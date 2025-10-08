Jste spokojeni s výsledky voleb?
O vyjádření Vladimira Putina informovala agentura Reuters.
V projevu Putin také zopakoval, že cíle Ruska zůstávají stejné jako v únoru 2022, kdy zahájil „speciální vojenskou operaci“, a uvedl, že jejím cílem je „demilitarizace a denacifikace“ jeho menšího souseda.
Ruský armádní generál Valerij Gerasimov, náčelník generálního štábu ruských ozbrojených sil, na setkání nejvyšších velitelů řekl, že ruské síly „postupují prakticky všemi směry“. Ukrajinské síly se podle něj soustředí na zpomalení ruského postupu.
Ukrajinská armáda v srpnu označila nedávné ruské ofenzívy za neúspěch, přičemž moskevské síly letos nedokázaly dobýt ani jedno velké ukrajinské město. Ukrajinské zprávy uvádějí, že kyjevské jednotky dosáhly zisků v Doněcké oblasti, zejména v okolí Dobropilje, města poblíž klíčového logistického centra Pokrovsk. Prezident Volodymyr Zelenskyj také uvedl, že ukrajinské síly znovu získaly pozice v pohraniční Sumské oblasti, kde si Rusko vybudovalo opěrné pozice.
Světová banka však nemá pro Ukrajinu úplně nejlepší zprávy. Očekává totiž, že ukrajinská ekonomika vzroste pouze o 2 % – což je o 3,2 procentního bodu méně než její prognóza z června 2025. Ruská agrese proti Ukrajině nadále negativně ovlivňuje celou ukrajinskou ekonomiku.
Zpráva rovněž uvádí, že dovoz plynu na Ukrajinu dosáhl nejvyšší úrovně za téměř dva roky, protože „poškození infrastruktury omezilo domácí produkci“. Sektory jako informační technologie, zemědělství, zpracování zemědělských produktů a obrana na druhé straně podle Světové banky drží Ukrajinu nad vodou a mají potenciál k dalšímu růstu.
Ve stejné době, kdy si Putin pochvaluje ruský postup na Ukrajině a Světová banka nemá pro Ukrajinu nejlepší zprávy, se Německo a Polsko dostaly do křížku kvůli plynovou Nord Strem, který byl v průběhu ruské agrese proti Ukrajině poškozen. Německá strana tvrdí, že plynovod spojující Německo s Ruskem podmořskou cestou, sabotážní akcí poškodili Ukrajinci. Poláci jednoho dne na svém území zadrželi ukrajinského občana Volodymyra Z., jehož Německo podezřívá z účasti na sabotáži.
Švédští úředníci našli stopy výbušnin na několika předmětech získaných z místa výbuchu, což naznačuje, že exploze byly úmyslné. Vyšetřování skandinávských zemí však bylo v únoru uzavřeno bez identifikace podezřelých.
Polský premiér Donald Tusk do Berlína vzkázal, že není v zájmu Polska vydávat tohoto muže do Německa. Německo na podezřelého vydalo evropský zatykač, což znamená, že polské soudy budou muset rozhodnout, zda ho předají německým úřadům.
„Byl zadržen, protože takový je postup, ale postoj polské vlády se nezměnil,“ řekl Tusk. Na vyjádření polského premiéra upozornila polská státní televize TVP. „Obviňovat nebo předávat tohoto občana jinému státu rozhodně není v zájmu Polska ani v zájmu obyčejného smyslu pro slušnost a spravedlnost,“ pokračoval polský premiér.
Tuskův názor zopakoval i Sławomir Cenckiewicz, šéf polského Úřadu národní bezpečnosti (BBN) a spojenec konzervativního prezidenta Karola Nawrockieho.
V úterý večer televizi Polsat News řekl, že „Polsko by se nemělo zapojovat do žádné operace s cílem vydat osobu, která Rusku ublížila.“
Polský premiér Tusk se nijak netají tím, že plynovod Nord Stream, a konkrétně především Nord Stream 2, o jehož dokončení stála bývalá německá kancléřka Angela Merkelová, nebyl v zájmu EU, protože tento plynovod jen zvyšoval energetickou závislost EU na Rusku.
„Problém Evropy, problém Ukrajiny, problém Litvy a Polska nespočívá v tom, že byl Nord Stream 2 vyhozen do povětří, ale v tom, že byl postaven.“
The problem with North Stream 2 is not that it was blown up. The problem is that it was built.— Donald Tusk (@donaldtusk) October 7, 2025
„Rusko s penězi z některých evropských zemí, německých a nizozemských společností postavilo Nord Stream 2 proti životně důležitým zájmům nejen našich zemí, ale celé Evropy,“ dodal polský premiér.
autor: Miloš Polák