Autor přílepku „o cizí moci“ nepřežil volby a jeho dílo umírá s ním

Paragrafu 318a trestního zákoníku o činnosti pro cizí moc se ParlamentníListy.cz dlouhodobě věnovaly. Již v době schvalovacího procesu, kdy se tuto kontroverzní změnu Fialova vláda pokoušela prosadit do českého práva a to formou tzv. přílepku, jsme přinášeli názory expertů i politiků.
Jak známo, paragraf o cizí moci, podle něhož je dle řady odborníků možno trestně stíhat a odsoudit teoreticky naprosto kohokoli, v Poslanecké sněmovně předložil poslanec hnutí STAN Martin Exner, který již nyní ve volbách nebyl zvolen. Zákulisní zdroje hovořily o tom, že přitom nešlo o iniciativu samotného Exnera, ale že ho využily tajné služby. Ty si měly gumový paragraf samy napsat a poslanec jen posloužil jako předkladatel.
Proti paragrafu tehdy vystoupila celá opozice, parlamentní i neparlamentní. Andrej Babiš ho odmítl a přislíbil, že hnutí ANO tuto změnu po volbách zruší.
„Pokud tento hanebný zákon projde, mohu za hnutí ANO slíbit dvě věci. Ještě před volbami jej napadneme u Ústavního soudu, a pokud se dostaneme do vlády, tak v rámci úklidu po Fialově vládě bude mezi prvními zákony, které hned zrušíme,“ uvedl letos v lednu Andrej Babiš ve svém článku pro MF Dnes.
Tento záměr nyní pro ParlamentníListy.cz potvrzuje znovuzvolený poslanec a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček, který jako lídr kandidátky ve Zlínském kraji získal suverénně nejvyšší počet preferenčních hlasů ze všech kandidujících subjektů i kandidátů.
„Tento paragraf se stal terčem kritiky nejen naší, ale i například v Senátu a mezi právnickou veřejností. Zazněly odborné právní argumenty, které mají jistě váhu. Jde o náš slib, který po odborné diskusi chceme dovést k naplnění,“ uvedl Radek Vondráček.
Poslanec ANO Pavel Růžička uvedl, že si paragraf zaslouží úpravu a jasnější specifikaci. „O prioritách vlády se teprve budeme bavit s potenciálními koaličními partnery. Určitě si tento paragraf zaslouží pozornost a případnou úpravu a jasnější specifikaci,“ sdělil redakci Růžička.
„Ano, tento paragraf mi přijde jak z dob hlubokého komunismu, nebo je tak alespoň napsaný. Zrušit, čím dříve, tím lépe,“ řekl pro ParlamentníListy.cz poslanec Motoristů sobě Boris Šťastný.
Se zrušením gumového paragrafu jednoznačně souhlasí poslanec zvolený za SPD a šéf strany PRO Jindřich Rajchl. „Ano, zcela jistě,“ uvedl ke zrušení.
Za jednu z priorit budoucí vlády má zrušení paragrafu o službě cizí moci také poslanec Motoristů Matěj Gregor. „Považuji,“ reagoval na otázku, zda to považuje za prioritu.
„Jednoznačně ano, mělo by se k tomu přistoupit ihned na první schůzi nové sněmovny, která se bude zabývat změnami legislativy. A to tak, že by se navrhlo zrušení tohoto paragrafu (tedy jednoduchá novelizace trestního zákoníku) ve zkráceném řízení podle paragrafu 90 Jednacího řádu sněmovny – tedy v jednom jediném čtení, bez zbytečných průtahů,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz nový poslanec SPD Tomáš Doležal.
Stejný názor má i šéf Svobodných Libor Vondráček, zvolený poslanec za SPD. „Ano, to by se mělo opravit co nejdříve,“ reagoval.
„Trochu zlomyslně mě napadá, že bychom platnost tohoto paragrafu mohli ponechat a k odpovědnosti pohnali všechny ty, kteří za peníze, ať už od Sorose, z EU, z USAID či odjinud, ale vždy ze zahraničí, sloužili a doteď slouží cizím zájmům. Ale teď vážně. Ano, tenhle gumový paskvil je potřeba zrušit,“ řekla pro ParlamentníListy.cz poslankyně zvolená za SPD a předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová.
