Spravedlnost po anglicku. Za jejím znásilněním prý stojí samotná premiérka

07.07.2018 20:18

Lidem ve Velké Británii je zcela jasné, co se v jejich zemi momentálně děje. Je postupně islamizována a vláda tomu napomáhá. Muslimové se dopouštějí otřesných zločinů, ale je s nimi zacházeno v rukavičkách, zatímco britský občan je zatčen třeba i jen za to, že si vůbec dovolí si stěžovat. To tvrdí rodilý Newyorčan Bruce Bawer, který žije už dvacet let v Evropě, ve svém textu pro Gatestone Institute v New Yorku v souvislosti se zatčením Tommyho Robinsona. Až do té chvíle nebyla soudní moc v Británii nikdy zneužita k umlčení novináře, ani k informačnímu embargu. Zodpovědná je přímo vláda Theresy Mayové.