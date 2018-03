Stát vypsal další tendr na maso v konzervách, chce jich sto tun

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) vypsala další tendr na dodání masových konzerv. Za skladování a dodání 100 tun konzerv plánuje dát až 11,4 milionu korun. ČTK to sdělila mluvčí správy Edita Pechalová.

Naposledy SSHR vypsala obdobný tendr předloni, vyhrálo v něm Hamé. To i nyní zvažuje, že se do soutěže zapojí.

„Zakázka je rozdělena na dvě části po 50 tunách a její závaznou součástí je taktéž ochraňování a obměna této komodity,“ řekla ČTK Pechalová.

Hamé předloni vyhrálo soutěž na dodání šunkových a vepřových konzerv. „Pro stát jsme vyrobili a ochraňujeme celkem 120 tun vepřových a šunkových konzerv, a to po dobu tří let, kdy státu garantujeme, že je pro jeho potřeby poskytneme kdykoliv v krátké lhůtě,“ řekl ČTK mluvčí firmy Petr Kopáček. Podle něj firma nyní zváží, že se i do nového tendru zapojí, musí si ale napřed prostudovat dokumentaci.

SSHR chce i do budoucna zásoby potravin zvyšovat. „V současné době je vypsán tendr na pořízení 250 tun čočky velkozrnné a rovněž do konce roku chystáme další potravinové tendry, zejména na luštěniny,“ dodala Pechalová.

SSHR schraňuje různé komodity pro případ krizových stavů. Ve vlastních či pronajímaných skladech drží zásoby například ropy, leteckého petroleje, potravin a léků.

Nouzové zásoby ropy kryjí spotřebu státu na více než 90 dnů, zásoby obilí musí vydržet na měsíc a požadované zásoby potravin mají nahradit třídenní spotřebu. To však v současnosti nesplňují.

autor: mp