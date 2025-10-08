Trápili jsme Vidláka. Měl co vysvětlovat

Dopadlo to, jak to dopadlo. Je čas na sebereflexi. Co jste mohl udělat lépe, aby se STAČILO! dostalo do sněmovny?
Je ještě brzo hodnotit, kde byly naše největší slabiny a kde jsme měli největší výhody, ale samozřejmě, mohl jsem udělat méně chyb. V podstatě jsme v každé volební místnosti potřebovali o tři hlasy více, což není moc, takže bude třeba si říct, které naše chyby byly příčinou těch tří chybějících hlasů.
Neuražte se, ale měl jsem pocit, že se některé věci dělaly spíše srdcem než hlavou. A že hlavní osobnosti kampaně STAČILO! – Kateřina Konečná, Jana Maláčová a vy – byly prostě až moc smrticí koktejl, kterému chyběla „klidná síla“ a punc odbornosti, „profesorskosti“.
To je úděl širokého spojení... Opět nechci hodnotit bez pořádných analýz, ale netěžili jsme z mobilizace voličů a z milionu propadlých hlasů nejvíce získalo hnutí ANO, které na počet voličů získalo nejvíce hlasů v novodobých dějinách. Ale v této chvíli si fakt netroufám hodnotit, co přesně bylo příčinou. Každopádně, Katce Konečné a Janě Maláčové musím poděkovat. Měly největší počet preferenčních hlasů.
Kdybyste přemluvili do kandidatury docentku Švihlíkovou a profesory Druláka a Žaloudíka, byli byste na tom lépe?
Určitě by jejich kandidatura byla přínosem, jsou to významné osobnosti. Ale jaký vliv by to mělo na celková čísla, to je opět otázka pořádné analýzy, na kterou v této chvíli ještě nemám dostatek dat.
Opět, prosím, neuražte se, ale mnozí nepochopili váš povolební příspěvek na sociálních sítích stran „fundraisingu“. I Jana Bobošíková si do vás kopla. Zkuste to, prosím, nějak vysvětlit.
Za volební porážku mohu já, protože jsem předseda. Takhle to je. Volby jsou jediný relevantní průzkum, který se koná nohama a volební urnou a náš volební výsledek nebyl dostatečný. Proto jsem se zeptal svých čtenářů, jestli jim ještě mám jako bloger co říct, protože mé úvahy nešly správným směrem a upozornil je, že pokud budou nadále přispívat, nebude to na komunitní centrum, ale na plat blogera Vidláka. Toť vše.
Hnutí STAČILO! se to nijak netýká, volební výsledek mu umožní dostát všem svým závazkům a mít dostatek prostředků na provoz. Vidlák nikdy nebyl, není a nebude placen z peněz hnutí STAČILO!
Co teď bude se vztahem hnutí STAČILO!, KSČM a SOCDEM? „Socani“ svolávají volební sjezd, u komunistů to bude vřít taky. Jak budete delegáty obou případných sjezdů přesvědčovat, že to stále stojí za to?
Rozhodně si nebudeme stavět žádné vzdušné zámky, ale ani nebudeme plakat nad rozlitým mlíkem. Řekneme si, jaké jsou možnosti a necháme naše partnery rozhodnout. Hnutí STAČILO! je připraveno sehrát svou roli prostředníka a mostu.
Jediný, zato výrazný produkt „Václaváku“ je Jindřich Rajchl, ten se dostal do sněmovny. Je tímto „Václavák“ uzavřen a nic víc z něj nebude, kromě vzpomínek na mávání vlajkami?
Nevím, jestli skončilo demonstrování na Václaváku, ale rozhodně skončilo období, kdy milion voličů neměl zastoupení ve sněmovně a bylo možné se o ně ucházet. Suše konstatuji, že značnou část (nejen) těchto voličů přesvědčil Andrej Babiš a na příští volby se bude muset jít zase jinak.
Lidé si vybrali Babiše, čili změnu bez ostrých hran. Znovu, s dovolením: Nebyla kombinace radikálního programu a radikální rétoriky na voliče trochu „kách“?
Průměrný volič se ukázal být umírněnější a spokojil se se slibem „mírného pokroku v mezích zákona“, ale je otázkou, jestli tento mírný pokrok (byť tlačený schopným manažerem) bude dostatečným receptem na problémy této země i Evropy. Problémy, o kterých jsme mluvili, nikam nezmizely. Emisní povolenky pro domácnosti pořád hrozí, grýndýl a deindustrializace se rozjíždějí, válka na Ukrajině pokračuje, migrační pakt není vypovězen a zprovozen ze světa. Všechny tyto věci úzce souvisejí s naším členstvím v EU i NATO.
Ale je samozřejmě slušností, dát Andreji Babišovi čas.
Co bylo, nelze vymazat. Když teď vracíte hodiny do doby před vaším vstupem do politiky, co můžete nabídnout čtenářům a těm, co vám přispěli na Institut českého venkova?
Poctivé psaní, poctivou blogařinu, zabíjačky, víno... (smích) Akorát opět u sebe doma. Nic většího zřejmě nebude. Tři roky jsem jezdil po republice, teď zase bude republika jezdit za mnou. Čtenáře mám a zřejmě strávím zbytek života tím, abych je postupně všechny pohostil.
Na závěr: Jaké poučení jste si vzal z toho, co jste zažil v roli předsedy?
Ještě pořád zažívám – funkci jsem dal k dispozici, ale rozhodne sjezd, který předběžně plánujeme na začátek příštího roku. Do té doby musím ještě splatit závazky hnutí, vyčistit stůl a postarat se o co nejvěcnější analýzu volebního nevítězství. Do té doby si také naši partneři řeknou, jak to vidí dál.
Nasbíral jsem nekonečné množství historek, postřehů a zážitků, které mi třeba jednou umožní napsat několik knih. Na vlastní kůži jsem zjistil, jak to v politice chodí, co je na politice opojné a co naopak odporné. Původně jsem politiku popisoval očima Vidláka z vesnice, tedy na povrchu. Teď ji budu popisovat se znalostí těch nejhlubších zákrut.