Nerudová, Fiala, Lipavský. Všichni děkují za hlasy

„Děkuji všem, kteří přišli k volbám a volili koalici SPOLU!“ napsal Fiala na sociální síti X.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Děkuji všem, kteří přišli k volbám a volili koalici SPOLU! ????
Předseda STAN a stávající ministr vnitra Vít Rakušan se vyjádřil, že je třeba věřit ve vítězství demokracie.
„Děkuju vám všem, kdo jste přišli volit! A moc děkuju každému, kdo dal svůj hlas Starostům! Nebo jakékoliv jiné jasně proevropské straně. Teď věřme, že to pro demokraty všechno dobře dopadne,“ napsal Rakušan.
Mgr. Bc. Vít Rakušan
Děkuju vám všem, kdo jste přišli volit! A moc děkuju každému, kdo dal svůj hlas Starostům! Nebo jakékoliv jiné jasně proevropské straně. Teď věřme, že to pro demokraty všechno dobře dopadne. ♥?
Bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil voličům také poděkoval.
„Děkuji všem, kteří přišli k volbám. Svým hlasem jste dali jasně najevo, že vám na budoucnosti naší země záleží. Velké poděkování patří také volebním týmům, dobrovolníkům a všem, kteří stáli po našem boku během celé kampaně. Bez vaší energie a podpory bychom to nezvládli!“ zdůraznil Pospíšil.
JUDr. Jiří Pospíšil
Děkuji všem, kteří přišli k volbám. Svým hlasem jste dali jasně najevo, že vám na budoucnosti naší země záležÍ.????
Velké poděkování patří také volebním týmům, dobrovolníkům a všem, kteří stáli po našem boku během celé kampaně.???
Bez vaší energie a podpory bychom to nezvládli!??
S poděkováním přišla také europoslankyně za STAN Danuše Nerudová. Přidal se k ní i ministr zahraničí Jan Lipavský.
„Děkuji všem voličům, kteří přišli k volbám, kterým není lhostejná budoucnost naší země, a dali svůj hlas koalici SPOLU,“ napsal.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Děkuji všem, kteří přišli k volbám. ?????????
Děkuji všem voličům, kteří přišli k volbám, kterým není lhostejná budoucnost naší země, a dali svůj hlas koalici SPOLU.
S děkovačkou před voliče předstoupil i aktuální předseda lidovců a ministr zemědělství Marek Výborný. „Děkuji všem, kdo přišli k volbám a podpořili koalici SPOLU. Velmi si vážím vaší důvěry a podpory.“
Mgr. Marek Výborný
Děkuji všem, kdo přišli k volbám a podpořili koalici SPOLU. ?? Velmi si vážím vaší důvěry a podpory.
autor: Miloš Polák