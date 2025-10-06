Strašné dny šlechtice Lobkowicze po volbách vrcholí

Potomek šlechtického rodu Jiří Lobkowicz má po podzimních sněmovních volbách obavy o osud české demokracie. Pokud vznikne koalice ANO, SPD a Motoristů, hrozí, že nastane chaos, a především konec liberální demokracie.

Strašné dny šlechtice Lobkowicze po volbách vrcholí
Foto: Repro Twitter
Popisek: Jiří Lobkowicz s Karlem Schwarzenbergem

Pokračovatel slavného šlechtického rodu Jiří Jan Lobkowicz má po posledních sněmovních volbách obavy o osud České republiky. Rodící se koalice ANO, SPD a Motoristů podle něj může otevřít temnou kapitolu českých dějin. Tato vláda může podle jeho názoru znamenat konec demokracie a začátek cirkusu.

„Čeká nás dysfunkční parlament, odraz toxické a polarizované politiky, ministři bez kvalifikace a společnost, která bude dál radikalizována a trávena nenávistí,“ napsal Lobkowicz na sociální síti X.

Situace je podle Lobkowicze o to horší, že vítěz voleb šéf hnutí ANO je obviněn v kauze Čapí hnízdo a nelze vyloučit, že bude odsouzen za poškozování ekonomických zájmů Evropské unie. Pokud nebude nastupujícími poslanci vydán, kauza se tím jen přeruší na následující 4 roky, ale podle Lobkowicze tím Babišův problém nezmizí.

„Babišův včerejší vítězný projev zněl arogantně, autoritativně a nesl jasné stopy příprav na vládu ‚centralizované síly‘ ve stylu Orbána, Fica či Putina. Naše veřejná debata se nebezpečně propadne – z úrovně diskuse se stane primitivní instinktivní křik. Korupce a klientelismus ve veřejném sektoru se budou rozšiřovat stejně jako kriminalita velkých podniků,“ odhadl další vývoj situace Lobkowicz.

Přidal fotku, na které vedle sebe stojí šéf hnutí ANO Andrej Babiš, maďarský premiér Viktor Orbán, francouzská politička Marine Le Penová, nizozemský radikální politik Geert Wilders nebo italský politik Matteo Salvini.

 

 

„Česká republika je nyní plnohodnotným členem tohoto přátelského klubu evropských fašistů!“ napsal k fotce Lobkowicz.

Stejně rychle přidal fotografii, na které vedle sebe stáli Andrej Babiš, Tomio Okamura (SPD) a čestný prezident Motoristů Filip Turek, kteří jsou tentokrát vyobrazeni jako ti, kteří řídí český cirkus.

„Tak je rozhodnuto. V hlavní roli našeho národního cirkusu: Andrej Babiš jako principál, Tomio Okamura jako krotitel strachu a Filip Turek jako novopečený akrobat s plamenometem,“ napsal k tomu Lobkowicz s tím, že tato trojice jen sází vedle sebe jeden prázdný populistický slib za druhým. „Jen škoda, že v manéži nejde o zvířata nebo kejklíře, ale o budoucnost České republiky,“ zdůraznil. 

 

 

Lobkowicz zdůraznil, že pokud nechceme, aby se to stalo, musíme říct jasné ne a postavit se na obranu liberální demokracie.

 

 

autor: Miloš Polák

Jinde na netu:

