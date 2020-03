Středula: Čekáme propad HDP o 5 až 8 procent. 450 tisíc lidí bez práce. Žádáme tyto kroky, šetřílkové mají smůlu

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula popsal, co je podle odborů třeba udělat pro naši ekonomiku v koronavirové krizi. Před kamerami České televize vykreslil opravdu temný obrázek a předestřel několik kroků, které by nás podle představ odborů mohly dovést ke světlu na konci tunelu. Středula jasně řekl, že to nebude nic pro šetřílky, bude to drahé, ale potřebujeme to.

„Česká republika se nachází v kritické situaci,“ začal zostra Středula, V časech boje s epidemií koronaviru dojde podle odborů k poklesu HDP a ke krátkodobému propouštění. „Pokud bude tato krize trvat přibližně čtvrt roku, což je tak možná ta nejkratší doba, jakou si umíme představit, tak předpokládáme pokles HDP o minus 5 až 8 procent, a to jsou teprve počáteční odhady. Zároveň se domníváme, že dojde ke krátkodobé ztrátě pracovních příležitostí, a to v počtu 400 až 450 tisíc. Největší díl se odehraje v oblasti obchodu a dopravy, protože to jsou provázaná odvětví, dále v oblasti průmyslu, ale také přijde o pracovní příležitosti asi 100 tisíc OSVČ,“ varoval Středula.

A to byl teprve začátek. Nesmíme totiž zapomínat na to, že česká ekonomika je ekonomikou exportní, a pokud nebude mít kam prodávat své výrobky, protože problémy zasáhnou značnou část světa, nastanou nám nelehké časy, které nějaký čas potrvají.

„Pokud někdo ještě hovoří o udržení výroby, tak je to v současné situaci pouze iluze. Iluze proto, že v horizontu 10 až 14 dnů mohou padnout další výrobkové řetězce,“ pokračoval odborářský boss. A jako modelový příklad použil automobilový průmysl. Tři největší automobilky v České republice zastavují svůj provoz, což znamená, že jsou bez práce i jejich čeští subdodavatelé.

„Jestliže si šetřílkové myslí, že na tom je ještě něco možné ušetřit, tak jenom připomínám příběhy z let 2009 a 2013, kdy Česká republika musela jako jedna z mála zemí projít krizí dvakrát a ne jednou jako jiní,“ pokračoval Středula.

Podle šéfa největších odborů v zemi, bychom se měli podívat, kolik peněz do ekonomiky lijí v Německu, v Dánsku či ve Spojených státech, a inspirovat se. Pokud bychom se inspirovali v USA, pak by investice vzhledem k poměru ekonomiky měly začínat někde kolem 300 miliard. Další inspiraci bychom si prý mohli vzít z Dánska, kde se stát zavázal proplácet 70 procent mezd, a to i u podniků, které stojí. Zbylých 30 procent pak proplatí zaměstnavatel. Kdyby český stát nepřikročil k podobným opatřením, hrozilo by, že koronavirové krizi padne za oběť řada dalších odvětví.

Politici by podle Středuly měli zapomenout na rozpočtovou kázeň a vpustit do ekonomiky další peníze.

Na prvním místě by měl stát ochránit energetiku, protože bez elektřiny nebude lidem fungovat ani televize. Zaměstnanci v tomto odvětví by měli dostat roušky a další ochranné prostředky, aby bylo toto odvětví udrženo v chodu. Totéž se týká zdravotníků, lékařů, sestřiček, ale také prodavaček v obchodech, řidičů v MHD či pracovníků v čističkách vod a ve svozu odpadu.

Středula upozornil také na problémy lidí, kteří pracovali v dnes uzavřených oblastech, kteří se nedostali do práce a jsou bez přijmu. I těm by měl stát pomoci. „Řešíme to a musím poděkovat Ministerstvu práce a sociálních věcí, že se skutečně snaží nalézt způsob a formu, aby tito lidé měli nějakou garanci a aby se nám všem nestalo, že po odeznění této krize přijde krize jiná, a to krize dluhová, protože lidé bez peněz nemohou splnit své závazky. Proto vyzýváme vládu, aby po uzavření firem převzala odpovědnost také za to, že se zakáže to... že se nebudou vyvádět prostředky mimo Českou republiku. Česká národní banka vyzvala, aby se tak nekonalo, ale my si myslíme, že by se mělo přistoupit k zákazu,“ zdůraznil Středula.

Pomoc budou podle jeho názoru potřebovat také osoby samostatně výdělečně činné. Stát by jim měl odpustit např. placení nájmů. alespoň po nějaký čas nebo placení jiných závazků, aby měli i tito lidé prostor pro svůj život.

Zdůraznil, že je potřeba zastavit splátky hypoték, a to přibližně na rok, což bude stát asi 50 miliard.

Podle Středuly to bude těžké, ale bude třeba to udělat, aby se ekonomický život v koronavirové krizi znovu rozjel.

„Ještě jednou, a věřím, že to určitě nebude naposled, děkuju všem, kteří se podílejí na úspěšném zvládání. Všem záchranářům. Všem, kteří pracují v nemocnicích, ve všech službách, které dnes tolik potřebujeme, a že to mnohdy dělají na úkor svého zdraví, protože stále nejsou vybaveni dostatečnými ochrannými prostředky,“ rozloučil se Josef Středula.

