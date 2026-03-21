Svěrák na Letné: Zestátnění médií? To není legrace, ale drzost

21.03.2026 16:55 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Protestující na Letné přivítali i takřka devadesátiletého scénáristu, herce a zpěváka Zdeňka Svěráka. Ten lidem popsal rozdíl mezi veřejnoprávními a státními médii, i když současně přiznal, že v dnešním světě už řadě věcí nerozumí. A přišel s vtipem. Dostalo se mu velkého blahopřání k devadesátým narozeninám. A nejen to.

Foto: Radek Kotas
Popisek: Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na pražské Letenské pláni.

Na demonstraci Milionu chvilek na Letné promluvil i herec a scénárista, takřka devadesátiletý Zdeněk Svěrák. Host, který se na akcích Milionu chvilek pro demokracii objevoval i v minulosti.

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

73%
14%
6%
2%
2%
3%
hlasovalo: 22643 lidí
„Máločemu v dnešním světě rozumím, ale myslím, že rozumím legraci. A rozumím také tomu, co legrace je a co není. Zestátnit veřejnoprávní média není legrace, ale drzost,“ řekl Svěrák. Problém podle něj je, že asi tak dvě třetiny lidí nechápou, proč je třeba mít veřejnoprávní média a nikoli média státní. „Protože média hrazená ze státního rozpočtu si také zaplatíme, ale zaplatíme si je na daních,“ upozorňoval Svěrák, že mezi koncesionářskými poplatky a platbou z daní nebude finančně rozdíl. Rozdíl však bude v tom, že o přidělení peněz budou rozhodovat politici. A ti budou rozhodovat podle toho, jak budou zestátněná média poslouchat.

Účastníkům demonstrace popsal svou zkušenost z roku 1968. Z roku, kdy patřil k lidem, kteří v rozhlase vzdorovali sovětským okupantům. A kvůli tomu byli po nástupu Gustáva Husáka k moci vyměněni. Na dvacet let v Českém rozhlase promlouvali jiní redaktoři. Svěrák lidi požádal, aby pečlivě sledovali, zda se teď v České televizi a v Českém rozhlase bude dít něco podobného.

„Neměli bychom dopustit, aby k takovým čistkám docházelo. Trvejme na tom, že žádná strana či hnutí, byť vyhrálo volby, nesmí své poražené na svobodě omezovat nikdy,“ volal Svěrák. 

Michal Gulyáš pro PL:

Nakonec přišel s vtipem. 

„Ale vidím, že tu jsou děti a ty se nudí. A tak jim řeknu veselou hádanku. Víte, děti, jak se jmenuje strom, na kterém rostou papírové kapesníky? No přece smrk!“

Než Minář pustil Svěráka z pódia, popřál mu k 90. narozeninám vše nejlepší. Svěrák devadesátku oslaví 28. března, příští sobotu.

Když Svěrák z pódia odcházel, Letnou se neslo „děkujem, děkujem, děkujem“.

Na Letné také zaznělo, že sedmiprocentní SPD nesmí prosadit změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Ostatní dvě koaliční strany by se proto podle demonstrantů měly veřejnoprávních médií zastat.

Psali jsme:

„Do Bohnic by se všichni nevešli“. Sledujeme Letnou s Michalem Gulyášem
První okamžiky Letné: Minář za útok na Hamplovou ihned narazil
Minář odhadl účast: Na Letné až 250 tisíc lidí
Pačes udeřil: „Ruský zákon“ nahlodává svobodu

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

1968 , ČRo , ČT , demokracie , děti , komunisté , Letná , média , Svěrák , Svoboda , SPD , vtip , ANO , motoristé , veřejnoprávní média , Milion chvilek pro demokracii

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Musí podle vašeho názoru zůstat zachována veřejnoprávní média?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Diskuse obsahuje 15 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Naše KSČ , naše anticharta , naše televize., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskusePepimo , 21.03.2026 17:04:45
Kam vítr , tam plášť, stejně jako Pávek , Hrušinský a jiní ti správní demokrati.

|  5 |  0

