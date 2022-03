Svět se taktak vyhnul katastrofě. Ruská armáda míří k další jaderné elektrárně, ze Západu zní varování

Prezident Vladimir Putin 24. února nařídil ruským vojákům zahájit invazi na Ukrajinu. Ukrajina se okupantům hrdinně brání, ale ruští agresoři i tak postupují. V kleštích již třetí den drží přístavní město Mariupol, kde žije asi 450 tisíc lidí. Ale ve městě není k dispozici elektřina ani pitná voda. Ruské dělostřelectvo a další technika město zničily. Starosta Mariupolu Vadym Boječenko volá po vytvoření humanitárních koridorů, ve kterých by ze zničeného města mohli odejít civilisté. Ve městě prý v podstatě už vypukla humanitární katastrofa.

„Mariupol zůstává pod palbou. Ženy, děti a staří lidé trpí. Jsme ničeni jako národ. Toto je genocida ukrajinského lidu,“ uvedla městská rada v prohlášení.

Na její prohlášení upozornila agentura Reuters.

Příbuzní lidí, kteří jsou stále ve městě, řekli agentuře Reuters, že kvůli výpadku proudu neslyšeli o svých blízkých a zoufale touží po nových zprávách.

„Teď jsou v samém centru války a já jsem od nich daleko a nemohu jim pomoci," řekl třicetiletý řidič Dmitrij, který těsně před vypuknutím války odcestoval za prací do zahraničí a nechal manželku a malého syna v Mariupolu. „Všichni jsme žili poklidným životem, pracovali, studovali, plánovali, až se život obrátil úplně naruby.“

Ruský prezident Vladimir Putin mezitím podepsal zákon, který na území Ruska nařizuje informovat o válce na Ukrajině jen tak, jak si to žádá státní moc. V případě, že by kdokoli včetně zahraničních novinářů chtěl informovat jinak a psát např. o dětských obětech ruské agrese, hrozí mu až 15 let vězení. Své působení v Rusku proto na čas přerušila BBC, agentura Bloomberg a CNN.

Upozornila na to BBC.

V srbském hlavním městě Bělehradě se konala demonstrace na podporu ruského prezidenta Vladimira Putina. Na akci se sešly asi 4 tisíce lidí, kteří nesli obří ruské vlajky a fotky prezidenta Putina. Provolávali slávu Srbsku i Rusku a označovali oba národy za „bratrské“.

Ruská armáda míří k další ukrajinské jaderné elektrárně, poblíž města Južnoukrajinsk přibližně 350 kilometrů od Kyjeva, kterou se pravděpodobně chystají obsadit. Stejně jako obsadili největší ukrajinskou jadernou elektrárnu v záporožské oblasti. USA varují, že opět hrozí nukleární katastrofa. Pokud bude ruská armáda ostřelovat elektrárnu na jihu Ukrajiny stejně, jak ostřelovala tu záporožskou.

Americká velvyslankyně při OSN Linda Thomas-Greenfieldová prohlásila, že svět se po ruském útoku na záporožskou jadernou elektrárnu „taktak vyhnul katastrofě“. „ A toto bezprostřední nebezpečí pokračuje. Mezinárodní společenství musí jednomyslně požadovat od ruských sil, aby zastavily svůj nebezpečný útok,“ uvedla.

Český server iDNES.cz připomněl, že ruská armáda obsadila také černobylskou elektrárnu a drží tam místní ukrajinské pracovníky jako rukojmí, aby dál monitorovali radiační situaci. Již desátý den se střídají na směny v dohledu nad místem černobylské katastrofy, a jejich situace začíná být humanitárně katastrofální.

Ukrajinský novinář Ilija Ponomarenko na twitteru uveřejnil video dronu, který zachytil válečnou zkázu napáchanou ruskými okupanty v obci Borodyanka ležící na cestě ke Kyjevu.

Borodyanka, the Kyiv region, now.

One of the key points on the Russian way between Belarus and Kyiv along the highway. pic.twitter.com/kGV23UHdrW