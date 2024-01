Tak, kdy z něj uděláme Hitlera? U Bidena řeší zásadní otázku

Spojené státy letos čekají prezidentské volby a někteří lidé z Bidenova týmu jsou odhodlaní vytáhnout těžký kalibr. Adolfa Hitlera. Srovnat Donalda Trumpa, Bidenova nejsilnější politického rivala, s Hitler. Podle CNN se to děje vše ve snaze odvézt pozornost voličů od slabších stránek Joe Bidena, včetně jeho věku. Je mu přes 80 let.

Rok 2024 bude v mnohém rokem přelomovým. V 70 zemích po celém světě proběhnou nejrůznější volební klání. Asi nejsledovanější bude volební zápas v USA, kde se pravděpodobně zopakuje střet z roku 2020 mezi tehdy končícím prezidentem Donaldem Trumpem a současným prezidentem Joem Bidenem. Biden a jeho lidé podle všeho doufají, že se jim podaří odpoutat pozornost od letitého prezidenta a nasměrují voliče na jiné věci. Především na Donalda Trumpa, kterého podle CNN především mladší spolupracovníci z Bidenova týmu srovnávají s Hitlerem.

„Bidenův tým dojde až k přímému přirovnání k nacistickému vůdci, místo aby své útoky odbyl tvrzením, že Trump ho ‚papouškoval‘,“ uvedla CNN.

Biden se podle americké zpravodajské stanice potýká s celou řadou problémů. U jeho vlastních voličů mu příliš nepomáhá ani to, že se ve válce na Blízkém východě postavil za Izrael. V jeho prospěch nehraje ani věk. Biden se narodil 20. listopadu 1942.

Biden se prý pokusí posílit svou pozici letošním projevem o stavu Unie.

„Demokratičtí spojenci však touží po tom, aby Biden více argumentoval ve svůj prospěch - a ve prospěch druhého funkčního období - již nyní. Zeptejte se mnoha demokratických členů Kongresu, jaký je Bidenův program pro druhé funkční období, a přiznají, že jsou na rozpacích. Mají tendenci se vracet k tomu, že trvají na tom, že demokraté prostě musí lépe mluvit o tom, co udělali. Někteří se přiklánějí k ‚dokončit práci‘, což je slogan ze zahájení Bidenovy kampaně, který už i on sám téměř opustil,“ upozornila CNN.

O spojitosti mezi Adolfem Hitlerem a Donaldem Trumpem mluví v posledních dnech častěji. Trumpova nedávná vyjádření o migrantech byla přirovnána k projevům Adolfa Hitlera. Upozornila na to agentura AP. Trump prohlásil, že migranti, kteří přichází do USA, „otravují krev naší země“.

Nacistický diktátor mluvil o nečisté židovské krvi, která „otrávila“ árijskou německou krev, aby dehumanizoval Židy a ospravedlnil systémové vraždění milionů lidí během holocaustu, připomínala agentura AP.

„Netušil jsem, že to Hitler řekl,“ bránil se Trump, když seznal, jak blízké si jsou oba výroky. Poznamenal též, že nikdy nečetl Mein Kampf. „O Hitlerovi nic nevím,“ trval na svém. „Nemám ponětí, co Hitler řekl kromě toho, co jsem viděl ve zprávách. A to je úplně něco jiného, než co říkám.“

Americká zpravodajská stanice ABC News však připomněla, že Trump v minulosti přiznal, že Mein Kampf vlastní.

„Není pochyb o tom, že jazyk je ozvěnou slov, která Hitler používal k popisu svých nepřátel, ale je otázka, zda Trump věděl, že používá stejná slova, kterými Hitler ospravedlnil svou vražednou a genocidní vládu nad nacistickým Německem,“ uvedla ABC News.

