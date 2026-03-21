Svěrák na Letné: Zestátnění médií? To není legrace, ale drzost

Na demonstraci Milionu chvilek na Letné promluvil i herec a scénárista, takřka devadesátiletý Zdeněk Svěrák. Host, který se na akcích Milionu chvilek pro demokracii objevoval i v minulosti.
Účastníkům demonstrace popsal svou zkušenost z roku 1968. Z roku, kdy patřil k lidem, kteří v rozhlase vzdorovali sovětským okupantům. A kvůli tomu byli po nástupu Gustáva Husáka k moci vyměněni. Na dvacet let v Českém rozhlase promlouvali jiní redaktoři. Svěrák lidi požádal, aby pečlivě sledovali, zda se teď v České televizi a v Českém rozhlase bude dít něco podobného.
„Neměli bychom dopustit, aby k takovým čistkám docházelo. Trvejme na tom, že žádná strana či hnutí, byť vyhrálo volby, nesmí své poražené na svobodě omezovat nikdy,“ volal Svěrák.
Nakonec přišel s vtipem.
„Ale vidím, že tu jsou děti a ty se nudí. A tak jim řeknu veselou hádanku. Víte, děti, jak se jmenuje strom, na kterém rostou papírové kapesníky? No přece smrk!“
Než Minář pustil Svěráka z pódia, popřál mu k 90. narozeninám vše nejlepší. Svěrák devadesátku oslaví 28. března, příští sobotu.
Když Svěrák z pódia odcházel, Letnou se neslo „děkujem, děkujem, děkujem“.
Na Letné také zaznělo, že sedmiprocentní SPD nesmí prosadit změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Ostatní dvě koaliční strany by se proto podle demonstrantů měly veřejnoprávních médií zastat.
