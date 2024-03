Stanjura vzkázal z tisku: My se demonstrací nelekneme

Sněmovní volby budou za rok a půl. Stanjura uvádí, že si dovede představit, že by v případě úspěchu mohla koalice fungovat na stejném nebo velmi podobném půdorysu, jak funguje koalice nyní. „Když se podíváte, jak probíhá debata mezi koalicí a opozicí, tak si úplně neumím představit, že by některá z vládních stran příští vládu sestavovala se stávající opozicí,“ řekl Stanjura a odmítl spekulace, že část ODS reprezentovaná hejtmanem Kubou se baví o možnosti sestavení vlády s ANO.

„Pokud letos i příští rok porostou reálné příjmy, a zatím tomu všechna čísla nasvědčují, tak si myslím, že naši voliči mohou ocenit naše koncepční úsilí. Neodpustili by nám, že jsme nedělali nic. Ano, možná bychom byli momentálně o něco populárnější, ale myslím si, že až předstoupíme za rok před voliče, sklidíme za to uznání. Byl to náš klíčový předvolební slib, že zlepšíme stav veřejných financí,“ dodal.

„Něco takového se proslýchá už možná sedm let. A jak se budou blížit volby, tak se to bude proslýchat ještě víc. Stejně se to dělo před volbami v roce 2017 a před volbami v roce 2021. Já si myslím, že žádná taková jednání neprobíhají, a to ani na neoficiální úrovni. Nemyslím si, že by taková jednání vedl Martin Kuba. Silně většinový názor v ODS je, že s hnutím ANO se vládnout nedá,“ dodal Stanjura.