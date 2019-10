Společná imigrační politika? Expert bouchl do stolu: O migraci mohou rozhodovat jen naše úřady, ne nějaký Řek v Bruselu

V těchto dnech si připomínáme výročí mnichovské dohody, která de facto podrobila náš stát nacistickému Německu. Jak tuto historickou událost vnímáte? Je podle vás dostatečně připomínána, třeba v médiích?

Tento případ, kdy nás naši spojenci opustili a zaprodali, byl jedním z několika důležitých momentů v naší historii, kdy jsme naletěli na sladká slova, anebo kdy bylo v zásadních otázkách rozhodnuto o nás bez nás.

Mnichov byl ale také hlavní příčinou, klíčem a počátkem naší novodobé tragédie, přímou linkou k okupaci zbytku českých zemí 15. 3 1939, kterou dnes už též nikdo nepřipomíná, a už vůbec ne jako druhou zradu spojenců v krátkém období, zradu v jistém ohledu ještě větší než Mnichov. Tam se ještě mohli vymlouvat (byť nevěrohodně), že zachraňují mír, že je to poslední ústupek Hitlerovi atd., ale 15. březen 1939 byl už brutálním porušením Mnichova, který sami podepsali a ručili za něj, přičemž ani nepípli, a nechali se pokorně Hitlerem podruhé zesměšnit a pokořit, jsou tudíž spoluviníky i za smrt všech 300 000 československých obětí Němců v době tzv. protektorátu.

Navíc Mnichov, a to, co mu bezprostředně předcházelo, a to, co spustil, stálo přímo i nepřímo tisíce životů Čechů (a i několika antinacistických Němců) z pohraničí, 350 000 vyhnaných a vysídlených atd. Zvěrstva se děla už tehdy a páchali je ti (podle Hermana, Bělobrádka a dalších) údajně hodní sudetští krajané a sousedé, žádní esesáci z říše. Na druhou stranu Mnichov (bohužel prozatím naposledy) mimořádně sjednotil národ ve vůli bojovat. Připomeňme mimořádnou mobilizaci i symbolické sjednocení politické, na „antinacistické frontě“, kdy na jednom balkóně Rudolfina vedle sebe stali mj. mladý Ladislav Rašín a Klement Gottwald. Podobně jako teď stojí lidé z opačných stran politického spektra a rozdílných ideologií u pomníku maršála Koněva…

Přijde mi, že právě snad ono klimatické běsnění kolem švédské záškolačky naše veřejnoprávní média natolik zaměstnalo, že tuto (mnichovskou) zradu, která nás stála tolik obětí, životů a škod, ani nepřipomínají. Ono připomínat, jak nás Británie, Francie a Itálie hodily přes palubu, obraly nás o možnost se bránit útoku a zradily spojenecké smlouvy s ČR, asi není dostatečně politicky korektní. Myslím, že tyto klíčové momenty naší (nepřepsané) historie by měly být připomínány s poučením pro budoucnost, že spojenci nám pomohou, když si napřed pomůžeme sami. Z toho by se měla odvíjet naše obranná i zahraniční politika. Jenže to by na dotyčných ministerstvech a ve vládě musel sedět někdo jiný.

Je svoboda, která již desítky let panuje v Evropě, křehčí než dříve? Je o ni potřeba bojovat? A jakým způsobem?

Svoboda? Když každý den přicházejí nová nařízení, směrnice, doporučení a právní úpravy z EU? Když nám neustále něco zakazují a přikazují? Když nepohodlné názory jsou ostrakizovány a jejich hlasatelé jsou označováni za fašisty, ruské šváby atd? Svoboda přece není zadarmo ani navždy. Naši otcové a dědové pro ni opravdu zkusili a museli bojovat. Pokud si ji nebudeme umět ubránit, pak o ni přijdeme. Pro začátek bojujme demokratickými volbami tak, že budeme volit strany, pro které slova jako rodina, národ, vlast ještě stále mnoho znamenají.

Minulý týden byly na Maltě učiněny první kroky k ustanovení společné imigrační politiky EU. Schůzka premiérů Německa, Itálie, Francie a Malty měla za cíl vyřešit mimo jiné situaci s uprchlíky, kteří krouží na lodích podél evropských břehů, zabývala se také vzkazem Turecka, které hrozí opět otevřít hranice do Evropy, pokud neobdrží větší finanční pomoc na pokrytí nákladů spojených se syrskými a jinými migranty. Jak na vás podobné aktivity v rámci EU působí? Máme se společné imigrační politice bránit?

