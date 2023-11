Středula to schytal na Primě. Gramofonová deska, chování jak vidlák, přítěž. A to nebylo vše

Josef Středula se točí jako gramofonová deska okolo minimální mzdy a dalších věcí, které se snaží použít proti vládě. V pořadu Co na to vaše peněženka na CNN Prima NEWS to řekl předseda Svobodných Libor Vondráček. O šéfovi Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) tvrdí, že je „přítěží pro další protesty“ a že v diskusi s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS) v pořadu 360° připomínal vidláka. Předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo šéfa ČMKOS bránil.

Podle Vondráčka se šéf odborářů točí okolo některých témat jako gramofonová deska. „Pořád dokola mluví o minimální mzdě, ale často využívá i slabých vlád ke zvýšení platů ve veřejném sektoru. Platy ve veřejné sféře tak vzrostly významně nad úroveň platů v soukromé sféře, a to je náš dlouhodobý problém. My všichni to musíme zaplatit a vláda i kvůli tomu zvyšuje daně,“ pronesl předseda Svobodných.

„Středula je nyní pro jakékoliv další protesty jen přítěží,“ pronesl v souvislosti s debatou v pořadu 360° na CNN Prima NEWS, v níž se střetl odborář s ministrem Martinem Kupkou. „Mluvilo se o tom, že v protestech vystoupil bloger Vidlák. Při debatě včerejší ve vaší televizi pan Středula skákal ministru Kupkovi neustále do řeči, takže vidláka připomínal spíše on. Přitom mu stačilo slušně shrnout fakta a čísla, aby ministr Kupka musel debatu prohrát,“ opřel se Vondráček do šéfa ČMKOS.

Roman Ďurčo se šéfa odborářů zastával. „Za léta své práce si rozhodně zaslouží respekt. Je za ním vidět množství výsledků. Rozhodně nepovažuji za jeho špatnou vizitku to, že na akci vystoupil nějaký bloger,“ reagoval předseda svazu. „Rozhodně si nemyslím, že je dohráno. Nešlo jen o demonstrace v ulicích, ale přidali se k nám odboráři v mnoha podnicích, v některých se dokonce přidali také manažeři. Myslím si, že varovný prst jsme na české poměry zvedli velmi radikálně. Pokud vláda nepřistoupí k jednání s odbory tak, jak má, tak se může dočkat skutečně velkých protestů. Rozhodně nemáme vystříleny všechny patrony. Teď je ale míček na straně vlády,“ dodal odborář.

Protestní shromáždění zhodnotil jako úspěšné. „Podpora přišla nejen od veřejnosti, ale i od zaměstnanců jednotlivých podniků včetně Škody Auto. Věřím, že vláda si z toho zdviženého prstu něco vezme a začne s námi vést plodnou diskusi,“ pronesl Ďurčo ve vysílání CNN Prima NEWS.

Tvrzení premiéra Petra Fialy (ODS), že odbory lžou o vzájemných schůzkách a jde jim jen o vlastní politické cíle, odborář odmítá. „Netvrdíme, že se s námi vládní představitelé nestýkají. Naopak zdůrazňujeme, že s námi nevedou sociální dialog. Spíše utíkají k monologu,“ reagoval.

Vondráček sice uvítal, že se lidé rozhodli vyjít do ulic, ale současně zkritizoval celkové vyznění akce. „Stávce scházel jednoticí prvek. Reakce přišla až před třetím čtením státního rozpočtu, a ne v reakci na zvyšování daní, což zabránilo možnosti, aby se všichni postavili proti zvyšování daní. Přesto je správné alespoň tímto způsobem zvednout výstražný prst a ozvat se,“ míní předseda Svobodných. Skutečnost, že se nepodařilo zabránit jejich navyšování, označil za selhání odborů.

