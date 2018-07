Švédsko se prý rapidně změní. Ještě v tomto století rodilé Švédy přečíslí přistěhovalci

Jak konstatuje Gefira, razantně by se měla švédská populace proměnit již mnohem dříve než na konci 21. století. Podle dosavadních trendů by se měl počet obyvatel Švédska v příštích desetiletích neustále zmenšovat. Společně s tím by také měl razantně narůstat počet přistěhovalců a Švédů s přistěhovaleckými kořeny. Už nyní je míra plodnosti rodilých (bílých) Švédů 1,6; zatímco stejný ukazatel činí pro celou zemi 1,9.

Významnou měrou zároveň roste počet muslimských dětí, jejichž počet se od roku 2010 zvýšil o více než 30 %. „Přibližně osm až deset procent novorozenců má nyní muslimské jméno,“ uvádí Gefira s tím, že pokud bude vše pokračovat stejným tempem, bude bílá švédská populace ještě v tomto století ve své vlastní zemi menšinou. „Aby se vláda vyrovnala s nízkou porodností, uplatňuje systém výměny dosavadní bílé populace a jejího nahrazení většinou muslimskými přistěhovalci.“

V této souvislosti Gefira uvádí, že podle demografických výpočtů rostl počet příslušníků bílé švédské populace ve sledovaném období od roku 1970, ale tento trend skončil v roce 1996. Posledních více než dvacet let počet narozených rodilých Švédů bílé pleti neustále klesá. Momentálně žije v zemi díky přistěhovalectví deset milionů lidí a do konce tohoto století by měly při současném trendu přibýt další čtyři miliony lidí.

„Ovšem počet rodilých Švédů se bude zároveň snižovat. V roce 1970 tvořili přistěhovalci jen necelé jedno procento z celkové populace. Před třemi lety to bylo již 15 % a v roce 2060 by měli přistěhovalci tvořit již 48 % populace. Na konci 21. století by tak mohlo žít ve Švédsku jen asi 4,5 milionu rodilých bílých Švédů. To by při předpokládaném počtu 14 milionů obyvatel bylo pouhých 32 %.“

Loni na podzim se podobnému tématu věnoval americký think-tank Pew Research Center, který posuzoval nárůst muslimské komunity v rámci populace v evropských zemích. Také v těchto propočtech se ukazovalo, že se počet příslušníků muslimské menšiny zvýší ze všech evropských zemích nejvíce ve Švédsku. Americký think-tank na základě oficiálních vstupních dat konstatoval, že by v roce 2050 mohli muslimové tvořit ve Švédsku až téměř třetinu populace.

