Zeman: Plísňově zelený Fiala. Já si pamatuji, co bylo

Pane prezidente, máme tři týdny a kousek do voleb. Jak hodnotíte předvolební kampaň? Očekával se zásadní střet, ale já ho úplně nevidím. Není to až překvapivě klidné, až na některé výjimky či excesy?
Přiznám se, že kampaň příliš nesleduji. Pokud se občas dívám na televizní diskuse, tak ty hlavní teprve přijdou. Rozstřel, jak bych to nazval, je ale opravdu klidný a nedochází k nějakým dramatickým výměnám názorů. S jedinou výjimkou a tou je billboardová kampaň koalice SPOLU, kde v rudé záři svítí Babiš, Konečná a Okamura a naopak ze zelené plísňové barvy se usmívá Petr Fiala.
Kandidáti SPOLU opět zvolili negativní kampaň v podobě strašení tím, že vítězstvím opozice zde skončí svoboda a demokracie, budeme vedeni někam na východ, k Rusku atd. Může ještě tohle fungovat?
Nevěřím tomu, že by to fungovalo. Uvědomuji si ale na druhé straně, když jsem se seznámil s programem SPOLU, že jde o něco podobného, co nabízeli před čtyřmi lety a nesplnili to. Volič samozřejmě ví, že to nesplnili, a bude současný program posuzovat právě těmito očima. Protože program už nezabere, hledají tedy něco jiného a straší. Je zajímavé, že oni sami varují před strašením, a přitom ten, kdo téměř jediný straší, jsou oni, koalice SPOLU.
Do věci se vložil Milion chvilek pro demokracii, který svolal několik českých herců, kteří také varují před směřováním republiky na východ, k Rusku a ztrátou demokracie a svobody. Tento spolek se k životu probral z hibernace a zaspal možnou reakci například na bitcoinovou aféru.
Ano, především v bitconiové aféře mlčeli. Přitom to byla skvělá příležitost pro demonstraci. Milion chvilek je ale vázán až servilní poslušností vůči vládě, tak kdyby vláda provedla cokoli, jakýkoli zločin, tak oni budou mlčet.
Pokud jde o bitcoinovou aféru, ministryně spravedlnosti Decroix ji má za uzavřenou. Co tomu říkáte?
Z jejího hlediska je to to nejlepší, co by se mohlo stát.
Jenže ta kauza uzavřená není.
Samozřejmě že není. Paní Decroix nezná základní principy policejního vyšetřování a policie tuto kauzu neuzavřela. Naopak se dá předpokládat, že se tato kauza bude daleko více otvírat.
Zeptám se teď na vaše poslední, finální hodnocení vlády Petra Fialy. Řeklo se toho na jejich adresu hodně, ale je tu něco, co ještě nepadlo?
Základní námitky proti Fialově vládě spočívali v jejím amatérismu, což nadále trvá. Dodal bych, že paní Decroix opět potvrdila tuto globální kritiku Fialovy vlády, protože i ona je amatér.
Když jsem před chvílí zmínil bitcoinovou aféru, jak si vysvětlujete, že se prakticky nepropsala v průzkumech? Snad jen kromě jediného si stále SPOLU drží kolem dvaceti procent. Čím si to vysvětlit?
Tou jedinou výjimkou je Sanep, který SPOLU naměřil šestnáct procent.
Jinak ale stále mají mezi 19 až 21 procenty. Přitom jde o kauzu nebývalých rozměrů.
Nechci spekulovat, ale Sanep na rozdíl od jiných agentur má daleko širší počet respondentů, takže je klidně možné, že nějaké zdravé tvrdé jádro podporovatelů koalice SPOLU tím nebylo zasaženo, ale na druhé straně u vlažných voličů této koalice zásah byl. Čím víc je respondentů, tím víc je tento zásah vidět.
Co se průzkumů týče, jedna zajímavost. Podle jednoho měření v Moravskoslezském kraji a popularity tamních lídrů vyšel nejhůře Zbyněk Stanjura, kterého pozitivně hodnotí jen devět procent dotázaných, zatímco 67 procent ho vidí negativně. Přesto je lídrem. Není to paradoxní?
Myslím si, že základním faktorem je, že všichni, kdo se zabývají kauzou bitcoiny, vědí, že Stanjura v tom hrál svou roli. Skutečnost, že tuto roli popírá, ho diskvalifikuje a snižuje jeho skóre.
Zajímá mě i postoj ODS a SPOLU. Museli vědět, že bude tak nepopulární, a stejně lídrem zůstal.
