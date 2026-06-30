Turek (Motoristé): Rada konečně vnímá, že Green Deal nahrává Číně

30.06.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání Rady ENVI o změně nastavení Green Dealu

Turek (Motoristé): Rada konečně vnímá, že Green Deal nahrává Číně
Foto: PL
Popisek: Filip Turek

Česká republika na Radě ENVI v Lucemburku žádala změnu emisních norem pro auta pro celou EU i vyjasnění nových pravidel pro obaly, změnu emisních cílů pro automobily, úpravu nových pravidel pro obaly nebo otázku vodní bezpečnosti včetně strategických staveb, prioritu přehrad a přečerpávacích elektráren. To byla pro Českou republiku hlavní témata jednání ministrů životního prostředí EU v Lucemburku. Delegaci ČR na zasedání Rady vedli vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek a náměstek Ivo Marcin.

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„Česká republika nesouhlasí s cílem snižování emisí CO2 u automobilů pro rok 2035, řešit musíme ale už cíl pro rok 2030. Bez jeho úpravy včetně navrhovaných flexibilit, hrozí evropskému autoprůmyslu mnohamiliardové sankce. Místo investic do technologického vývoje bychom podkopali konkurenceschopnost odvětví, které představuje přes 8 % HDP a přibližně 13,5 milionu pracovních míst v Evropské unii. Z místa výroby bychom se mohli stát pouze trhem pro dovážená vozidla, což by výrazně oslabilo naši ekonomiku,“ říká Filip Turek, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal.

Osobně se musím přiznat, že poslední rada v Lucemburku byla prvním velkým evropským zasedáním, kde byla příjemná a přátelská atmosféra jak ze strany kolegů z jiných zemí, tak z pozice toho, že hlavním tématem rady byl automobilový průmysl a jak na formálních, tak neformálních sezeních byl zájem o naší pozici. V EU každý ví, že bojuji za automobilový průmysl a že naše argumenty jsou silné a snad i chápou, že správné. Například zástupce Dánska ve své řeči mluvil o Škodovce, a pak nás přišel pozdravit a říci, že chápe důležitost tématu pro nás, a pochválil naši fenomenální a oblíbenou automobilku.

Členové rady konečně vnímají i to, že tato část Green Dealu v původním nastavení nahrává Číně, a poprvé to nezaznělo jen z mých úst. Děkuji našemu úžasnému stálému zastoupení v EU i týmu a kolegům z MŽP, tak zástupcům asociací.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

Čína , průmysl , konkurenceschopnost , Turek , motoristé , Green Deal

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