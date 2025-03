TOP 09 naříká nad plánem odevzdat Krym. „Kdyby nespěchali do NATO, mohli ho mít,“ zní odpověď

Včera přišel zpravodajský server Semafor s informací založenou na obeznámených zdrojích, že součástí případné dohody by mohlo být i uznání Krymu jako součásti území Ruské federace. Server také uvedl, že podobný návrh by se setkal se silným odporem z Evropy a z Ukrajiny.

Psali jsme: Krym je ruský, uzná prý Trump

Odpor se skutečně zvedá, například v Estonsku. „Estonsko nikdy neuzná teritoria nelegálně anektovaná Ruskem,“ vzkázal předseda zahraničního výboru estonského parlamentu Marko Mikhelson.

Bývalý šéf estonské rozvědky a v současnosti poslanec Eerik-Niiles Kross se na téma rozepsal, řka, že uznání ruského zabrání území by byl obrat v samotných základech americké zahraniční politiky. „Znamená to konec mezinárodního právního řádu a státní suverenity, jak je známe,“ tvrdí. Vzpomenul, jak Spojené státy v roce 1932 neuznaly Mandžusko, které od Číny odtrhlo tehdejší Japonsko. A že tento princip je základem charty OSN. V roce 2018 pak Trumpova administrativa vydala prohlášení, že neuznává anexi Krymu. „Nyní se zdá, že tento text byl z webových stránek velvyslanectví USA v Kyjevě odstraněn,“ upozorňuje Kross s tím, že pokud USA mění svůj přístup, pak se od zítřka nalézáme v úplně jiném světě.

V ČR pak „odpor“ vede TOP 09, alespoň na sociálních sítích. Senátor Czernin to považuje za „nebezpečné překročení Rubikonu“. „Agrese by vedla k územním ziskům. Přikrmili bychom ruský apetit na expanzi. Pohrdali bychom oběťmi a zničenými životy. Ukázali bychom vlastní slabost,“ vyjmenovává Czernin.

S podobným prohlášením pak přišla i bývalá ministryně Helena Langšádlová: „Již v roce 2014 Rusko nezákonně anektovalo Krym. Podle mezinárodního práva je Krymský poloostrov součástí Ukrajiny. Rusko a Spojené státy uznaly celistvost Ukrajiny včetně Krymu v Budapešťském memorandu. Tyto kroky jsou nepřijatelné. Ukrajina ani Evropa nesmějí ustoupit imperiálním ambicím Putina a nechat Krym v rukou agresora. Naše bezpečnost musí být na prvním místě.“

Uznat Krym jako ruský? Nebezpečné překročení Rubikonu. ??



?? Agrese by vedla k územním ziskům.

?? Přikrmili bychom ruský apetit na expanzi.

?? Pohrdali bychom oběťmi a zničenými životy.

?? Ukázali bychom vlastní slabost.



A s prohlášeními, že „Krym je Ukrajina“ přispěchali další členové TOP 09 jako Marek Ženíšek, Jan Jakob nebo David Soukup.

Krym je Ukrajina.



Nezákonná anexe Krymu před 11 lety měl být BUDÍČEK, který ale bohužel Evropu neprobudil. Dnes už nemůžeme prospat ANI MINUTU.



Mimo TOP 09 se ozval ještě poslanec Bartošek. A nemohl chybět bývalý ministr financí Miroslav Kalousek: „Uznají-li USA v rozporu s mezinárodním právem Krym jako ruský, přiznají právo na odměnu za agresi, přiznají právo silnějšího jako ‚nejvyšší právo‘. Bylo by to nejenom hanebné, byl by to i nesmírně nebezpečný precedens a podpora všem agresorům na světě.“

ParlamentníListy.cz se na otázky ohledně Krymu dotázaly analytika Štěpána Kotrby.

Krym je pod faktickou ruskou kontrolou již jedenáct let. Objektivně vzato, získalo by Rusko něco uznáním Krymu jako svého de jure území? Otevřely by se nějaké nové příležitosti, které dříve nebyly možné kvůli právnímu statusu tohoto území?

Kontrola nad územím není totéž, co územní celistvost, ohraničená státní hranicí. De facto zločin (dle prokyjevských Ukrajinců a proukrajinských aktivistů v EU) se stane prostřednictvím mírové smlouvy de iure mezinárodním právem. Pravdou je, že ten, kdo si myslel, že Krym se stane územím, které bude ovládat KoZa (kolektivní Západ s loutkovou vládou v Kyjevě), se zbláznil. Město se zvláštním statutem Sevastopol je námořní pevnost, sídlo ruské černomořské flotily. Je klíčem k nadvládě nad Černým mořem a jihem Ruska, je klíčem k srdci „Heartlandu“ dle geopolitické a strategické teorie britského geografa Halforda Mackindera. Dnes bychom řekli klíčem k srdci Eurasie rozkládající se od Volhy po řeku Jang-c'-ťiang a od Himálaje po Arktidu. Věděl to car, věděl to Lenin, věděl to Stalin i Brežněv. Jen nepočítali s koncem vlády na věčné časy. S tím se musel vyrovnat Putin v únoru a březnu 2014.

Kdyby Ukrajina nedělala z Rusů občany druhé kategorie, nespěchala do NATO a Američané už v rozpočtu neplánovali výstavbu amerických budov na Krymu, možná by poloostrov zůstal Ukrajině, bez vzpoury ruské domobrany, bez anexe dobrovolníky, bez referenda, bez vzniku Autonomní republiky Krym, bez jejího připojení k Rusku. Bez války.



Nenechte si namluvit, že Američanům bylo líto Ukrajinců, že přišli o Krym. Mysleli, že ho převezmou. Již v roce 2013 bylo vypsáno výběrové řízení na přestavbu školy číslo 5 v Sevastopolu. Výběrové řízení bylo vyhlášené námořnictvem USA. V Mikolajevské oblasti v městě Očakov se budovala americká základna...



Z TOP 09 i z jiných stran zní, že by se jednalo o nebezpečný precedent a popření principu OSN, že hranice není možné měnit silou.

V moderní době se hranice vždy měnily silou. Byly výsledkem válek, definované mírovými smlouvami vnucenými vítězi. Málokdy docházelo k odprodeji území, jako Aljašky.

Nebyl tento princip ale již několikrát porušen?

Samozřejmě. Severní Osetie vznikla jako výsledke vojenské operace. I narkostát Kosovo vznikl jako výsledek války. Dokonce hranice Erec Israel vznikly jako výsledek války, ne jako rozhodnutí OSN. Společnost národů ustanovila Britský mandát Palestina s cílem vytvořit „domovinu pro židovský lid“. Ale hranice Izraele si vytvořili sami Židé ve válce za nezávislost 14. května 1948, když na území nově vzniklého státu vpadla vojska jeho arabských sousedů, kteří jasně deklarovali úmysl nově vzniklý Izrael zlikvidovat.

Vzhledem k tomu, kolik vlád už nerespektujeme a neuznáváme, neskončí to nakonec tak, že budeme mít mapu světa, která naprosto neodpovídá realitě?

Hleďte, na troskách hromady keců v OSN vzniká nyní nový světový řád, který legitimizuje sílu k prosazení kolektivní vůle. Ekonomickou i vojenskou silou bude vynucovat moc. Neříkám, že se každému bude nový řád líbit, protože ho budou lemovat zejména zpočátku hromady mrtvol, ale trpaslíky nebude povyšovat a obry nebude ponižovat. Každý si bude muset najít odpovídající místo v potravním řetězci. Všiměte si, že se nebavím o diplomatické „nejednoznačnosti“ a intrikách mezinárodního práva, ani o morálce či spravedlnosti lidské či boží, ale o tom, „kolik má papež divizí“, jak zní známá Stalinova provokativní otázka Piovi XII v roce 1952.

To, že pirátsví a terorismus se přestane vyplácet, se dozvědí nyní jako první Húsíové a jako druzí Palestinci v Gaze a Golanských výšinách. Jako druzí pocítí následky přátelství s teroristy všichni ti, kteří Gazu zahrnovali penězi a dvacet let zde podněcovali antisemitismus. Principy Monroeovy doktríny už si v historických knihách našla dosavadní vláda v Panamě, brzy se její překlad rozšíří po řadě zemí ve Střední a Jižní Americe.



Světová politika je hra s nulovým součtem. Vítězství jednoho hráče je uskutečněno na úkor toho druhého. Není to hezká doba, je ale pravdivá. Pravdivější než iluze věčného míru, za který není třeba platit tribut.

