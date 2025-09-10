V USA byl zastřelen významný podporovatel Trumpa

Americký influencer a politický aktivista Charlie Kirk byl dnes zabit zatím nezadrženým pachatelem. Jeho smrt oznámila stanice Real America’s Voice, na které měl Kirk svůj pořad. K vraždě Kirka došlo na univerzitě v Utahu, kde začal své vystoupení. Kirkovi bylo v době smrti 31 let, měl manželku a dvě děti. Jeho úmrtí taktéž oznámil prezident Donald Trump, kterého Kirk silně podporoval. O aktivistovi uvedl, že byl legenda a že nikdo jiný tak nerozuměl mladým lidem.
Kirkova smrt vyvolala vlnu hněvu. Pachatel není znám, nicméně z reakcí je znát značné rozezlení nad americkými levicově směřujícími médii a neziskovými organizacemi, které proti Kirkovi vedly štvavou kampaň. Například stanice MSNBC ve vysílání jako možnost zmínila, že Kirka postřelil „jeho fanoušek, když střílel na oslavu“.
K incidentu už se vyjádřil předseda SPD Tomio Okamura: „USA v posledních týdnech: psychotický trans člověk povraždil křesťanské děti v Minneapolis. Psychotický černoch ubodal bílou ženu v Charlotte. A nyní byl zastřelen konzervativní komentátor Charlie Kirk... To je společnost rozvrácená sorosovským vlivem.“
autor: Karel Šebesta