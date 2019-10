Tak pravil Karel Gott: Nic není náhoda, ani války. Levice na Západě? Radikální, nesmiřitelná, až zlá

Karel Gott v rozhovoru uvedl, že politika ho opravdu nelákala. Navíc je pro ni prý potřeba jiný druh talentu. Na otázku, čeho se nedostává politikům, Karel Gott odpověděl, že některým talentu a některým voličů. „Ideální volič je člověk důvěřující a zcela ovladatelný. Většina voličů je však neukázněných a zlobivých a ti nikdy nebudou souhlasit s tím, že předají politikům bezmeznou důvěru, hraničící až s vazalskou oddaností,“ odtušil. K volbám prý chodil s myšlenkou, že volit se má. Anketa Vadilo vám, že Karel Gott podepsal tzv. Antichartu? Vadilo 9% Nevadilo 91% hlasovalo: 5247 lidí

O politice se pak Karel Gott rozhovořil podrobněji u otázky, zda se politici dokážou poučit z omylů. „Jsem přesvědčený, že zvlášť v posledních stoletích nejde o žádné omyly, naopak politika se odvíjí podle přesných scénářů, nic se neděje náhodou, i to nejhorší jako války,“ mínil zpěvák. „Vždy je o vítězích rozhodnuto dávno předtím. Stejné banky podporovaly toho, kdo je rozpoutal, a vyjednávaly s tím, kdo byl napaden. Domlouvaly se, čím budou platit, až jim budou posílat zbraně. Běh světa řídí tyto vysoké nadstátní kruhy, tzv. ilumináti nebo osvícenci, a také svaté řády a lóže až po mysticko-okultní organizace.“

Gott přidal příklad: „Pět synů jednoho slavného frankfurtského bankéře si rozdělilo sféry vlivu – jeden zůstal v domě svého otce, druhý odešel do Londýna, třetí do Paříže, další do Vídně a poslední do Neapole a financovali všechny znepřátelené strany v napoleonských válkách. Posílali si zprávy o situaci na bitevním poli po poštovních holubech, protože ti byli rychlejší než kurýři. A tak jen vyvolení byli správně informovaní, že u Waterloo byl Napoleon definitivně poražen. Jen oni mohli dělat výhodné finanční operace a ostatní utřeli nos.“

Zpěvák také tvrdil, že vítězství proletariátu v Rusku vedla ruská inteligence, placená nejvyššími západními finančními a průmyslovými kruhy. „Zakladatel Rudé armády Lev Trockij a jeho soudruzi byli vycvičeni na území Standard Oil v New Jersey a vysláni prezidentem newyorské banky Jacobem Schiffem do Petrohradu s podporou pro revoluci ve výši dvaceti milionů dolarů ve zlatě. Němečtí průmysloví magnáti a poradci císaře zase vybavili Lenina a jeho apoštoly z Curychu, aby pak Rusko muselo podepsat brestlitevský mír a oni mohli opustit východní frontu, kde měli zbytečné ztráty.“ Fotogalerie: - Bez lesů není života

Popsal také, jak se setkal s levicí západního střihu, když se poprvé dostal na Západ. „Zmínil jsem se o našich poměrech a byl jsem kritizován, že to špatně vidím. Všichni byli levicoví, měli Che Guevaru a mleli, že je třeba myslet na většinu. Těšil jsem se do svobodného světa, že se konečně nadechnu, a místo toho jsem koukal jako blázen, kde to jsem. Chápal jsem tyto postoje v Americe v souvislosti s válkou ve Vietnamu, vždyť tam posílali umírat své kluky. Logicky proti každé akci, která se vede, vzniká protireakce. Nemohl jsem ale s nimi diskutovat, byli strašně radikální, nesmiřitelní, až zlí, ale poučil jsem se z toho.“ Dodal, že tito mladí lidé neměli zkušenost z obou systémů.

Gott tuto zkušenost připomenul i u otázky, proč byl v Německu tak populární. Zhodnotil to tak, že byl ve správnou dobu na správném místě a se správnou písní. „Přijel jsem z komunistického světa – bez ohledu na to, že jsme byli sousedé, stál mezi námi ostnatý drát a zeď. Moc jsme se nesetkávali. Najednou k nim do doby studentských revolt, mezi hořící auta a rozbité výklady přijel mladík z obávaného komunistického světa, který vypadal úplně jinak než jejich tvrdě protestující mládež. Nebyli to zrovna čistě vymydlení chlapci, zatímco já přišel elegantně oblečený, slušně vypadající, s písněmi o lásce a krásném světě.“

Karel Gott v rozhovoru také zmínil nastupující trend globalizace. Ta podle zpěváka vyústí v totalitní světovládu. Dle něj k tomu mělo dojít fúzí světových bank do jedné superbanky, která bude všem diktovat. Předpověděl jednotný platební systém na bázi mikročipů zabudovaných v těle. „Tím bude možné z jednoho vládního centra získat o každém informaci a každého zkontrolovat.“ Dodal, že takto už fungují kreditní karty. „Zatím je to velmi příjemné a i další vývoj v tomto směru nám bude připadat praktický, výhodný, a hlavně pohodlný, ale časem zjistíme, že jsme se stali objektem nejenom kontroly, ale i manipulace s myšlením.“ A za prorocká by se dala prohlásit i jeho slova o tom, že narůstá ekonomická nerovnováha mezi křesťanským a islámským světem.

