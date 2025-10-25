Žádná pokuta. Přeškrtnutá EU na SPZ nevadí

V průběhu let se v Česku opakovaně objevují případy, kdy si lidé přelepují nebo překrývají symbol Evropské unie na svých registračních značkách. Někteří tímto způsobem vyjadřují nesouhlas s politikou EU nebo protest proti jejím institucím, jiní vnímají hvězdy EU jako nežádoucí symbol. Ministerstvo dopravy však dlouhodobě upozorňuje, že jakékoli úpravy registrační značky mohou být v rozporu s předpisy, i když se ne vždy jedná o přestupek v právním smyslu.
Nejvyšší správní soud se k tématu vyjádřil a potvrdil, že přelepení znaku Evropské unie na registrační značce není přestupkem. Podle rozhodnutí soudu jde o symbolický politický projev, který nijak neohrožuje čitelnost ani identifikaci vozidla. Soud zároveň zdůraznil, že takové jednání nepředstavuje škodlivost pro společnost, jde pouze o symbolický projev politického nesouhlasu a neporušuje žádné právní předpisy o provozu na pozemních komunikacích, informoval web Měšec.cz.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje uložil majiteli vozidla pokutu ve výši 1500 Kč za to, že si na registrační značce svého auta přelepil znak Evropské unie červenou páskou. Škodlivost řidičova jednání úřad spatřoval především ve ztížené čitelnosti registrační značky zejména pro automatizované systémy, které slouží k zaznamenávání přestupků řidičů v provozu na pozemních komunikacích.
Řidič se proti rozhodnutí úřadu o přestupku bránil žalobou u soudu. Ten rozhodnutí úřadu zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Podle soudu jsou stěžejními údaji na tabulce s registrační značkou znaky tvořící velká písmena a arabské číslice, které identifikují vozidlo, nikoli modrý proužek se znakem Evropské unie.
Úřad sice v řízení o žalobě uváděl, že taková nepovolená úprava tabulky s registrační značkou může zapříčinit, že automatizované měřící systémy nerozpoznají nebo mylně rozpoznají registrační značku vozidla, nepředložil k tomu však žádné důkazy.
Soud měl, na rozdíl od krajského úřadu a předtím prvostupňového městského úřadu, pochopení pro tento způsob vyjádření politického postoje a uzavřel, že v daném případě šlo o bagatelní záležitost, a nejde tedy o přestupek.
Ukázalo se tak jako pravdivé tvrzení portálu Autoweb, který na tuto problematiku upozorňoval už v roce 2018. Tehdy varoval před šířením nepravdivých informací o údajných pokutách či zákazu řízení za přelepení hvězdiček EU. Od té doby se téma vrací pravidelně – od internetových diskusí až po nabídky samolepek s dvouocasým lvem nebo přeškrtnutým symbolem Unie, které některá vlastenecká hnutí nabízejí jako projev odporu vůči Bruselu.
Autoweb se ve svém starším článku zabýval otázkou, zda skutečně hrozí řidičům pokuta, pokud přelepí symbol Evropské unie na své registrační značce. V roce 2018 upozorňoval, že se na internetu šíří ze strany Zdeňka Neusara, tehdy z ministerstva dopravy, a od někdejšího mluvčího pražské policie Tomáše Hulana mylné a demagogické tvrzení, že za podobné jednání hrozí zákaz řízení až na jeden rok. „Nevěřte lžím,“ upozorňoval Autoweb a dodal, že taková interpretace neodpovídá skutečnosti.
Podle článku mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar vysvětloval, že přeškrtnutí symbolu Evropské unie, které je na českých automobilech občas vidět, může způsobit i to, že auto bude ze strany úřadů a policie hodnoceno jako vozidlo bez registrační značky, a proto by se mohlo jednat o přestupek.
Mluvčí pražské policie Tomáš Hulan tehdy tvrdil, že na registrační značku ani do její těsné blízkosti nelze lepit nebo zobrazovat cokoliv jiného, co není schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a mohlo by změnit význam registrační značky. „Registrační značka se totiž po vydání nestává majetkem vlastníka automobilu, ale patří stále státu,“ uváděl.
Redakce Autowebu však zdůraznila, že policie ani úřady se při podobných případech často ohánějí zákony, které ve skutečnosti žádné takové přestupky výslovně nedefinují. „Neusar s Hulanem se obecně ohánějí zákony a přestupky, ale neuvádějí žádný konkrétní paragraf, který by měl být uvedeným jednáním porušen – tedy důvod, proč je to zakázáno,“ napsala s tím, že si pomáhají až absurditami, například tvrzením, že registrační značka je majetkem státu, nebo že by mohlo jít o hanobení symbolu Evropské unie – žádný takový přestupek či trestný čin ale v českém právu neexistuje.
Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, se přestupku dopouští ten, kdo řídí vozidlo, jehož registrační značka je zakryta, nečitelná nebo upravená tak, že je znemožněna či podstatně ztížena její čitelnost. Jak upozornil Autoweb, přelepením hvězdiček Evropské unie se čitelnost tabulky nijak nemění – nejde tedy o zakázanou úpravu. Zákon postihuje pouze takové zásahy, které znemožňují rozpoznání samotné registrační značky.
Registrační značka slouží k identifikaci vozidla. Pokud není její čitelnost podstatně omezena, nenaplňuje se ani formální stránka přestupku. „Přelepení symbolu EU tak podle právního výkladu nepředstavuje materiální přestupek, protože z něj nevyplývá žádná reálná škoda nebo společenská nebezpečnost,“ dodala redakce.
V textu také kritizovala, že kolem přelepování symbolu EU na registračních značkách se šíří demagogické výklady, které mají podle autorů zastrašovat občany. Podle nich se tím stát snaží potlačovat i svobodné vyjádření nesouhlasu s Evropskou unií: „Viditelné vyjadřování nesouhlasu s Evropskou unií je z jejich pohledu nežádoucí a lživým zastrašováním občanů se jim snaží bránit ve svobodném a velmi jednoduchém vyjádření názoru na tuto instituci.“
autor: Natálie Brožovská
