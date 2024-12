Švihlíková: Stovky miliard mizí z Česka a Fiala nic nedělá. Vládě leží důchodci v žaludku

Sněmovna ve třetím čtení schválila podobu státního rozpočtu na rok 2025, a ač spolu Miroslav Kalousek, jenž býval poslancem za lidovce a posléze za TOP 09, a ekonomka Ilona Švihlíková často nesouhlasili, tentokrát našli jednoznačnou shodu. Oba koaliční podobu rozpočtu na tok 2025 ostře odsoudili.

Švihlíková je navíc toho názoru, že rozpočet na rok 2025 potvrdil, že kupříkladu důchodci leží vládě Petra Fialy v žaludku. Už dlouho.

„Tak důchodci leží téhle vládě v žaludku opravdu velmi, a to jak současní, tak i ti budoucí. To je poznat i podle jiných vládních kroků než jen podle rozpočtu. Rozpočet nenahlíží realisticky na vývoj v ekonomice ČR a bohužel nenapravuje ani dlouhodobé deformace. Jen stručně – daňový mix zatěžuje nejvíce nízkopříjmové skupiny. Vláda nebojuje proti práci načerno, proti pracovním agenturám či proti vykořisťování zahraničních pracovníků – to vše se nutně propisuje i do inkasa směřujícího do pojistných systémů. Vláda se dívá na to, jak z této země odcházejí stovky miliard, a nedělá nic pro to, aby je zadržela na našem území,“ poznamenala.

Ekonomka to vidí tak, že Fiala si nechal rozpočtem protéct vysokou inflaci a kvůli tomu se jim vše začalo rozpadat pod rukama.

„Vláda neudělala výdajový audit ani nenastavila mechanismy vyhodnocování investic a velkých dotací z dlouhodobého pohledu, nejenom účetně a formálně. Podpora bydlení je velmi slabá. Tím, že vláda nechala inflaci protéct českou ekonomikou, se jí soustava veřejných financí začala rozpadat pod rukama – proto ty řeči o neudržitelnosti tu důchodového systému, tu zdravotnictví. Podívejte se na aktuální vývoj pokladního plnění (je to na webu Ministerstva financí), to nejsou povzbudivá čísla. Rozpočet na rok 2025 je hlavně o tom, abychom plnili přání přicházející ze zahraničí – zejména amerického vojensko-průmyslového komplexu,“ pokračovala v kanonádě do vlády.

Miroslav Kalousek tvrdí, že se vláda vykašlala na inovace, do rozpočtu pro rok 2025 si vylhala nepravdivé položky. Počínání ministra financí pojmenoval jako „švindl a manipulaci“.

Miroslav Kalousek tvrdí, že se vláda vykašlala na inovace, do rozpočtu pro rok 2025 si vylhala nepravdivé položky. Počínání ministra financí pojmenoval jako „švindl a manipulaci".

podcastu Flow. „Každá profese má své etické hranice, za nimiž už je něco, co se nesmí. A tohle je přesně to, co se nesmí. Doufám, že je to jen exces. Mohl by z toho být nebezpečný precedens," soptil dál Kalousek.

Dokázal by prý pochopit, že prezident se odmítne podepsat pod lež. Ale poslanci to mohou vzít tak, že už pro nepravdivou podobu rozpočtu hlasovali jednou, a tak pro ni mohou hlasovat i podruhé, kdyby jim prezident rozpočet vrátil.

Podle Kalouska je rozpočet na rok 2025 zatížen sekerou v podobě asi padesát miliard.

Švihlíková myšlenku odvedla jiným směrem.

„Bylo již mnohokrát z různých stran upozorněno na to, že řada položek se vznáší takříkajíc na vodě či přímo bez legislativní podpory. Ale já skutečně jako hlavní problém vidím to, že vláda počítá pro příští rok (a vlastně počítala i na ten letošní) s vysokým růstem. Odkud jen má ten růst vzít, v současné ekonomické situaci?“ ptala se.

K dovršení všeho zlého vláda čtyřkoalice neřešila nahromaděné daňové a jiné problémy. Tak to vidí Švihlíková.

„Vládní přístup k problematice veřejných financí se od začátku vyznačoval značnou vzdáleností od reality a velkým podceněním naakumulovaných problémů v celých veřejných financích. Já bych připomněla, že nepřímé daně dopadají nejvíce na ty nízkopříjmové skupiny, které toho schytávají za poslední roky mnoho. Cenová hladina se za poslední tři roky zvýšila o 35 %, na to bychom neměli zapomínat,“ tepala ekonomka vládu.

