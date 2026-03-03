Tak buď to platí, nebo ne. Rajchl rozsekl Írán a Ukrajinu

Vláda premiéra Andreje Babiše prosazuje zrušení koncesionářských poplatků, které platí občané Česka za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo). Cílem je tyto poplatky úplně zrušit od 1. ledna 2027 a nahradit je financováním přímo ze státního rozpočtu nebo jiným mechanismem veřejného financování, i když konkrétní model a detailní parametry zatím nebyly plně představeny veřejnosti.
Tento plán vyvolal velkou vlnu kritiky a protestů i ze strany zaměstnanců veřejnoprávních médií. Ti podepsali například veřejnou výzvu a petici, v níž vyjadřují obavu, že převod financování pod státní rozpočet ohrozí redakční nezávislost médií a otevře prostor pro politický vliv a kontrolu vládních představitelů.
Do centra pozornosti se v posledních týdnech dostává i samotný moderátor Václav Moravec a jeho pořad Otázky Václava Moravce. Vedení České televize nedávno odvolalo jeho stálou dramaturgyni, a to v souvislosti s výtkami ohledně nezvání předsedy SPD Tomia Okamury do pořadu. Personální zásah do týmu tak ještě zesílil debatu o tlaku, kterému veřejnoprávní televize čelí.
Sám Moravec v rozhovoru pro Respekt přiznává, že situace je bezprecedentní. Podle něj jde o širší zápas o podobu veřejnoprávního vysílání.
Moderátor dal proto najevo, že jeho působení v České televizi má své jasné hranice a není bezpodmínečné. „Nebudu v České televizi za každou cenu. Dojde-li ke změnám, které budou v rozporu s mým svědomím, nepochybně ji opustím,“ prohlásil Václav Moravec otevřeně v rozhovoru pro Respekt.
Moravcovo prohlášení o možném odchodu z České televize nenechalo bez odezvy ani jeho dlouhodobé kritiky. Zvlášť výrazně zareagoval novinář Marek Stoniš, který jeho slova interpretoval zcela jiným způsobem. Ve své reakci naznačil, že otázka „svědomí“, o níž Moravec mluví, může podle něj souviset spíše s kontrolou hospodaření, než s obranou nezávislosti. „Tipuji, že okamžik, kdy svědomí Václava Moravce neumožní jeho další setrvání v České televizi, nastane ve chvíli, kdy její hospodaření přejde pod kontrolu NKÚ,“ uvedl na sociální síti X.
Stoniš tím naráží na dlouhodobou debatu o tom, zda by měl Nejvyšší kontrolní úřad získat pravomoc kontrolovat hospodaření České televize.
V samotném rozhovoru pro Respekt se Moravec vrací především k širšímu kontextu tlaku, který podle něj na Českou televizi dopadá. Na otázku, zda se vláda Andreje Babiše snaží televizi ovládnout, zareagoval slovy: „Myslím, že nejen vláda. Místo slova ovládnutí bych ale spíše použil oslabení.“ Změnu financování přitom označuje za možný nástroj tohoto procesu.
Moravec zároveň popsal, že snaha televizi oslabit není nová. „Existuje minimálně od roku 2020, kdy si politici prosadili do Rady České televize své lidi, přes něž na televizi tlačí, aby k nim byla povolnější,“ říká. Dodává, že politici „postupují chytře, způsobem vaření žáby“, tedy krok za krokem, bez dramatických gest, ale s dlouhodobým efektem. „Vymění přes Radu ČT nepohodlného generálního ředitele, naléhají na odstranění kritických novinářů, přidají požadavek, že musí být ve vysílání více zastoupení, následně vás zavalí stížnostmi, na něž musíte donekonečna odpovídat, aby vás umořili,“ uvedl Moravec.
V rozhovoru se vyjádřil k otázce, jestli si oslabení televize přeje přímo premiér Babiš. „Domnívám se, že jemu jsou média veřejné služby ukradená, protože komunikuje hlavně skrze sociální sítě. Ví, že to média obratem amplifikují. Vlastně televizi moc nepotřebuje,“ uvádí.
Zároveň upozornil, že Babišova vláda se opírá o strany, které chtějí televizi dobýt a jsou ve svém přístupu „brutální“. „Mluvím hlavně o SPD, jejíž politici nejvíc prosazují změnu financování médií veřejné služby a zrušení poplatků,“ dodal s tím, že to by jim poskytlo další možnost ovlivňovat kritičnost a podobu televize skrze rozpočet.
Václav Moravec odmítl tak jednoduchou představu rychlého převzetí kontroly po vzoru Slovenska a tvrdí, že situace v Česku má podle něj jinou dynamiku. Připomíná, že Andrej Babiš musí brát v úvahu i reakci veřejnosti, a proto by podle něj nepostupoval náhle. Podle Moravce by prudký zásah „ze dne na den“ mohl vyvolat odpor části společnosti.
Místo toho podle něj hrozí scénář pozvolných, méně nápadných kroků, které se sčítají. Tvrdí, že k obdobnému výsledku – tedy oslabení televize – lze dojít i „pomaleji a menšími kroky“, jejichž důsledkem může být postupná eroze a v konečném efektu „imploze“ instituce.
