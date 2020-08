Tak co ty roušky? Vy jste ministr, bouchněte do stolu. Je to zmatek! Plaga v Partii pod palbou

reklama

Už jen dva dny schází do startu nového školního roku. Někteří žáci a studenti se do lavic vrátí poprvé od 12. března, kdy byly školy uzavřeny kvůli pandemii koronaviru. Ministr hned v úvodu konstatoval, že už v tuto chvíli se ví o deseti školách, které 1. září kvůli koronaviru zůstanou zavřené.

V Praze je teď situace taková, že bude-li se situace zhoršovat, roušky mohou být na školách zavedeny povinně. Zatím se nošení roušek v Praze jen doporučuje.

Baxa nad tím kroutil hlavou a konstatoval, že vláda tímto doporučením jen vnáší do celé situace další chaos, který se objevil už v půli srpna, kdy ministr Vojtěch řekl, že ve školách budou roušky povinné. „Pak pan premiér ponížil pana ministra Vojtěcha a nařízení se změnilo. Já se vlastně ptám, zda roušky budou, nebo nebudou, a kdo ta rozhodnutí vydává, zda to jsou opravdu odborníci?“ tázal se poslanec ODS.

Ředitel Černý prý dal rodičům už dopředu vědět, aby dětem roušky do školy dali. Pokud budou nařízeny, děti je budou mít po ruce, a pokud nařízeny nebudou, nechají si je v taškách. Někteří ředitelé však podle Černého postupují jinak a chtějí počkat až na výrok hygieniků a odmítají rodičům doporučit, aby děti vybavili rouškami.

„Já už teď rodičům píšu, ať se připraví na to, že ty roušky budou, a bude dobře, když se k tomu vyjádří hygiena,“ zdůraznil. „Já bych potřeboval, aby se ta pražská hygiena jasně vyjádřila, protože všichni nemáme čas sledovat všechny tiskové konference. Jsou tři varianty. Buď roušky musí být, nebo roušky nemusí být, nebo ‚řediteli – rozhodni se‘. Ale my v tuhle chvíli nevíme, jak to bude,“ rozčiloval se.

Žádal hygieniky, aby vydali jasný verdikt.

Poté vysvětloval, zda nechá poslat domů dítě, když jednou zakašle ve třídě. „My nejsme blázni. My nepošleme dítě domů, když zakašle, protože mu zaskočí rohlík. To je samozřejmě nesmysl. To chci dementovat. Takoví blázni my nejsme,“ zdůrazňoval.

Plaga odmítal, že by panoval všeobecný zmatek. Podle něj ředitelé dostali manuál, který možná má jisté slabiny, ale tyto slabiny se řeší.

A v tu chvíli se ozval Baxa.

„Vy jste ministr, tak máte bouchnout do stolu, jste členem vlády, tak máte říct, že chcete vědět, jak to bude, protože jinak panuje zmatek,“ vypálil Baxa na Plagu. Udeřil i na celou vládu. Kabinet Andreje Babiše podle něj neudělal nic, aby během letních měsíců vzrostla kapacita testování, aby se zvýšily počty hygieniků nebo aby konečně začala fungovat chytrá karanténa.

Plaga oponoval, že vláda nedokáže zařídit všechno – a občané se zkrátka musí chovat zodpovědně. „Já bych si dovolil apelovat na rodiče, aby více sledovali zdravotní stav dětí a neposílali dítě do školy s nudlí u nosu. Nenechávejte to jen na školách, je to o individuální odpovědnosti nás všech,“ žádal ministr.

Všichni tři hosté poté zkritizovali Světovou zdravotnickou organizaci za to, že se chovala chaoticky k nošení roušek. Jednou to nedoporučovala, poté to doporučila, a nakonec říká, že pro děti do 12 let jsou roušky zbytečné.

Kvůli těmto veletočům se prý Plaga nechce příliš orientovat na to, co WHO říká. „Podle mě protichůdná vyjádření WHO (Světové zdravotnické organizace) v uplynulých měsících znevěrohodnila tuto organizaci v této oblasti,“ řekl Plaga.

„Ten chaos, který způsobila WHO, je podle mě opravdu šokující,“ přisadil si Baxa. Česká vláda podle něj ale situaci jen zhoršuje, protože vnáší do situace další a další chaos.

Černý byl k WHO také výrazně kritický a zdůrazňoval, že doporučení WHO v oblasti koronaviru nebude brát jako ta nejdůležitější.

Ve druhé polovině diskuse se pánové shodli na tom, že není vhodné strašit ředitele, učitele ani děti. Učitelé podle hostů musí vědět, že nemá smysl děti přetěžovat. Černý konstatoval, že někteří učitelé mohou děti přetěžovat, ale v tu chvíli by měl nastoupit ředitel a tyto kantory srovnat. „Určitě by nebylo dobré děti zastrašit a vyděsit... ale není zase čas jet nějak velice pomalu,“ upozornil.

Učitelé by si prý teď měli opravdu rozmyslet, jak postupovat. Musí totiž kalkulovat s tím, že budou muset část třídy učit prezenčně, a část třídy na dálku, protože u části dětí může být nařízena karanténa. Černý ujišťoval, že učitelé udělají, co mohou, ale tato smíšená varianta učitelům dělá vrásky. „To je takový strašák,“ poznamenal Černý.

Na čistou distanční výuku jsou prý školy celkem připraveny. „Na druhé straně se jasně ukázalo, že distanční výuka nedokáže plně nahradit klasickou výuku,“ pravil Černý.

Jinak ale věří ministrovi zdravotnictví a hygienikům. „Možná je to s podivem,“ připustil. Ale zkrátka doufá, že prezenční výuka poběží, dokud to jen trochu půjde a nemoc covid-19 bude brzděna.

Baxa poté žádal Plagu, aby zvážil konání celostátních olympiád v jednotlivých předmětech. V tuto chvíli se kalkuluje s jejich zrušením. Stejně tak se doporučuje omezit kulturní akce, kterých by se měli žáci účastnit. Baxa zdůrazňoval, že tyto kulturní akce doplňují celkový rámec výuky a stálo by za to je v nějaké podobě zachovat.

