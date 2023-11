Stávky ve velkých firmách, na školách i v nemocnicích. Ještě výbušnější to bude příští rok, tuší expert

„To, co vláda nyní plánuje se zdražením energií, je vražda českého průmyslu, proto pojedeme do Prahy protestovat,“ říkají někteří odboráři ze známé automobilky Hyundai. Že to v souvislosti s konsolidačním balíčkem a také navrhovanou důchodovou reformou ve společnosti vře, potvrdil pak i renomovaný politolog Jan Kubáček: „Veřejnost je možná naštvanější než samotné odbory a tato napjatá situace bude v dalších měsících pravděpodobně gradovat, až začnou padat větší firmy, zvláště na severu Čech a Moravy, které už nyní řeší své existenční problémy.“

Českou vládu čeká „horký“ konec roku kvůli uplatňování své tvrdé ekonomické politiky, která upřednostňuje především finanční škrty. V pondělí 27. listopadu se tak uskuteční stávka, které by se mělo zúčastnit podle odhadů odborářů asi 100 tisíc lidí. Pokud na ni zareaguje také neorganizovaná veřejnost, mohl by být počet protestujících ještě vyšší.

„Lidé by neměli jen někde v ústraní kritizovat současné poměry, ale mohli by se k nám připojit, ať je náš protest ještě účinnější,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz Vít Samek, místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).

Odborářům, kteří stávku zorganizovali, stejně jako velké části veřejnosti, nevadí jen konsolidační balíček se zvýšením prakticky všech nejrozšířenějších daní, ale také avizovaný nárůst cen energií či navrhovaná důchodová reforma. Laická veřejnost i někteří renomovaní ekonomové (Kovanda, Švihlíková a další) upozorňují například na to, že pokud stát skutečně zdraží horentně všechny energie, dostane do problémů nejen české domácnosti, ale především domácí firmy, které tak ztratí velkou část ze své konkurenceschopnosti. Naši zahraniční sousedé, jako třeba Němci, totiž pomohou podnikatelům s vysokými cenami energií finančním „polštářem“ ve výši 300 miliard Kč a Poláci či Slováci zastropují znovu ceny energií na úroveň roku 2022.

„Určitě pojedeme do Prahy protestovat, protože to, co vláda dělá, je vražda českého průmyslu. I když vedení naší firmy už podniká některé kroky, abychom ten problém s vysokými energiemi nějak přežili, tak se nás to avizované navýšení určitě negativně dotkne. U nás má například ohromnou spotřebu plynu lakovna, kde se na auta vypaluje barva, no a o elektrice ani nemluvě, kterou ve velkých objemech potřebují prakticky všechny naše provozy. Ono jsou to spojené nádoby – konsolidační balíček a drahé energie, obě tato drastická opatření budou drtit nejen firmy, ale i většinu lidí. Já si taky nedovedu představit, že i ty náročné profese by měly, podle návrhu nové důchodové reformy, pracovat až do 68 let. To je naprosto nemyslitelné. Myslím si, že současná vláda dělá téměř všechno špatně. I školy budou teď v pondělí zavřené, protože ve školství se také dělají velké kiksy, snižují se finance na vzdělání. V prosinci bude též omezená lékařská péče, jelikož doktoři a zdravotníci toho už mají také dost. Prostě pětikoalice by měla podat demisi,“ konstatoval odborář ze známé automobilky Hyundai Patrik Fupšo.

Snad nejvíce se obávají navýšení cen energií oceláři

„Stávky se zúčastníme, protože už musíme udělat něco s tím, aby vláda nezvýšila ceny energií tak, jak zatím plánuje. My bychom tak ztratili svoji konkurenceschopnost. S těmi novými cenami energií by to bylo například o 300 Kč více jen na tuně oceli, které vyrobíme asi 2,5 milionu tun ročně (Třinecké železárny také vyprodukují ročně asi 2 miliony tun surového železa). Na protest do Prahy 27. listopadu plánujeme vyslat dva autobusy a v naší firmě utlumíme některé činnosti, vysoké pece ale zcela zastavit nemůžeme, to by bylo technicky velmi náročné a také odpadovým teplem vytápíme řadu organizací v našem regionu, které bychom tak dostali do nemalých potíží,“ informoval odborář Pielesz.

Stávkovat a protestovat budou i učitelé a lékaři

Ke stávce různých odborových svazů se také přidají pedagogové prakticky ze všech stupňů vzdělávání. Jak jejich zástupci zdůrazňují, nejde jim o zvýšení platů, ale o protest kvůli snížení financí, které chce prý ministerstvo školství a financí provést v určitých kapitolách týkajících se vzdělávání. Jedná se především o avizované ponížení prostředků pro nepedagogické pracovníky, včetně asistentů pedagogů, a také pro provozní zaměstnance – například pro školníky, údržbáře i kuchařky. Vedení různých českých škol rovněž vadí plánované nižší investice do výukových pomůcek.

„Zúčastníme se všech forem protestů v plné šíři, ale chtěl bych především zdůraznit, že to není proto, aby si učitelé zajistili vyšší platy. Nelíbí se nám například, že by se měly snižovat mzdy nepedagogickým pracovníkům a že už nebude dost financí třeba na výukové pomůcky. Dále nebude ani možné dělit třídy na menší skupiny při výuce různých předmětů, údajně by měly skončit některé malotřídky a nelíbí se nám i další zcela nekoncepční kroky, se kterými nyní často přichází ministerstvo školství,“ uvedl ředitel Základní školy na Pionýrské ulici ve Frýdku-Místku Lukáš Synek.

Poněkud odlišná situace panuje nyní v resortu zdravotnictví. Některá velká nemocniční zařízení se sice připojí ke stávce, ale nemá jich být určitě tolik, co škol. Lékaři se především chtěli domluvit s ministrem Vlastimilem Válkem (TOP 09) na změnách v novele zákoníku práce, která jim nově přisoudila až dvojnásobné množství přesčasové práce oproti dřívějšku a také chtějí, a to zejména mladí lékaři, navýšit své platy.

„V naší nemocnici se pondělní stávky neúčastníme, protože teď řešíme s Ministerstvem zdravotnictví svoje vlastní naléhavé problémy, zejména s přesčasovou prací, která je už neúnosná, a také v souvislosti s ní navýšení našich platů. Pan ministr Válek zatím nic zásadního pro nás nepřipravil. Při těch současných jednáních navrhl víceméně kosmetické úpravy, kdy z jedné kolonky platů lékařů něco přesunul do druhé, což prakticky nic podstatného nevyřešilo. Pokud se nic nezmění, tak v prosinci omezíme naši přesčasovou práci. Samozřejmě nutné akutní zákroky se budou dále provádět beze změny, ale při zajišťování jiné lékařské a zdravotní péče dojde určitě k jejímu omezení. S těmi negativními pracovními podmínkami ve zdravotnictví se už prostě musí něco udělat,“ vysvětloval primář interního a geriatrického oddělení z Městské nemocnice v Ostravě Rostislav Sojka.

Politolog: Ve společnosti to vře, lidi jsou na vládu naštvaní

Nespokojenost velké části české veřejnosti s úspornými kroky vlády potvrzují také někteří zkušení politologové a upozorňují i na to, že situace s protesty může být ještě výbušnější v příštím roce, kdy se ty všechny negativní změny pro společnost začnou uskutečňovat.

„Ukazuje se, že ve společnosti to bublá, a že je značná část veřejnosti možná naštvanější než odbory, které jsou pod tlakem, když se jim minulé protesty moc nepovedly. Ta nespokojenost se ukazuje i v některých odvětvích, která dříve tolik veřejně neprotestovala, jako je třeba školství. Uvidíme, jestli protesty skončí jen touto stávkou. Já si ale myslím, že ne. Situace bude v dalších měsících daleko vážnější, až začnou padat větší firmy, zvláště na severu Čech a Moravy, které jsou už nyní v existenčních problémech.“

V pondělí 27. listopadu se má uskutečnit stávka. Ilustrační foto: Jan Štěpán



