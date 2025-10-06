Strašné dny šlechtice Lobkowicze po volbách vrcholí

Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
„Čeká nás dysfunkční parlament, odraz toxické a polarizované politiky, ministři bez kvalifikace a společnost, která bude dál radikalizována a trávena nenávistí,“ napsal Lobkowicz na sociální síti X.
Situace je podle Lobkowicze o to horší, že vítěz voleb šéf hnutí ANO je obviněn v kauze Čapí hnízdo a nelze vyloučit, že bude odsouzen za poškozování ekonomických zájmů Evropské unie. Pokud nebude nastupujícími poslanci vydán, kauza se tím jen přeruší na následující 4 roky, ale podle Lobkowicze tím Babišův problém nezmizí.
„Babišův včerejší vítězný projev zněl arogantně, autoritativně a nesl jasné stopy příprav na vládu ‚centralizované síly‘ ve stylu Orbána, Fica či Putina. Naše veřejná debata se nebezpečně propadne – z úrovně diskuse se stane primitivní instinktivní křik. Korupce a klientelismus ve veřejném sektoru se budou rozšiřovat stejně jako kriminalita velkých podniků,“ odhadl další vývoj situace Lobkowicz.
Přidal fotku, na které vedle sebe stojí šéf hnutí ANO Andrej Babiš, maďarský premiér Viktor Orbán, francouzská politička Marine Le Penová, nizozemský radikální politik Geert Wilders nebo italský politik Matteo Salvini.
Česká republika je nyní plnohodnotným členem tohoto přátelského klubu evropských fašistů! pic.twitter.com/gJtSdjOP5f— Jiri Lobkowicz (@jirilobkowicz1) October 4, 2025
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Stejně rychle přidal fotografii, na které vedle sebe stáli Andrej Babiš, Tomio Okamura (SPD) a čestný prezident Motoristů Filip Turek, kteří jsou tentokrát vyobrazeni jako ti, kteří řídí český cirkus.
„Tak je rozhodnuto. V hlavní roli našeho národního cirkusu: Andrej Babiš jako principál, Tomio Okamura jako krotitel strachu a Filip Turek jako novopečený akrobat s plamenometem,“ napsal k tomu Lobkowicz s tím, že tato trojice jen sází vedle sebe jeden prázdný populistický slib za druhým. „Jen škoda, že v manéži nejde o zvířata nebo kejklíře, ale o budoucnost České republiky,“ zdůraznil.
“ Cirkus tří klaunů: Babiš, Okamura, Turek.“— Jiri Lobkowicz (@jirilobkowicz1) October 4, 2025
Tak je rozhodnuto. V hlavní roli našeho národního cirkusu: Andrej Babiš jako principál, Tomio Okamura jako krotitel strachu a Filip Turek jako novopečený akrobat s plamenometem. ??????
Program? Populismus, nenávist a prázdné sliby –… pic.twitter.com/YEMWhYeaUu
Lobkowicz zdůraznil, že pokud nechceme, aby se to stalo, musíme říct jasné ne a postavit se na obranu liberální demokracie.
“Koalice ANO, SPD a Motoristů = konec demokracie, začátek cirkusu.“ ??— Jiri Lobkowicz (@jirilobkowicz1) October 5, 2025
S potenciálním vytvořením vlády mezi ANO, SPD a Motoristy se otevírá temná kapitola dějin naší republiky. Kapitola plná nejistoty a chaosu, návratu přízraků populismu a konce liberální demokracie. Čeká nás… pic.twitter.com/Vrhi9GX0Vc
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák