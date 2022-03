Sypeme Putinovi za plyn. Jen pro naše pohodlí! psal ekonom. A narazil

Podstatnou část plynu a ropy do Evropy dodává Rusko. A to i do Česka. Ekonom Lukáš Kovanda srovnal například, kolik Češi vybrali ve sbírce na Ukrajinu a kolik zaplatili za ruský plyn. Rusku šlo desetkrát tolik. „Že by se bez nich otřásla tuzemská ekonomika? Ano, otřáslo by se naše pohodlí,“ řekl Kovanda. Ale s tímto tvrzením narazil. Řada lidí mu připomenula, že bez ruského plynu by český průmysl zkolaboval, a nejen on.

„Je úžasné, že Češi darovali na pomoc Ukrajině 2,7 miliardy korun za (takřka) měsíc. Jen za ruský plyn ale za stejnou dobu dali 17 miliard korun. A další miliardy za ruskou ropu. Že by se bez nich otřásla tuzemská ekonomika? Ano, otřáslo by se naše pohodlí,“ mínil na twitteru a dodal, že Česko od začátku invaze za plyn a ropu poslalo desetkrát tolik Rusku než Ukrajině přes sbírku (čísla Kovanda získal přes velkoobchodní cenu plynu, který Česko nakupuje přes Německo).

Řekněme si to celé. Je úžasné, že Češi darovali na pomoc Ukrajině 2,7 miliardy korun za (takřka) měsíc. Jen za ruský plyn ale za stejnou dobu dali 17 miliard korun. A další miliardy za ruskou ropu. Že by se bez nich otřásla tuzemská ekonomika? Ano, otřáslo by se naše pohodlí. — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) March 21, 2022

Od invaze Česko Rusku za plyn a ropu poslalo 10krát více peněz, než kolik vybralo v historicky rekordní sbírce na Ukrajinu. Zdaleka nejúčinnější „sbírkou“ je odstřižení od ruských energií... pic.twitter.com/mRhI05WavJ — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) March 22, 2022

S touto myšlenkou ovšem Kovanda narazil. „To není o pohodlí, ale o ekonomice celého státu. Krom vytápění jedou na plyn mimo jiné např. pekárny. V případě nedostatku ropy by musela státní ekonomika přejít na válečný stav s přídělovým systémem za regulovanou cenu. Sám víte, co by to znamenalo,“ poučoval Kovandu Pavel Hervíř.

A dodával: „Shledávám řešení v okamžitém výběru nového dodavatele klíčových energií společně s masivní podporou ukrajinské armády. Zemní plyn, jehož hlavní složkou je metan, se dále používá také jako zdroj vodíku při výrobě dusíkatých hnojiv. Což znamená k výrobě syntetickeho ledku, který je rovněž důležitým prvkem při výrobě výbušnin. Vazba na zbrojní průmysl!“

Shledávám řešení v okamžitém výběru nového dodavatele klíčových energií společně s masivní podporou ukrajinské armády. — Pavel Hervíř (@PHervir) March 21, 2022

Zemní plyn jehož hlavní složkou je methan se dále používá také jako zdroj vodíku při výrobě dusíkatých hnojiv. Což znamená k výrobě syntetickeho ledku, který je rovněž důležitým prvkem při výrobě výbušnin. Vazba na zbrojní průmysl! — Pavel Hervíř (@PHervir) March 21, 2022

„Pane Kovanda, jestli chcete úplnou recesi a průsery po celé Evropě, tak zakažte dovoz ropy a plynu, problém je, že nikomu nepomůžeme, když ekonomicky spadneme na dno a nepojede klasický provoz států a podniků. Nejsme v pozici, kdy si toto můžeme dovolit, takže klídek, prosím,“ obracel se na ekonoma Martin Novák.

Pane Kovanda, jestli chcete uplnou recesi a prusery po cele evrope tak zakazte dovoz ropy a plynu, problem je ze nikomu nepomuzeme kdyz ekonomicky spadneme na dno a nepojede klasicky provoz statu a podniku. Nejsme v pozici kdy si toto muzeme dovolit takze klidek prosim :-) — Martin Novak (@marthynovak) March 21, 2022

Michal Schneider pak citoval, jak se plyn v Česku spotřebovává: „Z hrubé domácí spotřeby zemního plynu se spotřebuje 28,3 % v sektoru průmyslu, 25,0 % v domácnostech, 23,5 % na výrobu elektřiny a tepla a 16,3 % v komerčním a veřejném sektoru. Zbývající zemní plyn je spotřebován v sektorech dopravy, zemědělství a lesnictví a rybolovu.“

A ptal se: „Takže jako ekonom doporučujete nechat zhroutit průmysl a energetiku, takže celou ekonomiku? Poměrně geniální... Kdeže pracujete?... (abych se té bance obloukem vyhnul?)“

Takže jako ekonom doporučujete nechat zhroutit průmysl a energetiku, takže celou ekonomiku? Poměrně geniální... Kdeže pracujete?... (abych se té bance obloukem vyhnul?) — Michal Schneider (@michalschneider) March 22, 2022

„Obrovské stávky transportistů ve Španělsku jste si ráčil všimnout? A stávky šp. zemědělců? Oni nedemonstrují za své pohodlí, demonstrují za své ekonomické přežití. O pekařích u nás plánujících zavřít, páč to zvýšení cen vstupů nedávají, jste taky poslušně neslyšel?“ divila se Jana Porschová.

Obrovské stávky transportistů ve Španělsku jste si ráčil všimnout? A stávky šp. zemědělců? Oni nedemonstrují za své pohodlí, demonstrují za své ekonomické přežití. O pekařích u nás plánujících zavřít, páč to zvýšení cen vstupů nedávají, jste taky poslušně neslyšel???‍+? — Jana Porschova (@Chicacheca4) March 22, 2022

„Pokud vím, tak je to na několik let, než máme šanci nevyužívat ruský plyn. Rád bych to říznul co nejdříve, ale dle mého to okamžitě nelze. Způsobilo by to kolaps. Nebo je nějaká možnost, o které nevím?“ ptal se vcelku opatrně investiční poradce David Kopecký.

Pokud vím, tak je to na několik let, než máme šanci nevyužívat ruský plyn. Rád bych to říznul co nejdříve, ale dle mého to okamžitě nelze. Způsobilo by to kolaps. Nebo je nějaká možnost, o které nevím? — David Kopecký (@DavidKopeck8) March 21, 2022

