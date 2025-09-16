Stačilo! posílilo. Tak, že to dělá starosti Kalouskovi

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Nejvyšší voličské preference má ANO. Hnutí Andreje Babiše by v srpnu volilo 30,5 % voličů. Jedná se ovšem pokles voličských preferencí oproti červencovému průzkumu agentury, kde ANO získalo 33 %. S tímto ziskem by ANO obdrželo 64 poslaneckých mandátů.
Na druhém místě by v srpnu byla koalice SPOLU s 19,5 % hlasů.
Třetí je v srpnovém modelu hnutí SPD s podporou Svobodných, Trikolory a PRO, které by získalo 14 %. Hnutí STAN by obdrželo 11 %. Voličský potenciál má ovšem větší právě hnutí STAN (18 %), přestože jen o půl procentního bodu. Volební potenciál u každé strany ukazuje, kolik procent hlasů by mohla strana hypoteticky dostat, pokud by ji volili všichni, které nevylučují účast na volbách a zvažují její volbu.
Levicové hnutí Stačilo! výrazně posílilo na 9 %, což by mu v Poslanecké sněmovně přineslo celkem 19 mandátů. Volební potenciál hnutí je přitom až na 12,5 % a voličské jádro, které ukazuje, kolik by strana získala procent, pokud by ji volili jen její pevní voliči jistí si výběrem strany, činí 5 %.
Do Sněmovny by se dostali také Piráti se ziskem 6,5 %, přestože oproti minulému měření mírně oslabili. Nově by se do dolní komory Parlamentu dostalo i hnutí Motoristé sobě, kterým se ziskem 5 % se znovu povedlo přehoupnout před nutnou pětiprocentní hranici. Naposledy se nad hranicí u agentury Median pohybovali v dubnu.
Z volebního modelu vyplývá, že jedinou možnou vládní koalicí, která má podporu nadpoloviční většiny, by byla koalice hnutí ANO, SPD a Stačilo! Prostým součtem by je v srpnu volilo 53,5 % voličů.
Nadšení z nového průzkumu a z „prudkého vzestupu“ SPD projevil Tomio Okamura. „Nenechme propadnout žádný hlas! Spojili jsme se. Pro vás. Česká republika na 1. místě,“ napsal na platformě X a poděkoval svým podporovatelům za vyjádřenou důvěru.
Dnešní průzkum - máme 14% a prudce stoupáme.?????? Nenechme propadnout žádný hlas! Spojili jsme se. Pro vás. Česká republika na 1.místě???? JO! Pojďme na to.— Tomio Okamura (@tomio_cz) September 16, 2025
Moc Vám děkuji za důvěru, velmi si vážím Vaší podpory a budeme nadále ze všech sil bojovat za lepší životy našich občanů! pic.twitter.com/3bz4MmnI70
Nad rostoucí podporou hnutí Stačilo! se pozastavil politolog Jiří Pehe. Vzhledem k tomu, že v minulém průzkumu mělo hnutí podporu 6 % voličů a nyní má podporu 9 % voličů, lze na to nahlížet jako na nárůst až o třetinu hlasů. Pehe nad tím kroutí hlavou.
„V zemi s extrémně nízkou nezaměstnaností, nejnižší mírou chudoby v EU, rostoucí ekonomikou a nyní už i nízkou inflací mají postkomunistické Stačilo!, krajně pravicová SPD a vůdcovská sekta ANO podle Medianu dohromady 53,5 %. Čechům evidentně nejvíc vadí, když se mají dobře,“ napsal Pehe na sociální síti X.
V zemi s extrémně nízkou nezaměstnaností, nejnižší mírou chudoby v EU, rostoucí ekonomikou a nyní už i nízkou inflací mají postkomunistické Stačilo, krajně-pravicová SPD a vůdcovská sekta ANO podle Medianu dohromady 53,5%.— Jiří Pehe (@JiriPehe) September 16, 2025
Čechům evidentně nejvíc vadí, když se mají dobře pic.twitter.com/SQ4Ep2q3vL
Ozval se i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek a apeloval na Čechy, aby se svou volbou na podzim vymezili proti „komunistické revanši“.
„Nemusíte nikomu ani fandit, ani věřit a divit se vám nebudu. Ale budu se vám divit a nesouhlasit, když vám bude jedno, jak silné bude hnutí STAČILO! a nepůjdete volit. Ohradit se volbou proti komunistické revanši je to minimum, které bychom udělat měli,“ napsal Kalousek.
Nemusíte nikomu ani fandit, ani věřit a divit se vám nebudu. Ale budu se vám divit a nesouhlasit, když vám bude jedno, jak silné bude @Hnuti_STACILO a nepůjdete volit. Ohradit se volbou proti komunistické revanši je to minimum, které bychom udělat měli.https://t.co/J4owghaAbU— Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) September 16, 2025
Influencer Daniel Dočekal na sociální síti na základě průzkumů poznamenal, že Česko je ztracenou zemí. „Stačilo! se blíží dvojcifernému zisku, ANO dál dominuje, zjistil nový průzkum” … jako jasně, průzkumy jsou jedna věc, realita druhá. Ale už jen to, že tolik lidí dokáže v průzkumu zvážit tu komunistickou verbež … A třetí SPD. To samé v jiném balení. Ztracená země.“
?? “Stačilo! se blíží dvojcifernému zisku, ANO dál dominuje, zjistil nový průzkum” … jako jasně, průzkumy jsou jedna věc, realita druhá. Ale už jen to, že tolik lidí dokáže v průzkumu zvážit tu komunistickou verbež … A třetí SPD. To samé v jiném balení. Ztracená země. pic.twitter.com/ZKwlyGzf2O— Daniel Dočekal (@Medvidekpu) September 16, 2025
Průzkum překvapil i další uživatele sociálních sítí.
„SPD 14 %, Stačilo! 9 %. Komouši se vracej ve velkém stylu. No ty kráso. Fakt je asi nejvyšší část zavřít se do svý bubliny,“ zjevilo se na Facebooku.
„SPOLU po delší době pod 20 %. SPD 14 %. Konečná nepříjemně vysoko a Motorky na hraně vstupu,“ shrnul výsledky průzkumu další z uživatelů.
Docela překvapivý poslední průzkum @MEDIANCZ— Artur (@artur_novy) September 16, 2025
Spolu po delší době pod 20 %.
SPD 14 %.
Konečná nepříjemně vysoko a Motorky na hraně vstupu..
???? pic.twitter.com/qiwkiwzAdL
Uživatel Pavel Dub pak zkritizoval neaktuálnost průzkumu a poukázal na vliv volební účasti a na její souvislost s rozdílem v preferencích pro hnutí Stačilo!. „Zde posilují, protože Median odhaduje volební účast pouze na 57,5%. Kdo nechce komunisty, měl by jít k volbám i třebas hodit to nějaké pidistraně,“ navrhl možné řešení.
Volební model Median se sběrem v celém měsíci srpnu je sice zoufale neaktuální, ale ukazuje jak obrovský vliv na pozici komunistů má volební účast.— Pavel Dub (@Pavel_4167) September 16, 2025
Zde posilují, protože Median odhaduje volební účast pouze na 57,5%. Kdo nechce komunisty, měl by jít k volbám i třebas hodit to… https://t.co/vIVets8nWh pic.twitter.com/ezOlYhcuPc
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Alena Kratochvílová