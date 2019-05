Strašné! běduje zpěvák-příznivec TOP 09: Může za to Ortel. Došlo i ke zrušení koncertu

Adam Mišík je zpěvák, herec a syn hudebníka a zpěváka Vladimíra Mišíka. Dle Lidových novin se snaží zapojit mladé lidi do politiky a přiblížit jim výhody členství v Evropské unii. Před komunálními volbami v roce 2018 proběhla zpráva, že mladý umělec bude na kandidátce TOP 09, nicméně se tak nestalo. Zpěvák uvedl, že pozice zastupitele by nešla skloubit s jeho nabitým uměleckým programem. Ale TOP 09 podpořil. Anketa Je dobře, že Babišova vláda přidává důchodcům a dětem? Ano, je to potřeba 93% Ne, jen nás tím zadlužuje 7% hlasovalo: 6538 lidí

Diskuze o kapele Ortel v interview začala, když se Mišík s Ludwigem bavili o tom, co by měl zpěvák svým divákům předávat. „Já to řeším i ve svý práci, vono je hrozně těžký říkat hluboký myšlenky, aby nezněly jako klišé. Právě pak z toho může vyjít to, že zpíváš vo lásce, což láska je strašně důležitá věc, ale může to vyznít jako úplně povrchní shit. Takže za mě je to o tom dávat si pozor, aby to fakt mělo tu hloubku a nebylo to jenom o tom, že člověk si myslí, že má hloubku,“ tvrdil Petr Ludwig a dodal: „Ortel si o sobě myslí, že má hloubku největší, ale asi si to myslí on a pár jeho kamarádů.“ Mišík namítl, že těchto kamarádů má Ortel docela hodně.

„Mně se stala strašná věc,“ začal Adam Mišík svou historku. „Já jsem jednou měl autogramiádu po koncertě a prostě bylo tam, nevím, tisíc lidí na tý autogramiádě, a tak se fotíš, už to bereš automaticky, fotíš se s těma lidma, a najednou jsem zjistil, že jsem se vyfotil s dvěma lidma, který maj na tričku napsáno Ortel. A teď jsem měl takovou... Vlastně jako, já jsem nevěděl, co v tu chvíli mám dělat. Jak to bereš automaticky, tak sám to znáš, tak najednou jsem na fotce s dvěma lidma, který maj na tričku Ortel napsáno tady,“ ukázal Mišík na svou hruď. Fotogalerie: - EU volby se blíží

Mišík konstatoval, že to jsou situace, kterým se nevyhne. „Teď jsem zrušil koncert na festivalu, kde jsem se dozvěděl, že hraje Ortel, sice ne ve stejnej den, ale prostě hraje na tom festivalu, kterej ještě je pro děti jako,“ pochlubil se umělec. „Psal mi Xindl X, že mi o tom chce dát vědět, že svoje vystoupení zrušil a že věří, že to hodnotově mám podobně, takže mě informoval a já jsem to okamžitě zrušil taky. Bohužel tam taky jeden mladej interpret… ten to přijmul místo mě. Sám nevím, jestli mám říct, kdo to je. Ale přemejšlím, že se k tomu ještě vyjádřím, ten festival se jmenuje Řípská pouť.“ A dodal, že na Facebooku někdo tvrdil, že by se měl festival přejmenovat na Říšskou pouť.

Ludwig souhlasil, že do takových situací se Mišík jako influencer bude dostávat. „Vono je strašně těžký udělat univerzální návod,“ poznamenal moderátor. „Další věc, co mě jako napadla, bylo, že bych tam hrál a že bych celej svůj výdělek dal na nějakou organizaci jako třeba Hnědá tíseň (fiktivní neziskovka pro pomoc Romům ze seriálu Most!),“ dodával s úsměvem Mišík. „Myslím na nějakou charitu, která by vyloženě bojovala proti náckům, takže bych je mohl třeba tímhletím naštvat víc...“ uvažoval Mišík, ale pak konstatoval, že je zřejmě lepší zaujmout stanovisko a dál věc nerozmazávat.

autor: kas