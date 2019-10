Strašíte! slyšel Klaus ml. A odpověděl. Mluvil i o „magorech“

Redaktor Radek Bartoníček ho konfrontoval s názorem, že program Trikolóry je strašit lidi. „Náš program je jednoznačně optimistický. O strašení tam není nic,“ odpověděl předseda Trikolóry. Redaktor namítl, že tak působily projevy místopředsedů, na což Klaus reagoval, že místopředsedové jsou zodpovědní za své projevy.

„Já bych do něho napsal některé věci jinak, než jak o nich na sjezdu mluvili někteří jiní lidé. Ale dostali mandát delegátů a já to respektuji. Navíc, oddělte projevy na sjezdu a skutečný život. Takové projevy jsou specifická disciplína, rozhodující je to, jaký je náš program a jak ho budeme prosazovat,“ prohlásil Klaus. Anketa Dělá vám starosti zdraví prezidenta Zemana? Ano 63% Ne 37% hlasovalo: 2063 lidí

Dále mu redaktor připomenul kritiku, že občas přehání, například tvrzením, že si za chvíli nebudou moci holčičky hrát s panenkami. „Ale to je přece pokyn ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové pro nějaké jesle,“ bránil se politik. Aktuálně.cz připomíná, že se jedná pouze o doporučení pro mikrojesle a pouze radí, aby se dětem nevštěpovalo stereotypní rozdělení rolí mezi muže a ženy, nebo aby si chlapci a dívky hráli společně.

„Musíte trošku přehánět, když s něčím nesouhlasíte, musíte si vzít nějaký příklad a ukázat ho lidem, nejenom hovořit cizími slovy. Když budete hovořit cizími slovy, filozoficky, tak vám nikdo nebude rozumět,“ bránil Klaus svůj výrok. Přidal historku z Anglie, kde podle médií už zakazují v některých školách sukně. Dodal, že v Jirkově by se obyvatelstvo vzbouřilo a nic takového by nebylo možné. „Ale na řadě ministerstev už řádí ‚magoři‘ a píší tam metodické pokyny,“ dodal.

O odchodu z ODS se Václav Klaus příliš bavit nechtěl. „Neřeším to, jestli jsem měl pozvat na rande Blaničku, nebo Štěpánku, když mi bylo sedmnáct. Možná jsem to udělal blbě, ale už se stalo a nemá smysl se k tomu vracet," prohlásil. Redaktor tedy přesedlal na Klausovo tvrzení, že příliš nevěří průzkumům, a zeptal se, zda věří tomu, který ho prohlašuje za jednoho z nejdůvěryhodnějších politiků. „Vypadá to hodně pitomě, když člověk mluví sám o sobě. Ale konkurence není tak těžká, když je tam Rakušan, Fiala a podobní dárečci. Upřímně, být mezi nimi první neberu jako nějaký grandiózní úspěch," řekl předseda Trikolóry.



Bartoníček se pak zeptal, zda tato slova znamenají, že po volbách Klaus nechce spolupracovat se STANem nebo ODS, a hovořil o navrhované spolupráci menších stran proti ANO. Klaus prohlásil, že Trikolóra není žádný trucpodnik. „Pro nás jsou klíčové volby do Sněmovny v roce 2021 a do nich určitě půjdeme sami. A jestli se jiní budou slučovat do bezvědomí, tak to je jejich problém.“

Následně došlo na další výčitku, že Klaus je málo kritický k Andreji Babišovi. „Já myslím, že jsem docela kritický ke krokům vlády Andreje Babiše. Hlasujeme skoro vždycky proti návrhům vlády, často proti nim vystupuji i já sám. Například, považuji za naprostou šílenost zrušit maturitu z matematiky, jak se k tomu chystá jejich ministr školství. Rozdíl mezi mnou a některými jinými politiky je ten, že já se snažím útočit na věcné věci, s kterými přichází Andrej Babiš a jeho vláda. Nedělám ale to, že bych na něj útočil nějak osobně,“ vysvětlil poslanec Trikolóry. Dodal, že kdyby chtěl být ministrem školství za ANO, asi by se mu to podařilo, ale jeho postoj k Andreji Babišovi je prý jasný z toho, že založil své vlastní hnutí. Fotogalerie: - Trikolora

Poslední otázka byla, zda není sobecké jeho poselství, že se lidé nemají až tak starat o to, co se děje za hranicemi, případně nemají brát vážně zprávy o zhoršujícím se životním prostředí. „Není to sobecké. Já to mám prostě tak. Když měli Češi v historii úspěšnější období, třeba za Karla IV., tak se to vždy vyznačovalo tím, že republika sama byla silná a životaschopná; a potom se dokázala prosazovat i na mezinárodním poli. Když bude slabounká a nebude se starat sama o sebe, tak nám nikdo z ciziny nepomůže. Každý stát bude pomáhat hlavně sám sobě.“