V první řadě se nejedná o uprchlíky, ale o ekonomické migranty, jinak by totiž prchali s celými rodinami. Stále postrádám jasné a hloubkové vyšetření toho, kdo to vlastně celé financuje a především proč. Není zvláštní, že dosud žádné tajné služby ani policie nezveřejnily výsledky vyšetřování? Pokud vůbec šetří? Nebo snad mají instrukci nezasahovat? Nejzvláštnější je neaktivita masmédií. Zatímco v případě Čapího hnízda do toho případu masmédia bušila ze všech sil, zde u migrantů ani ťuk. Neví někdo, proč tomu tak je? Jo, nesmí se o tom mluvit?

Západ, který se sám dobrovolně zaplavil nepřizpůsobitelnými migranty, nám nyní hluboce závidí, že u nás, tzv. xenofobů, mohou naše ženy stále ještě vyjít na ulici i po setmění. Podle mne se právem obávají, že jejich vlastní občané, kteří si udělají výlet do Prahy, to budou vyprávět doma a lidem by mohlo dojít, kdo je za tento hrozný stav zodpovědný, který politik, která strana, a zúročí tyto jejich „zásluhy“ ve volbách. Proto je nutné tento pocit bezpečí zničit i u nás vnuceným „přesídlením“ desetitisíců podivně „legalizovaných“ imigrantů k nám.

V plenárním shromáždění Rady Evropy se v současnosti řeší otázka tzv. klimatických uprchlíků. Zajímavé je, že jsem nikde nenašel definici toho, kdo je klimatický uprchlík, jaká katastrofa jej musí postihnout, aby tento status získal, a kam smí uprchnout (resp. jak daleko od domova, jestli na nejbližší kopec, nebo do Číny). Nicméně podle toho, co jsem viděl, je nezbytné je „zachránit“ vpuštěním do Evropy a nechat je přisát se na její sociální systém.

Společná migrační politika EU není nic víc než jen trik, jak nám sebrat další samostatnost, a cesta do pekla. O migraci smějí podle usnesení naší Poslanecké sněmovny z roku 2018 rozhodovat výhradně naše úřady, a ne nějaký Řek v Bruselu. Musíme se tedy nesmyslu společné imigrační politiky (na jejímž konci jsou vždy kvóty a pokuty) bránit ze všech sil.

Co postoj Turecka? Měli bychom do země posílat více peněz? Vyzval k tomu i řecký premiér Mitsotakis, který zároveň upozornil, že na řecké ostrovy v Egejském moři připlouvá stále více migrantů z Turecka.

Turecko je problematická země. Nejenom turecká okupace severního Kypru, ale i jeho vyděračská politika vůči EU, kterou drží v šachu pohrůžkou uvolnění proudu migrantů do Evropy, ukazují, jak moc se mu nedá věřit. Turecko se chová jako arogantní velmoc, dokonce zahájilo vrtné práce v příbřežních vodách Kypru, kde se nalézají ložiska zemního plynu. Dále jeho válečná loď vypudila italskou průzkumnou loď, kterou si na průzkum ložisek plynu ve svých výsostných vodách objednala kyperská vláda. Navíc k tomu všemu už delší dobu turecká armáda beztrestně operuje na územích cizích států (Sýrie a Iráku) a tzv. západní demokratický svět se dívá jinam a ani necekne! Umíte si představit, co by se dělo, kdyby podobnou výpravu bez pozvání či mandátu pořádalo Rusko nebo Čína? Je toto snad důkazem tureckého respektu k demokracii, anebo jde o východní despotismus?

Migranti budou do Evropy přijíždět stále odevšad, tak dlouho, dokud jim budou v Evropě létat pečení holubi do úst. Stačí tuto bezbřehou a nesmyslnou podporu výrazně omezit a zájem o emigraci do Evropy prudce opadne. Turecko nyní opět jasně v otázce migrace ukazuje, že předchozí hrátky s možností a zájmem o členství v EU (Bože nás chraň) byly jen volebním trikem prezidenta Erdogana, jak nachytat hlasy a získat politickou sílu.