Kdyby těsně před volbami vyměnili lídra, nepůsobilo by to důvěryhodně. Nezbývalo jim opravdu nic jiného než ho tím lídrem ponechat.
Podívejme se ještě do zahraničí, pane prezidente. Nejprve do Asie. V Číně se před týdnem konal summit Šanghajské organizace pro spolupráci, který podle názorů mnohých utužil partnerství Číny, Indie a Ruska proti USA. Nemluvě o opětovném potvrzení iluze, že Putin a Rusko jsou v izolaci. Co to pro svět znamená? Jde o viditelný znak multipolarity ve světě?
Správně říkáte, že Putin ani před tímto summitem izolován nebyl. Chtěl bych připomenout summit BRICS v Kazani, kam dokonce přijel i generální tajemník OSN António Guterres. Proto bylo tvrzení o Putinově izolaci jen mýtus nebo propaganda podle toho, jak to chceme nazvat. Sblížení Indie s Čínou může být překvapením, ale navazuje to právě na summit BRICS, který byl už před tím.
Peking si následně velkou přehlídkou připomněl 80 let od konce druhé světové války, kde z Evropy byl Robert Fico, Aleksandar Vučić a Peter Szijjártó a z Česka Ondřej Dostál. Jinak nikdo. Je to chyba, že nebylo větší zastoupení z EU? Evropa říká, že se Čínu a Rusko snaží izolovat, přitom se spíše Evropa izoluje od zbytku světa.
Ano ano. Zastávám názor, že lidé spolu mají mluvit. Kdo odmítá dialog, jen dokazuje, že sám dialogu není schopen. Čína je bezesporu druhá nejvýznamnější, v některých parametrech už dokonce předstihla Spojené státy. Z našeho českého hlediska je Čína náš druhý nejvýznamnější obchodní partner po Německu. Jestliže zacházíme s obchodním partnerem tak, že jezdíme na Tchaj-wan, nemůžeme se divit, že čínské investice jsou v Maďarsku a nejsou u nás.
Zmínil jste zajímavý paradox. Čína je náš druhý největší obchodní partner, ale vláda zároveň tuto zemi označuje jako našeho nepřítele. Jak to jde dohromady?
V průběhu návštěvy čínského prezidenta v Praze byla, pokud se nemýlím, uzavřena dohoda o strategickém partnerství mezi Čínskou lidovou republikou a Českou republikou. A pokud se nemýlím, tato dohoda nebyla vypovězena. Jestliže nebyla vypovězena, pak je naprosto absurdní označovat našeho strategického partnera za nepřítele. To je Franz Kafka.
Během prezidentského mandátu jste se vztahy s Čínou pokoušel nejen napravit, ale i rozvinout a stále máte kontakty s čínským velvyslancem. Dovedete si představit, že by příští vláda tyto vztahy mohla dát do pořádku?
To je složité. Andrej Babiš mi říkal, že v Číně kdysi velmi dávno zkrachovala jedna z jeho firem. A jak znám Andreje Babiše, nemůže na to zapomenout a může to kontaminovat i jeho vztahy s Čínou.
Takže se ani po volbách tímto směrem nic moc nezmění? Mohly by aspoň přestat provokativní cesty na Tchaj-wan. Nebo ne?
Nejenom na Tchaj-wan, ale také k dalajlámovi.
Ještě Ukrajina. Co říci ke zprávám o sestřelení údajně ruských dronů v polském vzdušném prostoru. Může z toho být větší eskalace?
Možná že ty drony vyslali Rusové a možná že to byla navigační chyba. Těžko se to dozvíme. Na druhé straně je polský premiér Tusk v obtížné situaci po zvolení jemu nepřátelského prezidenta a snaží se tímto způsobem zviditelnit a zvýšit svou podporu.
Věčná otázka. Jsme blíže míru na Ukrajině? Proběhl summit Trumpa s Putinem na Aljašce. Dál se zatím nic moc veřejně nestalo. Jak to vidíte?
Trump nejdříve po Aljašce prohlásil, že během asi čtrnácti dnů dojde k summitu mezi Putinem a Zelenským. Bohužel na to Putin reagoval tím, že pozval Zelenského do Moskvy, což je evidentní provokace, kterou Zelenskyj nemohl přijmout. Na druhé straně mě zaujalo, že Trump volal Orbánovi a možná že Budapešť by mohla být jedním z míst, kde by se takový summit mohl uskutečnit.
autor: Radim Panenka