Ta věc nesmí do Česka přijít, bouřil Šťastný. Hladík hrozil trestem z Bruselu

Nacher hned v úvodu vysvětloval, že hnutí ANO píše ve vládním prohlášení to, co hnutí ANO slibovalo před volbami. „A když se podíváte na některá opatření, tak vidíte, že se to krásně doplňuje,“ pravil Nacher do kamer s tím, že když budou daně nízké, lidé je budou platit. „Budou to platit všichni, kteří to platit mají,“ zmínil Nacher.
Zdůrazňoval, že nebýt covidu, tak by za hnutím ANO a za jeho vládou zůstávala pozitiva. A na tato pozitiva chce podle Nachera hnutí ANO navázat.
Když to slyšel Hladík, prohlásil, že budoucí vláda prosazuje „levicová socialistická opatření. Chtějí jen navyšovat a rozhazovat. Nejsou tam žádné úspory na straně státu. My jsme je dělali. Marian Jurečka díky digitalizaci ušetřil dva tisíce pracovních míst. Nic takového u nové vlády nevidíme“, poznamenal Hladík s tím, že odcházející vláda zkrotila inflaci a nastartovala hospodářský růst, ale nová vláda by měla zajít mnohem dál. „Já tam nevidím ty konkrétní kroky,“ kroutil hlavou Hladík.
Boris Šťastný zdůraznil, že v novém ekonomickém programu příští vlády je zakotven požadavek Motoristů, že se daně nebudou zvyšovat, a naopak se budou v některých oblastech snižovat. Kupříkladu u potravin.
„Když jsem si to porovnala s pomocí umělé inteligence, tak mi vyšlo, že většina programového prohlášení vlády je překlopený program hnutí ANO. Bude to vašim voličům stačit?“ ptala se Šťastného Terezie Tománková.
Poslanec Šťastný kontroval, že Motoristé prosadili velkou část svého ekonomického programu.
Hřib prohlásil, že piráti by získali peníze do státního rozpočtu např. seškrtáním dotací pro Andreje Babiše, resp. pro jeho firmy. „Ale to je něco, co tato vláda z podstaty věci udělat nemůže,“ pousmál se Hřib. A budoucí vládě vyčetl, že chce udělat stejnou chybu jako předchozí Babišova vláda a že chystá se znovu roztáčet kola inflace. „Papír snese všechno,“ pravil Hřib směrem k budoucí vládě.
Když se moderátorka Tománková zeptala, zda hnutí ANO dodrží to, na čem se dohodli členové NATO, Nacher začal odpovídat oklikou a zdůraznil, že hnutí ANO bude dodržovat závazky Česka, ale zároveň se bude hlídat efektivita projektů.
Hřib s Hladíkem, obrazně řečeno, explodovali smíchy. „Vždyť on neumí odpovědět na otázku, ano, nebo ne,“ shodli se po salvě smíchu Hladík s Hřibem
„My nechceme, co dělají tady kolegové, že skoro tupě mávají procenty!“ rozčiloval se Nacher.
Hřib řekl, že je potřeba do obrany investovat soustavně a že všechny věci nelze řešit naráz, např. za jeden rok. Česko podle něj na obranu nesmí zapomínat. „Ve chvíli, kdy Ukrajina padne, tak to bude náš problém,“ argumentoval ruskou invazí.
„Je obrovská podfinancovanost armády. A proč? Protože Metnar a ANO tady mělo na starosti armádu osm let a oni ustupovali komunistům. Tady by naopak měla budoucí vláda poděkovat za to, jakým způsobem se armáda buduje!“ hřímal Hladík.
„Pan ministr lže!“ soptil Nacher. A vyčítal stávající vládě, že i ona škrtala v resortu obrany. Konstatoval také, že končící vláda prosazuje na jedné straně dodržovat ekonomické závazky spojené s grýndýlem, ale zároveň je pro systém povolenek pro domácnosti ETS2.„Jak chcete zbrojit a zároveň dodržovat ty závazky?“ upozornil Nacher.
Hladík připomněl, že česká vláda v EU prosadila změny v systému ETS2. „Má jít o změny, které pomohou i Česku a já doufám, že europoslanci ANO a Motoristů budou pro toto hlasovat,“ zadoufal Hladík.
Když dostal slovo Boris Šťastný, nebral si servítky. „Lidé nemohou platit desítky tisíc korun ročně za zelené nesmysly!“ hřímal do kamer. Vláda podle něj musí jednat o tom, jak zvrátit zavedení systému ETS2, aniž by na Česko dopadly nějaké pokuty. „Je přece jasné, že tato věc nesmí přijít do Česka, a nepřijde,“ pravil Šťastný.
Hladík tvrdil, že pokud se budoucí vláda „vzepře již schválené evropské legislativě“, pak že „Češi na to doplatí hned třikrát“. „Protože jednak zaplatí pokuty stovky milionů korun ročně, jednak nepřitečou další peníze z EU, především peníze z klimatického fondu, a to jak fungování systému ETS1 pro firmy, tak ETS2 pro domácnosti. A do třetice bude česká vláda muset kupovat určité odpustky, protože bude muset naplnit klimatické závazky i bez zavedení systému ETS2.“ Tak pravil Hladík.
„Ale my prostě nechceme ty zelené nesmyly. Nechceme je přenášet na české firmy a domácnosti, protože by to zničilo nejprůmyslovější zemi,“ zuřil před kamerami Nacher.
Hladík zopakoval, že bez ohledu na to, co říká hnutí ANO, je třeba dodržovat legislativu, a to i tu evropskou. Protože společnost funguje i díky tomu, že se dodržují zákony.
V závěru pořadu došlo i na Filipa Turka. Šťastný tady zdůraznil, že záleží na Andreji Babišovi, jakou si postaví vládu. Ale Motoristé prý v tuto chvíli trvají na tom, aby Filip Turek byl ministrem zahraničí. „Ale ta vznikající vláda o tom bude ještě hovořit,“ pravil Šťastný.
Hladík upozornil, že kdyby se nějaký lidovecký poslanec choval tak, jak se chová Filip Turek, KDU-ČSL ho vyloučí ze svých řad a vyzve ho, aby se vzdal mandátu. „Takhle bysme to udělali my,“ poznamenal Hladík.
A ať už to se jmenováním toho či onoho, za vládu jako celek vždy nese odpovědnost premiér. V tomto případě ponese odpovědnost za obsazení ministerstva zahraničí Andrej Babiš.
„My jsme poslali na Hrad analýzu, proč se hajlující Filip Turek … nemá stát ministrem zahraničí. Teď se ještě ukázalo, že neplatí daně,“ přidal se ke slovní kanonádě do Motoristů Hřib s tím, že Turek akorát způsobí Česku ostudu, a navíc se s ním nikdo v zahraničí nebude bavit, protože slušné státy s nácky nedebatují od roku 1945. A pak by vlastně Turek byl ministrem k ničemu, protože pokud s ním nikdo nebude mluvit, nebude mít co na práci. Tak to vidí Zdeněk Hřib. A Petr Macinka na ministerstvu zahraničí na tom z Hřibova pohledu bude úplně stejně.
„Vy tady v přímém přenosu vidíte, jak to vypadá, když se někdo nesmíří s volební porážkou,“ vyrazil k dalšímu protiútoku Nacher.
Boris Šťatný téma uzavřel s tím, že Motoristé celou situaci berou „tak, jak je“ a vrátí se k ní, až se budou v kabinetu Andreje Babiše řešit personální otázky.
