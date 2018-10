Spisovatel Viewegh pobouřil některé lidi svým příspěvkem ke kampani Me Too. A nyní věc posunul

Spisovatel Michal Viewegh se znovu ozval. Důrazně odmítl, že by snad zlehčoval zločiny znásilnění. To ale nemění nic na tom, že jednu americkou dámu považuje za hysterku. Pár slov přidal i na adresu premiéra Andreje Babiše (ANO).

Michal Viewegh dokázal prodat desetitisíce knih a zařadil se mezi spisovatele, kteří si svým psaním vydělávají na živobytí. Kdyby se měl vracet k učení na škole, přirovnal by to k hororu. Tak se alespoň vyjádřil pro server Aktuálně.cz. Na témže místě poukázal také na to, že se rozhodl psát sloupky do Lidových novin a baví ho to, byť si je vědom toho, že ne každý musí s jeho názory souhlasit.

Do skupin kontroverzních textů patřil ten, v němž se Viewegh vymezil proti kampani Me too, ve které se ozývají ženy, které čelily sexuálnímu obtěžování. A to třeba i před čtyřiceti či dvaceti lety. Ozvala se také dáma, která prohlásila, že ji před řadou let sexuálně obtěžoval Brett Kavanaugh - soudce Nejvyššího soudu USA. Viewegh ve sloupku napsal, že je rád, že se narodil v zemi, kde si mohl „sáhnout na svou vrstevnici“.

Svým textem vyvolal rozruch. V rozhovoru pro server Aktuálně.cz mluví přímo o hysterii. „Když teď vidím tu šílenou hysterii, tak bych v něm asi víc zdůraznil tu nadsázku. Mluvíme ale proboha o fejetonu, což je žánr na pomezí literární fikce a žurnalistiky. Není to přece moje úvaha nebo esej o znásilnění, ale humoristický fejeton! Navíc jsem reagoval na věci, které opravdu bijí do očí. Ta dáma mlčela třicet let a ozve se až ve chvíli, kdy údajný násilník kandiduje do funkce soudce Nejvyššího soudu. To fakt smrdí, ať se na mě nikdo nezlobí," prohlásil Viewegh.

Důrazně odmítá, že by zlehčoval zločin znásilnění. „To je čirá demagogie. Naprostý nesmysl! V životě bych si nedovolil zlehčovat tak odporný zločin, jako je znásilnění, natož jeho oběti," zdůraznil.

To ale podle Viewegha nic nemění na tom, že dáma, která se postavila proti současnému členovi Nejvyššího soudu, se zachovala jako hysterka. Vidí to tak, že na střední škole šla žena, tehdy dívka, na mejdan a tam se jí údajně jeden chlapec pokoušel svléknout a druhý na ni opilecky skákal. Viewegh si prý znásilnění představuje jinak.

Jedním dechem zdůraznil, že si je vědom toho, že ani v Česku si nejsou ženy a muži vždy rovni a jako spisovatel se zasazoval o rovnost obou pohlaví. Ale nemá prý rád, když se věci ženou do extremismu. Platí to i o feminismu. Proti extremismu se prý bude vymezovat vždy.

Pár slov poznamenal také na adresu Andreje Babiše. Prý ho netrápí, že noviny spadají do svěřeneckého fondu premiéra Babiše. Psal do Lidovek už před tím, než je koupil Babiš. A teď v tom rád pokračuje. A s žádnými cenzorskými zásahy se prý zatím nesetkal. I když zatím nepsal nic kritického proti Babišovi.

autor: mp