Stačilo! posílilo. Tak, že to dělá starosti Kalouskovi

16.09.2025 14:20 | Monitoring

„Konečná nepříjemně vysoko,“ všímají si lidé po zveřejnění nového volebního modelu agentury Median. Hnutí Stačilo! v průzkumu posílilo na 9 % a v Poslanecké sněmovně by tak získalo 19 mandátů. V reakci na to vyzval k odporu proti „komunistické revanši“ Miroslav Kalousek.

Stačilo! posílilo. Tak, že to dělá starosti Kalouskovi
Foto: Hans Štembera
Popisek: TK hnutí Stačilo!, KSČM, ČSNS, SD-SN a SOCDEM k podpisu memoranda o spolupráci pro letošní volby do Poslanecké sněmovny

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

1%
97%
2%
hlasovalo: 2567 lidí
Agentura Median v úterý zveřejnila svůj sněmovní volební model za měsíc srpen. Mezi 1. až 31. srpnem se průzkumu účastnilo 1020 respondentů a ochota účastnit se voleb byla naměřena na úrovni 57,5 %. Do Sněmovny by se dostalo sedm politických subjektů.

Nejvyšší voličské preference má ANO. Hnutí Andreje Babiše by v srpnu volilo 30,5 % voličů. Jedná se ovšem pokles voličských preferencí oproti červencovému průzkumu agentury, kde ANO získalo 33 %. S tímto ziskem by ANO obdrželo 64 poslaneckých mandátů.

Na druhém místě by v srpnu byla koalice SPOLU s 19,5 % hlasů.

Třetí je v srpnovém modelu hnutí SPD s podporou Svobodných, Trikolory a PRO, které by získalo 14 %.  Hnutí STAN by obdrželo 11 %. Voličský potenciál má ovšem větší právě hnutí STAN (18 %), přestože jen o půl procentního bodu. Volební potenciál u každé strany ukazuje, kolik procent hlasů by mohla strana hypoteticky dostat, pokud by ji volili všichni, které nevylučují účast na volbách a zvažují její volbu.

Levicové hnutí Stačilo! výrazně posílilo na 9 %, což by mu v Poslanecké sněmovně přineslo celkem 19 mandátů. Volební potenciál hnutí je přitom až na 12,5 % a voličské jádro, které ukazuje, kolik by strana získala procent, pokud by ji volili jen její pevní voliči jistí si výběrem strany, činí 5 %.

Do Sněmovny by se dostali také Piráti se ziskem 6,5 %, přestože oproti minulému měření mírně oslabili. Nově by se do dolní komory Parlamentu dostalo i hnutí Motoristé sobě, kterým se ziskem 5 % se znovu povedlo přehoupnout před nutnou pětiprocentní hranici. Naposledy se nad hranicí u agentury Median pohybovali v dubnu.

Z volebního modelu vyplývá, že jedinou možnou vládní koalicí, která má podporu nadpoloviční většiny, by byla koalice hnutí ANO, SPD a Stačilo! Prostým součtem by je v srpnu volilo 53,5 % voličů.

Nadšení z nového průzkumu a z „prudkého vzestupu“ SPD projevil Tomio Okamura. „Nenechme propadnout žádný hlas! Spojili jsme se. Pro vás. Česká republika na 1. místě,“ napsal na platformě X a poděkoval svým podporovatelům za vyjádřenou důvěru.

Nad rostoucí podporou hnutí Stačilo! se pozastavil politolog Jiří Pehe. Vzhledem k tomu, že v minulém průzkumu mělo hnutí podporu 6 % voličů a nyní má podporu 9 % voličů, lze na to nahlížet jako na nárůst až o třetinu hlasů. Pehe nad tím kroutí hlavou.

„V zemi s extrémně nízkou nezaměstnaností, nejnižší mírou chudoby v EU, rostoucí ekonomikou a nyní už i nízkou inflací mají postkomunistické Stačilo!, krajně pravicová SPD a vůdcovská sekta ANO podle Medianu dohromady 53,5 %. Čechům evidentně nejvíc vadí, když se mají dobře,“ napsal Pehe na sociální síti X.

Ozval se i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek a apeloval na Čechy, aby se svou volbou na podzim vymezili proti „komunistické revanši“.

„Nemusíte nikomu ani fandit, ani věřit a divit se vám nebudu. Ale budu se vám divit a nesouhlasit, když vám bude jedno, jak silné bude hnutí STAČILO! a nepůjdete volit. Ohradit se volbou proti komunistické revanši je to minimum, které bychom udělat měli,“ napsal Kalousek.

Influencer Daniel Dočekal na sociální síti na základě průzkumů poznamenal, že Česko je ztracenou zemí. „Stačilo! se blíží dvojcifernému zisku, ANO dál dominuje, zjistil nový průzkum” … jako jasně, průzkumy jsou jedna věc, realita druhá. Ale už jen to, že tolik lidí dokáže v průzkumu zvážit tu komunistickou verbež … A třetí SPD. To samé v jiném balení. Ztracená země.“ 

Průzkum překvapil i další uživatele sociálních sítí.

„SPD 14 %, Stačilo! 9 %. Komouši se vracej ve velkém stylu. No ty kráso. Fakt je asi nejvyšší část zavřít se do svý bubliny,“ zjevilo se na Facebooku.

„SPOLU po delší době pod 20 %. SPD 14 %. Konečná nepříjemně vysoko a Motorky na hraně vstupu,“ shrnul výsledky průzkumu další z uživatelů.

Uživatel Pavel Dub pak zkritizoval neaktuálnost průzkumu a poukázal na vliv volební účasti a na její souvislost s rozdílem v preferencích pro hnutí Stačilo!. „Zde posilují, protože Median odhaduje volební účast pouze na 57,5%. Kdo nechce komunisty, měl by jít k volbám i třebas hodit to nějaké pidistraně,“ navrhl možné řešení.

Psali jsme:

„Za tohle bude doživotí.“ Co SPD vyvěsila, překoná černocha s nožem
Prošacovali občany, aby mohli slyšet Fialu. A pak se někteří divili
Trump začal řešit globální věc. Ukrajina to není
Politická cenzura jako za Jakeše a Husáka. Hrozí nám puč přes soudy? Ústavní právník varuje

 

Zdroje:

https://t.co/3bz4MmnI70

https://t.co/ezOlYhcuPc

https://t.co/J4owghaAbU

https://t.co/qiwkiwzAdL

https://t.co/SQ4Ep2q3vL

https://t.co/vIVets8nWh

https://t.co/ZKwlyGzf2O

https://twitter.com/artur_novy/status/1967838901877477717?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Hnuti_STACILO?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JiriPehe/status/1967873647009468655?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/kalousekm/status/1967839717988475060?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MEDIANCZ?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Medvidekpu/status/1967861035974750494?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Pavel_4167/status/1967880813007057146?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/tomio_cz/status/1967893605705716160?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/2025/09/Volby_PS_2025_08_02.pdf

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kalousek , Median , průzkum , volby , SPD , ANO , SPOLU , STAČILO!

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Vítáte posílení hnutí STAČILO!?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Alena Kratochvílová

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

vstup do vlády

Jaké jsou vaše 3 hlavní podmínky, přes které nejede vlak, a za jakých byste šli do vlády s ODS a spol? Nebo s ODS už nikdy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 26 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Kobzův zcenzurovaný počítač. Už víme proč

14:36 Kobzův zcenzurovaný počítač. Už víme proč

Na konferenci o svobodě slova odhalil poslanec Jiří Kobza, že jeho služební počítač ve Sněmovně je c…