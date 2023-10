Spolu do voleb? „Výprask jim prospěje.“ „Budeme za blbce,“ zní

Koalice SPOLU po měsících váhání a debat oznámila, že do eurovoleb, které proběhnou v příštím roce, půjde společně. Lídrem by měl být europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Na kandidátní listině se objeví vedle členů ODS i lidovci a zástupci TOP 09. Ne všichni členové ODS jsou však z tohoto spojení nadšení. Rozporuplné reakce se ozývají i mimo ODS. Ve veřejném prostoru. Šéfredaktor Týdeníku Echo Dalibor Balšínek označil tento krok ODS, lidovců a TOP 09 za „incest“. A to byl teprve začátek…

Vládní trojkoalice SPOLU se dohodla, že za jeden provaz potáhne i v eurovolbách, které proběhnou v příštím roce. Šéfredaktor Týdeníku Echo Dalibor Balšínek označil tento krok ODS, lidovců a TOP 09 za „incest“.

„To je ale vymazlená ekumena. Představa kandidátky, kde bude eurofederalista Niedermayer a reformista Vondra je incest. Prý tomu má zabránit desatero,“ konstatoval Balšínek.

Publicistka Kateřina Dostálová obratem doplnila, že předseda ODS Petr Fiala zbavuje tu stranu existence. „Petr Fiala vyslal jasný signál. ODS neexistuje, existuje jen Fiala,“ napsala doslova.

To, že politika ODS, lidovců a TOP 09 se ve vztahu k EU častokrát diametrálně rozchází, zaznělo ve větším počtu příspěvků na sociálních sítích. Psycholog a publicista Dalibor Špok varuje, že po oznámení tohoto spojení bude kampaň do eurovoleb jen další kampaní proti šéfovi ANO Andreji Babišovi. „Společná kandidátka ODS-KDU-TOP09 pro volby do EU je marketingovým tahem postavit volby na protibabišovské (a další anti-) argumentaci, nikoli na vizi. Postoj ke skutečným evropským tématům (v nichž jsou tyto strany totálně nesourodé – změna klimatu, uprchlická krize) bude jaký?“ ptá se.

O pár hodin dříve připomněl, jak se kupříkladu europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS) staví k podpoře Izraele a Palestiny a k aktivistce Gretě Thunbergové. „Přední političce ODS vadí, že někdo vyjádří ‚solidaritu‘ s lidmi na území, na které dopadají bomby a hynou civilisté. A pokud to lze spojit ještě se jménem ‚Greta‘, myslím, že vzrušení z vytvoření takového postu musí být až neudržitelné. Ještě Euro 7 tam měla nějak dostat,“ poznamenal Špok.

Pirát Jakub Dědek obhlédl přední politiky koalice SPOLU a posla vzkaz europoslanci Luďku Niederamyerovi (TOP09). „Ne, tohle Niedermayer už fakt nezachrání,“ konstatoval.

Politolog Jiří Pehe prohlásil, že to, co koalici SPOLU posílilo do voleb do Sněmovny, tuto koalici v eurovolbách významně poškodí. „Ve volbách do PS vytvořila koalice ODS, TOP 09 a lidovců synergický efekt. Pokud ale půjde SPOLU spolu do eurovoleb, bude efekt opačný. Euroskeptici nebudou společnou kandidátku volit kvůli proevropským TOP 09 a KDU, proevropští voliči kvůli ODS. Vydělají na tom Piráti a STAN,“ napsal Pehe na sociální síti X.

Zastupitel Zelených na Praze 3 Matěj Michalk Žaloudek při pohledu na kandidátní listinu prohlásil, že koalici SPOLU nemůže v eurovolbách volit žádný příčetný liberální volič. „1. Vondra (ODS) 2. Vrecionová (ODS) 3. Niedermayer (TOP09) 4. Zdechovský (KDU) 5. Kutílek (ODS) Tohle snad žádní příčetní liberální voliči nemůžou volit,“ vyjádřil názor.

Menšinový akcionář ČEZ, investor Michal Šnobr na to konto prohlásil, že koalici SPOLU čeká v eurovolbách výprask, který koalici prospěje. „Jsem pro. Výprask rok a kus před volbami do PS ČR jim prospěje… Obrat ve Spolu: i do eurovoleb chtějí jít strany spolu. Podle Zdechovského už je hotovo, Vondra to odmítá,“ napsal Šnobr.

Registrovaný podporovatel ODS Martin Cvrček prohlásil, že společnou kandidátkou ODS, lidovců a TOP 09 do eurovoleb páchá koalice SPOLU sebevraždu. „Já teda nevím, ale tyhle dva si na jedné kandidátce moc nedovedu představit. To je sebevražda. Už vidím debatu. – Řezníček: „Jaký má koalice SPOLU názor na euro?“ – Vondra: „Nemáme jednotný názor.“ – Ř: „Jaký máte postoj ke Green Dealu?“ – V: „Nejsme jednotní.“ – Budeme vypadat za blbce,“ konstatoval Cvrček.

