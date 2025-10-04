Nerudová, Fiala, Lipavský. Všichni děkují za hlasy

04.10.2025 15:05 | Monitoring

Hlasování skončilo. Volební místnosti se uzavřely. A premiér Petr Fiala (ODS) poslal vzkaz voličům. A z politiků nezůstal zdaleka sám.

Nerudová, Fiala, Lipavský. Všichni děkují za hlasy
Foto: Screen ČT24
Popisek: Petr Fiala v debatě České televize

„Děkuji všem, kteří přišli k volbám a volili koalici SPOLU!“ napsal Fiala na sociální síti X.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  ODS
  předseda vlády
Předseda STAN a stávající ministr vnitra Vít Rakušan se vyjádřil, že je třeba věřit ve vítězství demokracie.

„Děkuju vám všem, kdo jste přišli volit! A moc děkuju každému, kdo dal svůj hlas Starostům! Nebo jakékoliv jiné jasně proevropské straně. Teď věřme, že to pro demokraty všechno dobře dopadne,“ napsal Rakušan.

Mgr. Bc. Vít Rakušan

  STAN
  1. místopředseda vlády
Bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil voličům také poděkoval.

„Děkuji všem, kteří přišli k volbám. Svým hlasem jste dali jasně najevo, že vám na budoucnosti naší země záleží. Velké poděkování patří také volebním týmům, dobrovolníkům a všem, kteří stáli po našem boku během celé kampaně. Bez vaší energie a podpory bychom to nezvládli!“ zdůraznil Pospíšil.

JUDr. Jiří Pospíšil

  TOP 09
  nám. primátora HMP
S poděkováním přišla také europoslankyně za STAN Danuše Nerudová. Přidal se k ní i ministr zahraničí Jan Lipavský.

„Děkuji všem voličům, kteří přišli k volbám, kterým není lhostejná budoucnost naší země, a dali svůj hlas koalici SPOLU,“ napsal.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  STAN
  • Profil není používán
  europoslankyně
Jan Lipavský

  ministr zahraničí
S děkovačkou před voliče předstoupil i aktuální předseda lidovců a ministr zemědělství Marek Výborný. „Děkuji všem, kdo přišli k volbám a podpořili koalici SPOLU. Velmi si vážím vaší důvěry a podpory.“

Mgr. Marek Výborný

  KDU-ČSL
  ministr zemědělství
