyfoukly růžový prach z vlastních tváří. Vážnost věčné touhy po svobodě nadlehčovala moucha hledající chutné hovno. Jsem Čuňas a to není legrace, řekl jeden z nich…“

S básní Feudalismus umírá deklamoval: „Vláda přiložila ucho k spáleným prsům bezdomovce, aby naslouchala tepu doby. Uškvařené lidské maso nemělo doklady totožnosti. Jen vonělo rychlým stravováním. Kardinál jásal a s láskou lil do očních důlků svěcenou vodu bublající, v záři ohňů děkovaly Havlovy slzy ostravskému podnikateli za stavbu popáleninového centra. Vlahý černobílý kouř stoupal ke křehké inverzní slupce společných zájmů. Dobro opět zvítězilo.“

Vztek na náboženství

„Náboženství je něco tak odporného, že ho do morku kostí nenávidím. Všechna náboženství. V historii způsobila strašné hory mrtvol a nyní znova judaismus zabíjí desítky tisíc dětí v Gaze ve jménu vyvolenosti Židů. Prostě nacistický Izrael. Je to odporná věc, kterou bychom měli vykopnout ze společnosti,“ sdělil Kohout při vystoupení.

Jednou z jeho permanentně probíhajících performancí je nabídka lidem, že přijde do jejich domovů a vyhodí jim všechny náboženské knihy z okna, přičemž místo nich prý dodá zdarma kvalitní literaturu. Takhle prý už letěl Korán, Bible a další. „Mám souseda muslima, kterému jsem řekl, že mi ten jejich prorok Mohamed může políbit prdel. A přestože je většinou rozumný, stal se z něj zabiják,“ podotkl Kohout s tím, že pánbíčkáři se opět ujímají moci a že komunisté měli za bývalého režimu pravdu, že s nimi bojovali.

V současnosti by měl být Kohout na festivalu performance v polské Vratislavi – a nejspíš tam bude mít opět horkou půdu pod nohama.

„Trpím hemofilií čili chudokrevností a musím si skoro každý týden píchat injekce… Židé se páří mezi sebou… Máma byla Kubinová… Když se množí v úzkých genetických rybníčkách, tak to vytváří úchylky jako hemofilii, takže mám judaismu dost…“ zmiňoval. A dodal: „Jelikož jsem oběť této degenerace, tak si tam budu podřezávat žíly a pracovat s krví, která je geneticky zkurvená.“

Na tamní vysoké škole měl kdysi dělat doktorát, ale když nalil své semeno do svěcené vody křtitelnice v místní katedrále před mší s tím, že v jeho genech je zakódován ateismus a takto ho předává věřícím, skončil Kohout neslavně. Kristus v katolických katedrálách je podle něj „zohavená mrtvola jako Bůh zahnívající západní civilizace“.

Psali jsme:

„Nejdrsnější verze islámu.“ Hampl bije na poplach před tím, co bují v ČR
Jak politická korektnost ovládla svět. Spisovatel Graham srovnává s náboženstvím a marxismem
Agent provokatér? Podivnost kolem vraha z Magdeburku
„Rusové vedou válku proti Vánocům,“ plácnul americký novinář, přišla studená sprcha

 

Zdroje:

https://milankohout.bandcamp.com/album/vztek

https://www.blackpoint.cz/milan-kohout-a-jaromir-honzak--vztek-lp--180g--kniha-limited-300-/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Evropa , Kohout , náboženství , židé , performance , ateizace knihy

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je nenávist k veškerému náboženství oprávněná?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jan Rychetský

Mgr. Ondřej Krutílek byl položen dotaz

Souhlasíte s tím, že se EK chová pokrytecky?

Co říkáte na toto? Podle mě má Hraba naprostou pravdu. Cituji ho: ,,Podle jejího oficiálního environmentálního výkazu za rok 2023 vyprodukovala Komise 147 851 tun CO2. To odpovídá 1,1 miliardám kilometrů ujetých osobním autem, což je zhruba 26 700 cest kolem Země po rovníku. Takže žádná záchrana pla...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Reálná čísla o četnosti sexu v manželstvíReálná čísla o četnosti sexu v manželství Vedlejší účinky velmi časté konzumace zázvoruVedlejší účinky velmi časté konzumace zázvoru

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Hoffman nad průzkumem o Fialově vládě: Sytý hladovému nevěří

19:17 Hoffman nad průzkumem o Fialově vládě: Sytý hladovému nevěří

POHLED IVANA HOFFMANA Statisticky jste snědl půlku kuřete, protože já snědl celý, vtipkoval kdysi Fe…