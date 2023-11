Stávka učitelů bude, přidají se i některé fabriky. Výzva senátorům

reklama

Sárközimu měl podle jeho slov stávku učitelů potvrdit předseda školských odborů František Dobšik. „Na 27. 11. 2023 se chystá stávka ve školách,“ oznamuje prezident spolku Pedagogická komora.

Jednat se má o celostátní akci Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly s názvem Den protestů ČMKOS „Za lepší budoucnost ČR“, která na svém webu uvádí, že nastal čas se ozvat a už nejde pouze přihlížet.

Jako jedny z hlavních důvodů protestů ČMKOS uvádí: Neakceptovatelný pokles reálných mezd a platů za posledních mnoho let, dopady konsolidačního balíčku. Dále také zásadní zhoršení životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin. Kroky vlády v oblasti důchodů. Neochota vlády snížit věk odchodu do důchodu pro náročné profese. Zásadní hrozba zdražení energií.

Akce má probíhat nejen na školách. Zapojí se i pět odborových svazů prostřednictvím výstražné hodinové stávky (OS KOVO, OS DLV, ČMOS školství, OS SOO, Vysokoškolský odborový svaz) a mnozí chtějí jinou formou vyjádřit podporu stávkujícím, ale také nesouhlas s postupem současné vlády. Odbory proto vyzývají senátory a senátorky, aby zvážili změnu konsolidačního balíčku, a aby zmírnili jeho zásadní negativní dopady na zaměstnance a jejich rodiny.

27. listopad je symbolickým datem, právě v tento den před 34 lety generální stávka dala celostátní mandát protestům Listopadu 1989.

Další podrobnosti budou zveřejněny během následujícího týdne. Středula 7. listopadu požádá zároveň prezidenta Petra Pavla o jeho reakci směřující k ochraně těch, na které dopadne nejvíce.

Školské odbory varovaly v minulém týdnu, co bude pro platy zaměstnanců škol znamenat státní rozpočet, pokud bude schválen v aktuálně navržené podobě. „Vláda si bere děti ve škole jako rukojmí, stávka je na obzoru, řekli školské odbory na tiskové konferenci. Jde o nedostatečný rozpočet na regionální školství na příští rok a zejména o mizerné výdělky nepedagogických pracovníků,“ bily školské odbory na poplach.

Před stávkou učitelů upozorňoval vládu na situaci nepedagogických pracovníků, tedy školníků, zaměstnanců školních jídelen apod., předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík už v minulých dnech. Upozornil, že pokud bude návrh schválen, dojde k přepočtu normativů, které bude následně krajský úřad rozdělovat školám, a ředitelům de facto nezbyde, aby se personál vůbec udržel.

„To, že se daných 2500 korun přidá jedině učitelům, jak říká pan ministr, je nyní v podstatě fikce, neboť ředitelům nezbyde nic jiného, aby lidi udrželi a nějak slušně jim dorovnali propady, které v rozpočtu jsou. Všichni ředitelé napříč celou Českou republikou, není to otázka jen velkých měst, vám potvrdí, že kdyby daní lidé utekli, jen těžko by do školních jídelen sháněli nový personál, který v průměru vydělává něco málo přes dvacet tisíc korun hrubého. Složité by to tedy bylo především pro ředitele,“ vysvětloval v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

Psali jsme: Bek se podíval na platy pedagogů: Některým prý mohou závidět i politici

Na konci listopadu Dobšík uvedl, že rozhodující podle jeho slov bude, co ministr školství Mikuláš Bek řekne, až bude v týdnu na sněmovním školském výboru rozpočet představovat. „Při všech svých vyjádřeních uváděl, že ještě vyjednává další věci, tudíž jej chceme případným porušením sociálního smíru v podstatě podpořit při jednáních, aby vláda danou prioritu vzala za svou a pořád jen neslibovala,“ uvedl před pár dny předseda školských odborů.

Na školském výboru padlo následující vysvětlení, proč se platy v případě nepedagogických pracovníků sníží: „Protože výdaje na platy nepedagogických pracovníků škol nejsou mandatorní, ale výdaje na platy učitelů ano, snížili jsme finance pouze v případě nepedagogů. To je těch minus 17.020 úvazků kuchařek, uklízeček, školníků atd,“ přinesl Sárközi slova, jež od člena vlády zazněla na školském výboru.

Lidé počínání vlády v internetových diskusích nazývají naprostou ostudou. „Tak to je fakt děsně ostudné a neúcta k těmto zaměstnancům. Už tak jsou na pokraji minimální mzdy.“ „Nuzné, ostudné platy uklízeček, kuchařek, nikdo to nechce dělat.“ „Kam se podělo naše věhlasné školství? Je tam neskutečný strmý pád dolů. Heslo školství – znič co ještě můžeš a co fungovalo.“

To, že vláda slíbila učitelům 130 procent průměrné hrubé mzdy, které nakonec nedosáhnou ministr školství Mikuláš Bek vysvětloval v říjnu v rozhovoru pro Seznam Zprávy tím, že „lidé nechtějí vyšší daně, aby mohli učitelé dostat větší platy“. Za tento výrok čelil z mnoha stran vlně ostré kritiky, podle které šíří „demagogii“.

Psali jsme: VÍME PRVNÍ: 11,6 miliardy dolů. Ale pak školy bez učitelů. 93 % jich chce stávku Zapomeňte, vzkázal Bek učitelům ohledně platů. Ti jsou „přinejmenším rozčarovaní“ „Kdo neuteče, zblázní se.“ Odpověď učitelů vládě. Odkryta inkluze a neziskovky Varování exministra Plagy: Učitelé jako kasta? Takový pohled hrozí