Sledujete napětí na Blízkém východě? Momentálně je situace vyhrocená v Iráku, který obvinil Izrael z autorství některých útoků na základny tamních jednotek PMF, pokračuje vleklý konflikt v Sýrii a do toho íránský vůdce Revolučních gard do médií oznámil, že považuje zničení Izraele za „dosažitelný cíl“. Navíc stále není dořešen útok na saúdská ropná zařízení, ze kterého je podezřelý právě Írán. Saúdové nevylučují, že Íránu vyhlásí válku. Je dnes situace v regionu tak vyostřená, že skutečně může dojít k vojenskému střetu? A jaké by to mělo dopady pro nás?

Napětí na Blízkém východě má na nás jeden hmatatelný dopad, který cítí všichni: drahý benzín a nafta. Tím pádem se návazně zdraží všechno další zboží a služby. Izraelské útoky, předpokládám, že po volbách skončí a doufám, že Netanjahua nenapadne splnit svoji vyhrůžku anexe západního břehu Jordánu. Konflikt v Sýrii je pečlivě udržován podporou „protiasadovských povstalců“, což jsou jen převlečení bojovníci ISIL, z různých stran. Všimněte si, že se v našich hlavních médiích již skoro vůbec nepíše o boji Kurdů. Jeden si říká, proč asi? Co se týče útoku na saúdský ropný průmysl, mám pocit, že viník byl znám a určen už dopředu, stejně jako u malajského letadla, kauzy Skripal, tzv. plynového útoku na syrské „povstalce“ atd. Americké prezidentské volby potřebují vnějšího nepřítele, harašení zbraněmi a především otevřené zbrojní rozpočty. Írán se k tomu báječně hodí. Je daleko, tajemný a vykreslený jako velmi nebezpečný. Pokud si dobře vzpomínám, tak v minulosti íránští vůdcové napadali existenci Izraele jako státu, který vznikl na cizím území (tedy v Palestině). Íránci nikdy nedeklarovali, že mají problémy s židy či křesťany, žijícími v Palestině. Byl to bývalý íránský prezident Ahmadinežád, který prohlásil, že pokud Izrael vznikl jako náplast za holokaust způsobený Německem, tak měl být židům k vytvoření vlastního státu dán kus např. Bavorska, protože jak k tomu přijdou Palestinci, že přijdou o svoji zemi kvůli zločinům, které nespáchali. Bezpochyby pozoruhodný názor…

Hrozilo by třeba opětovné oživení migrační krize?

Ta přece stále běží, to, že se o ní nemluví v ČT, neznamená, že skončila, naopak. Například do Řecka probíhá trojnásobná invaze migrantů než vloni. Jak jsem psal výše, připravuje se další záminka pro imigraci formou tzv. klimatických uprchlíků, další vlna „zachraňování trosečníků“ (co se sami ztroskotali u libyjského pobřeží) a jejich následné přesídlování, podle vedení Evropské komise zejména do střední Evropy. Řekl bych, že v současnosti v rámci Evropské komise už běží intenzivní jazykový výzkum, jak přejmenovat vnucování nelegálních imigrantů tam, kde je nechtějí (protože už vědí, jak to dopadlo ve státech západní Evropy), tak aby to politicky prošlo v zemích, kam se je dosud nepodařilo nacpat a kde se tedy stále dá žít v pohodě. Myslím, že se brzy dočkáme dalších neuvěřitelností jako dočasný pobyt, dočasné ubytování a podobně. Jenže my v ČR tohle už známe.

Česká armáda spustila informační kampaň k chystanému nákupu 12 nových vrtulníků Viper a Venom z USA. Velitel Vzdušných sil Armády ČR Petr Hromek ve videu prohlásil, že česká armáda musí snížit svou neúnosnou závislost na ruské technice. Je podle vás skutečnost, že velká část inventáře české armády je ruské/sovětské provenience, jakýmsi nebezpečím? Nebo v pozadí spatřujete něco jiného?

