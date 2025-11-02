Ta věc nesmí do Česka přijít, bouřil Šťastný. Hladík hrozil trestem z Bruselu

02.11.2025 13:20 | Monitoring

Hnutí ANO bude po volbách plnit to, co slibovalo před volbami! Poslanec Patrik Nacher (ANO) se rozjel. „Oni, když jsou v opozici, chtějí snižovat daně; když jsou ve vládě, tak daně zvyšují!“ zesílil hlas Nacher na konto končící vlády. „Papír snese všechno,“ smál se Nacherovi předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Končící lidovecký ministr Petr Hladík zašel ještě dál. V jednu chvíli Hřib s Hladíkem vprskli smíchy. A pak došlo na Filipa Turka.

Ta věc nesmí do Česka přijít, bouřil Šťastný. Hladík hrozil trestem z Bruselu
Foto: Screen CNN Prima News
Popisek: První listopadová Partie na CNN Prima News

Anketa

Bude Andrej Babiš dobrý premiér?

92%
6%
2%
hlasovalo: 10444 lidí
V první hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se setkali poslanci Patrik Nacher (ANO), Boris Šťastný (Motoristé sobě), Petr Hladík (KDU-ČSL) a Zdeněk Hřib (Piráti).

Nacher hned v úvodu vysvětloval, že hnutí ANO píše ve vládním prohlášení to, co hnutí ANO slibovalo před volbami. „A když se podíváte na některá opatření, tak vidíte, že se to krásně doplňuje,“ pravil Nacher do kamer s tím, že když budou daně nízké, lidé je budou platit. „Budou to platit všichni, kteří to platit mají,“ zmínil Nacher.

Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zdůrazňoval, že nebýt covidu, tak by za hnutím ANO a za jeho vládou zůstávala pozitiva. A na tato pozitiva chce podle Nachera hnutí ANO navázat.

Když to slyšel Hladík, prohlásil, že budoucí vláda prosazuje „levicová socialistická opatření. Chtějí jen navyšovat a rozhazovat. Nejsou tam žádné úspory na straně státu. My jsme je dělali. Marian Jurečka díky digitalizaci ušetřil dva tisíce pracovních míst. Nic takového u nové vlády nevidíme“,  poznamenal Hladík s tím, že odcházející vláda zkrotila inflaci a nastartovala hospodářský růst, ale nová vláda by měla zajít mnohem dál. „Já tam nevidím ty konkrétní kroky,“ kroutil hlavou Hladík.

Mgr. Petr Hladík

  • KDU-ČSL
  • ministr živ. prostředí
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Boris Šťastný zdůraznil, že v novém ekonomickém programu příští vlády je zakotven požadavek Motoristů, že se daně nebudou zvyšovat, a naopak se budou v některých oblastech snižovat. Kupříkladu u potravin.

„Když jsem si to porovnala s pomocí umělé inteligence, tak mi vyšlo, že většina programového prohlášení vlády je překlopený program hnutí ANO. Bude to vašim voličům stačit?“ ptala se Šťastného Terezie Tománková.

Poslanec Šťastný kontroval, že Motoristé prosadili velkou část svého ekonomického programu.

Hřib prohlásil, že piráti by získali peníze do státního rozpočtu např. seškrtáním dotací pro Andreje Babiše, resp. pro jeho firmy. „Ale to je něco, co tato vláda z podstaty věci udělat nemůže,“ pousmál se Hřib. A budoucí vládě vyčetl, že chce udělat stejnou chybu jako předchozí Babišova vláda a že chystá se znovu roztáčet kola inflace. „Papír snese všechno,“ pravil Hřib směrem k budoucí vládě.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?

3%
94%
3%
hlasovalo: 8799 lidí
Nacher zdůraznil, že seškrtání dotací Agrofertu by státní rozpočet rozhodně nezachránilo. „Oni, když jsou v opozici, chtějí snižovat daně; když jsou ve vládě, tak daně zvyšují!“ zesílil hlas Nacher na konto končící vlády.

Když se moderátorka Tománková zeptala, zda hnutí ANO dodrží to, na čem se dohodli členové NATO, Nacher začal odpovídat oklikou a zdůraznil, že hnutí ANO bude dodržovat závazky Česka, ale zároveň se bude hlídat efektivita projektů.

Hřib s Hladíkem, obrazně řečeno, explodovali smíchy. „Vždyť on neumí odpovědět na otázku, ano, nebo ne,“ shodli se po salvě smíchu Hladík s Hřibem

„My nechceme, co dělají tady kolegové, že skoro tupě mávají procenty!“ rozčiloval se Nacher.

Hřib řekl, že je potřeba do obrany investovat soustavně a že všechny věci nelze řešit naráz, např. za jeden rok. Česko podle něj na obranu nesmí zapomínat. „Ve chvíli, kdy Ukrajina padne, tak to bude náš problém,“ argumentoval ruskou invazí.

„Je obrovská podfinancovanost armády. A proč? Protože Metnar a ANO tady mělo na starosti armádu osm let a oni ustupovali komunistům. Tady by naopak měla budoucí vláda poděkovat za to, jakým způsobem se armáda buduje!“ hřímal Hladík.

„Pan ministr lže!“ soptil Nacher. A vyčítal stávající vládě, že i ona škrtala v resortu obrany. Konstatoval také, že končící vláda prosazuje na jedné straně dodržovat ekonomické závazky spojené s grýndýlem, ale zároveň je pro systém povolenek pro domácnosti ETS2.„Jak chcete zbrojit a zároveň dodržovat ty závazky?“ upozornil Nacher.

Hladík připomněl, že česká vláda v EU prosadila změny v systému ETS2. „Má jít o změny, které pomohou i Česku a já doufám, že europoslanci ANO a Motoristů budou pro toto hlasovat,“ zadoufal Hladík.

Když dostal slovo Boris Šťastný, nebral si servítky. „Lidé nemohou platit desítky tisíc korun ročně za zelené nesmysly!“ hřímal do kamer. Vláda podle něj musí jednat o tom, jak zvrátit zavedení systému ETS2, aniž by na Česko dopadly nějaké pokuty. „Je přece jasné, že tato věc nesmí přijít do Česka, a nepřijde,“ pravil Šťastný.

MUDr. Boris Šťastný, MBA, LL.M.

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hladík tvrdil, že pokud se budoucí vláda „vzepře již schválené evropské legislativě“, pak že „Češi na to doplatí hned třikrát“. „Protože jednak zaplatí pokuty stovky milionů korun ročně, jednak nepřitečou další peníze z EU, především peníze z klimatického fondu, a to jak fungování systému ETS1 pro firmy, tak ETS2 pro domácnosti. A do třetice bude česká vláda muset kupovat určité odpustky, protože bude muset naplnit klimatické závazky i bez zavedení systému ETS2.“ Tak pravil Hladík.

Anketa

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?

74%
0%
3%
1%
21%
1%
hlasovalo: 22333 lidí
Hřib tady doplnil že kupříkladu české teplárny mohou po českém státu vymáhat peníze za to, že ony už musely platit při poskytování tepla domácnostem v systému ETS 1 a mohou se cítit poškozeny budoucím postupem příští vlády. Může tak dojít na žaloby které mohou český stát stát další peníze.

„Ale my prostě nechceme ty zelené nesmyly. Nechceme je přenášet na české firmy a domácnosti, protože by to zničilo nejprůmyslovější zemi,“ zuřil před kamerami Nacher.

Hladík zopakoval, že bez ohledu na to, co říká hnutí ANO, je třeba dodržovat legislativu, a to i tu evropskou. Protože společnost funguje i díky tomu, že se dodržují zákony.

V závěru pořadu došlo i na Filipa Turka. Šťastný tady zdůraznil, že záleží na Andreji Babišovi, jakou si postaví vládu. Ale Motoristé prý v tuto chvíli trvají na tom, aby Filip Turek byl ministrem zahraničí. „Ale ta vznikající vláda o tom bude ještě hovořit,“ pravil Šťastný.

Hladík upozornil, že kdyby se nějaký lidovecký poslanec choval tak, jak se chová Filip Turek, KDU-ČSL ho vyloučí ze svých řad a vyzve ho, aby se vzdal mandátu. „Takhle bysme to udělali my,“ poznamenal Hladík.

A ať už to se jmenováním toho či onoho, za vládu jako celek vždy nese odpovědnost premiér. V tomto případě ponese odpovědnost za obsazení ministerstva zahraničí Andrej Babiš.

„My jsme poslali na Hrad analýzu, proč se hajlující Filip Turek … nemá stát ministrem zahraničí. Teď se ještě ukázalo, že neplatí daně,“ přidal se ke slovní kanonádě do Motoristů Hřib s tím, že Turek akorát způsobí Česku ostudu, a navíc se s ním nikdo v zahraničí nebude bavit, protože slušné státy s nácky nedebatují od roku 1945. A pak by vlastně Turek byl ministrem k ničemu, protože pokud s ním nikdo nebude mluvit, nebude mít co na práci. Tak to vidí Zdeněk Hřib. A Petr Macinka na ministerstvu zahraničí na tom z Hřibova pohledu bude úplně stejně.

„Vy tady v přímém přenosu vidíte, jak to vypadá, když se někdo nesmíří s volební porážkou,“ vyrazil k dalšímu protiútoku Nacher.

Boris Šťatný téma uzavřel s tím, že Motoristé celou situaci berou „tak, jak je“ a vrátí se k ní, až se budou v kabinetu Andreje Babiše řešit personální otázky.

Psali jsme:

Zklamaný Rychetský voličům Babiše: „Nikdy se neměli tak dobře“. Zde je odpověď
„Vypadá jak džihádista.“ Holec se neudržel nad fotkou Foltýna
Zlé elity. Holec si zchladil žáhu
Aby vás „nevysadili“. Mladá pirátská poslankyně natočila video, jak jezdí po Praze

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/porady/partie

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ekonomika , KDU-ČSL , obrana , Partie , piráti , Šťastný , Nacher , Turek , ANO , motoristé , Hladík , Hřib , CNN Prima News

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Vidíte situaci stejně jako Patrik Nacher?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Dálniční známka

Dobrý den, ví se, jak to bude za vaší vlády se zdražováním dálniční známky? Budete ji zdražovat jako předchozí (tato) vláda?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Testujeme deskovou hru Pojďme se učit: Naše úžasné tělo

Testujeme deskovou hru Pojďme se učit: Naše úžasné tělo

Diskuse obsahuje 24 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Složili se na raketu místo na nemocné děti. Na pobl*tí.“ Umělci ke sbírce

5:00 „Složili se na raketu místo na nemocné děti. Na pobl*tí.“ Umělci ke sbírce

Jak bychom asi řvali a vyskakovali, kdybychom se dozvěděli, že třeba v Rusku občané sbírají na raket…