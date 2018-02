Squatterům, kteří se usadili v pražské usedlosti Šatovka, hrozí basa. A podívejte se, kdo se jich zastal

„Dokud nebude jisté, že nebudou pozatýkáni, tak z té střechy neslezou,“ řekl ČTK v telefonickém rozhovoru zástupce kolektivu squatterů, který nechtěl být jmenován.

Dvě až tři desítky squatterů obsadily usedlost Šatovka v Šáreckém údolí v pátek večer. Po jednání s policií a představiteli městské části Praha 6 část squatterů dům opustila a asi deset jich podle radnice zůstalo na střeše. Policie pak oznámila, že proti zbylým squatterům zasahovat nebude, protože by mohli být při tom policisté či squatteři zraněni. „V průběhu dnešního dne byly znovu prověřeny možnosti případného zásahu proti osobám na střeše a bylo rozhodnuto, že zásah v tuto chvíli nebude z bezpečnostních a taktických důvodů proveden,“ doplnil Daněk.

Podle mluvčího policie dnes dále se squattery vyjednávají policisté i zástupci radnice. Městská část Praha 6, která budovu spravuje, chce ze Šatovky udělat centrum pro seniory. Squatteři v prohlášení na internetu uvedli, že by chtěli v usedlosti vytvořit prostor pro setkávání lidí. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) vyjednával se squattery několik hodin v noci z pátku na sobotu. Squatterům nabídl, že když z usedlosti odejdou, bude městská část o Šatovce jednat na příštím zastupitelstvu, které se koná zhruba za dva týdny. Squatteři ale podle radnice dohodu nepřijali a později již o jednání nejevili zájem.

Zástupce squatterů, kteří Šatovku obsadili již jednou zhruba před dvěma roky, ČTK řekl, že nevěří, že radnice usedlost opraví a bude ji využívat. „Pan starosta nabídl totéž co před dvěma lety a my už víme, že se pak neprojednalo nic,“ uvedl. Starosta Kolář ale v sobotu uvedl, že byl již podán návrh na změnu územního plánu, který by umožnil přeměnu Šatovky na centrum pro seniory. Městská část Praha 6 má pověření ke správě usedlosti Šatovka od vedení hlavního města. Areál je prázdný od roku 2011.

Squatterů se ale neváhal zastat literární historik Martin C. Putna, který by jich naopak uvítal daleko více. A to i přestože jsou na sociálních sítích mnohými lidmi velmi kritizováni. „Kolik squatterů by bylo zapotřebí, aby se upozornilo na všechny chátrající domy, které jejich majitelé nechávají spadnout v zájmu nějakých sviňských developerských projektů?“ rozčílil se na svém Twitteru.

autor: nab