Dočetl jsem se, že výroba těchto zastaralých typů vrtulníků v USA končí. Je mi tedy záhadou, jak bude armáda pokračovat, až bude chtít doplnit letky na plný stav a ty vrtulníky prostě nebudou. Koupí olétané? Podle mne by se armáda měla soustředit na akvizice z evropských zdrojů a u vrtulníků to platí také. Mimochodem, ruské zatracované modernizované Mi35 jsou výborné, stejně jako např. italské vrtulníky Agosta – a za výrazně nižší cenu. Takže důvodem nákupu tohoto výběhového typu jistě nebude ani jeho modernost, ani jeho výhodná cena. O tom ostatním se můžeme jen domýšlet.

Na klimatickém summitu v New Yorku zazněl dlouho očekávaný projev švédské aktivistky Grety Thunbergové, která s nečekaně ostrou dikcí zaútočila na světové politiky. „Ukradli jste mi dětství a mé sny. Jsme na počátku velkého vyhlazení, a vy o tom nechcete mluvit. Jestli s tím nic neuděláte, nikdy vám to neodpustíme,“ řekla kromě mnoha dalších ostrých frází. Co na to říci?

Mně ukradla Greta již dost času, jak ji veřejnoprávní média cpou všude možně. Souhlasím s ní, že jsme na pokraji vyhlazení, ale rozhodně to není kvůli klimatu, ale kvůli rostoucímu napětí ve světě. Kdyby si to děvče ukončilo (alespoň nějaké, nejlépe přírodovědné) vzdělání, aby mělo nějakou představu, o čem vlastně mluví, udělalo by moc dobře. Klima na planetě se totiž mění periodicky, otepluje se a ochlazuje se v závislosti na pohybu zemské osy, jak dokazují pohyby ledovců v Evropě během ledových dob. V 15. století v Čechách údajně rostly mandloně a za Římanů se v Británii pěstovalo víno (zkuste si nyní, co vám tam vyroste a urodí se…). Každý geolog vám to střídání klimatu potvrdí. Navíc pořád v té ekologické kampani spatřuji nemilý ekonomický moment. Zatímco ekoteroristé v Evropě blouzní o uhlíkově neutrální Evropě a posouvají požadavky např. na ekologické automobily nebo na energetické zdroje za hranice fyzikálních zákonů, největší světoví znečišťovatelé (myslím tím průmyslové státy, nikoliv přírodní znečišťovatele jako např. sopky) v Amerikách a Asii vyrábějí vesele a lacino dál a nečelí žádným „uhlíkovým daním“. Naše trhy se jejich výrobkům díky hlouposti našich EU šéfů a smlouvám o volném obchodu otevírají stejně naivně jako naše některé ženy západním turistům za komunismu, namísto zavedení uhlíkového cla na veškeré dovozy do EU z těchto zemí. Protože to by nám poskytlo prostředky na další ekologizaci našeho životního prostředí. Jenže opak je pravdou. Namísto toho, abychom tlačili na hlavní světové znečišťovatele a producenty CO2, ničíme si svoje vlastní evropské hospodářství nesmyslnými požadavky (někdy za hranicí fyzikálních zákonů), které i kdyby byly splněny, ovlivní světové klima a kvalitu ovzduší jen minimálně. Ta atmosféra se totiž pohybuje kolem země.

Takže náš průmysl i energetiku si zdevastujeme pod nátlakem klimatistů a ekologistů sami. Až tu už vůbec nic nezůstane, budeme nuceni dovážet právě ty produkty, vyráběné za ekologicky i lidsky a sociálně nepřijatelných podmínek někde úplně jinde, kde na ekologii z vysoka kašlou.

Z výrazu tváře a silného patosu v hlase bylo znát, že Greta svá slova myslí vážně, přestože svůj krátký projev četla. Do jaké míry její vystoupení přispěje racionální mezinárodní diskusi o potřebách boje se změnou klimatu?

Racionální diskuse musí být věcná, faktická, technická a prostá prázdné ideologie. Obávám se, že tyto podmínky její vystoupení nesplňuje. Nicméně umožní řadě ekologických neziskovek a aktivistů vymáhat státní peníze, a zajistí jim tak dobrý život na další léta.

Jak po tomto vystoupení vnímat působení Grety Thunbergové? A domníváte se, že je Thunbergová horkým kandidátem na letošní Nobelovu cenu míru?

Když ji mohl dostat Jásir Arafat, tak proč ne ona? Myslím, že tato cena již dávno nemá žádnou cenu.

