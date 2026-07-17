Studenti techniky nezvládají matematiku, v Brně našli řešení. Hampl se neudržel

Od dob Rakouska-Uherska se o českých zemích říkalo, že jsou průmyslovým srdcem monarchie. Po rozpadu staré monarchie se Československo proměnilo ve stát, který se o svůj průmysl mohl opřít, i když pro své průmyslové výrobky musel najít odbyt, což občas nebývalo nic jednoduchého. Zvláště po roce 1929, kdy především na západní svět dopadla Velká hospodářská krize.
A když se po listopadu 1989 tehdejší Československo otevřelo světu, průmyslové podniky měly plné ruce práce s ustáním tlaku ze strany zahraniční konkurence. A to vlastně platí dodnes. A k tomu všemu se český průmysl již mnoho let potýká s nedostatkem odborníků.
Rektor Vysokého učení technického v Brně Ladislav Janíček nabídl jednu z cest, jak tuto krizi vyřešit. V rozhovoru pro Novinky.cz prohlásil, že existuje jeden zabiják, který kosí mnohé české talenty. Tímto zabijákem má být matematika.
„Každá technická duše musí být zachráněna. Už nemůžeme přicházet o další šikovné studenty. Uděláme maximum, abychom zbytečným ztrátám zabránili. Pokud student má snahu, pak jej musíme umět před selháním zachránit,“ řekl Novinkám rektor VUT Ladislav Janíček.
A obratem vysvětlil, proč to má smysl.
„Tým našich posluchačů z VUT vyslal v uplynulých dnech do vesmíru družici KOSTKU, což je první ryze studentský satelit z ČR. Byla za tím i spousta výpočtů. Když naučíme studenty chápat, jak věci fungují, tak je přes to údolí stínů, jímž někdy matematika na vysokých školách je, převedeme,“ zdůraznil Janíček s tím, že ale „student fakt musí chtít matiku pokořit“.
Rektor VUT na sebe prozradil, že na vysoké škole sám s matematikou poněkud zápasil a nakonec ten zápas zvládl. A aby ho zvládli i současní studenti, bude to chtít podle rektora ve výuce matematiky „více názornosti“.
Jako z vtipu o sovětských inženýrech
Sociolog Petr Hampl, který se v rámci aktivit své Jungmannovy národní akademie věnuje i tématu vzdělávání, k tomu pro ParlamentníListy.cz poznamenává: „Pokaždé, když žáci či studenti masově nezvládají nějakou látku, nabízí se dvě odpovědi. Buď se jim můžeme víc věnovat, přidat výukových hodin, zařadit speciální kurzy, nabídnout doučování, zlepšit způsob vysvětlování apod. Nebo můžeme tu těžkou látku vyškrtnout."
Z vyjádření rektora Janíčka podle něj vyplývá, že brněnské Vysoké učení technické se okázale vydalo tou druhou cestou a je odhodláno produkovat inženýry, kteří nebudou zvládat složitější výpočty.
„Asi usoudili, že na výrobu jednoduchých komponent do strojů zahraničních vlastníků nejsou ty výpočty potřebné," poznamenává v narážce na pověst české ekonomiky.
„Za mého dětství jsme se smáli vtipům o skutečně nebo údajně hloupých sovětských inženýrech. Za mého stárnutí to přestalo být vtipem, protože přesně takové se snaží brněnské Vysoké učení technické produkovat. Doufejme, že jiné české technické univerzity stejnou cestou nepůjdou a že to zůstane podobnou brněnskou kuriozitou jako socha vibrátoru na Náměstí svobody," uzavírá sociolog.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku