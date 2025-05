Tachecí zhluboka dýchala. Trumpovský ekonom vysvětlil, co prezident USA zamýšlí

Ekonom Marek Koten je v Česku svým způsobem unikát – je členem americké Republikánské strany, nyní dokonce místopředsedou stranické organizace Republicans Overseas. Na situaci v USA po nástupu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu se ho ptala v pořadu Českého rozhlasu Osobnost Plus moderátorka Barbora Tachecí.

„Cizí státy se podle Donalda Trumpa snaží koordinovaně a záměrně zničit, devastovat americký filmový průmysl. Proto na zahraniční filmy je třeba uvalit stoprocentní clo. Co si o tomhle kroku myslíte?“ chtěla vědět Tachecí.

Koten zavtipkoval, že při příští cestě do USA bude muset v podšívce kufru propašovat pár filmů, aby je mohl distribuovat svým známým. „Samozřejmě Donald Trump nastavuje obecný trend směrem k ochranářství, k tomu pověstnému protekcionismu amerického trhu. Hollywood očividně není nic jiného. Tu zprávu jsem četl s úsměvem na rtech a myslím si, že u úsměvu na rtech to zůstane, protože si nedokážu představit, jak by se to reálně dělalo. Je potřeba to trošku zkontextualizovat. Není to tak, že by v amerických kinech hráli většinu zahraničních filmů,“ řekl Koten.

Fotogalerie: - Peklo zvané Ferentari

Zlatá éra Hollywoodu je podle něj bohužel už pryč. „Chápu, že se Trump snaží naznačit, že by se ta zlatá éra velkých hollywoodských filmů devadesátých a nultých let měla vrátit. Já bych si to velmi přál, ale nemyslím si, že uvalení stoprocentních cel na zahraniční filmy je ta správná cesta, ale můžu se mýlit,“ uvedl ekonom.

Tachecí se ho pak zeptala, kolik věcí, které mu nepřipadají jako úplně správná cesta, Trump už udělal. „Spočítal bych to na prstech svých rukou. Možná by se přidala i jedna nebo druhá noha,“ zavtipkoval Koten, ale pořád si prý myslí, že převažují pozitiva. „Vzděláním a profesí jsem ekonom a liberální ekonom. Cla pro mě nejsou něco, z čeho bych skákal radostí. A taky je to vidět, když se setkáváme ve formátu Republicans Overseas i s kolegy z mateřské Republikánské strany. Jsem s několika kolegy v menšině, co se týče, nechci říct odporu, ale zvýšené skepse vůči clům. Jsme pořád mlčící menšina, ale myslím si, že se to musí zlomit. Uvidíme, co se stane,“ míní Koten.

Trump je dobrý prezident pro svou dobu

Moderátorka chtěla vědět, jak k tomu vůbec dojde, že se mladý člověk, navíc Čech, rozhodne vstoupit do americké Republikánské strany. Koten vysvětlil, že v USA studoval, a jelikož odmalička propadl Ronaldu Reaganovi a Spojeným státům americkým, bylo jeho celoživotním snem mít něco společného s republikány. „V USA jsem se dostal k práci u Republikánské strany. Když jsem se vracel zpět, byl jsem převelen do zahraniční větve,“ řekl Koten a připustil, že Trump není úplně jako Reagan. Dodal však, že Trump je dobrý prezident pro svou dobu.

„Je třeba dívat se na to očima amerických daňových poplatníků. Rusko pro Američany dodnes zůstává na pověstné ose zla Írán – Rusko – Čína – Severní Korea. Ale tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Amerika od začátku studené války platí evropskou bezpečnost. Dříve nebo později se někdo zastaví a řekne si: ‚Podívejme se, my vydáváme na obranu mnohem více, platíme víceméně celou obrannou alianci. Evropa se veze.‘ A je třeba si přiznat, že jsme jako Evropa dlouho byli černým pasažérem. Nestarali jsme se o svoji bezpečnost. Není to něco, co by Donald Trump začal říkat v roce 2016. Když se člověk podívá na jeho rozhovory, třeba z roku 1980, kdy už poprvé koketoval s tím, že by možná kandidoval na prezidenta, tak jeho message je pořád konzistentní,“ sdělil Koten.

Připomněl, že Trump dlouhodobě říká, že obchodní dohody jsou pro USA nevýhodné, že by se mohla zavést nějaká cla. Trump také říká, že spojenci USA dlouhodobě využívají a Amerika z toho nic nemá. „Donald Trump je byznysmen a showman. Já občas, když se ráno vzbudím, mám strach otevřít zprávy, co budu muset zase vysvětlovat. I když to vypadá bláznivě, je to konzistentní,“ tvrdí ekonom.

„Komu musíte vysvětlovat, co ten Trump dělá?“ chtěla vědět Tachecí. Koten odpověděl, že úplně všem. „Začíná to kamarády u piva, končí to ve studiích České televize a Českého rozhlasu. Společenské a politické systémy jsou naprosto odlišné. Za Bidena nebylo moc co vysvětlovat, protože se toho moc nedělo. Uvedu jeden příklad. Když prezident Trump začal říkat, že zruší ministerstvo školství, tak v USA ministerstvo školství nepřipravuje osnovy, nikoho nevyučuje, jenom papíruje a rozděluje federální granty, takže zase taková ztráta to nebude,“ soudí Koten.

Fotogalerie: - Je právě sechs hodin

Činnost Republicans Overseas v Česku je podle něj primárně zaměřená na Američany žijící v naší republice. „Každý Američan žijící tady se před každými volbami musí registrovat. Musí napsat svému okresnímu volebnímu zástupci. Oni mu pošlou volební lístek. Takže naší činností je popichovat Američany žijící v zahraničí – jsme zhruba ve 40 státech – a říkat: ‚Budou volby. Už jste se registrovali k volbám? Možná byste se měli registrovat k volbám.‘“

Za prezidenta Bidena byli prý republikáni nespokojení. „Teď se štafetový kolík předal na druhou stranu,“ přiblížil Koten nálady Američanů. Přiznal, že on sám byl v roce 2016 zarytým podporovatelem Marka Rubia, současného ministra zahraničních věcí. Když prý viděl Trumpa poprvé na pódiu, říkal si: „To bude zajímavé. Uvidíme, co z toho bude.“