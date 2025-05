Tak to by nešlo. Polský prezident dal jasnou stopku migrantům z Německa

Polský prezident Andrzej Duda poskytl rozhovor nejčtenějšímu německému deníku Bild. V myšlenkách se vrátil až do roku 2015, kdy prý jako nový polský prezident hovořil s tehdejší německou kancléřkou Angelou Merkelovou o uprchlické krizi.

Duda připomínal, že v letech 2015 a 2016 se hovořilo o zavedení kvót na přerozdělování migrantů. „V té době se mluvilo o nuceném přesídlení migrantů a dalších osob do Polska a já jsem tehdy byl proti tomu,“ připomínal Duda.

Sdělil prý tehdejší kancléřce, že pokud některý z žadatelů o azyl bude chtít přijet do Polska, ať přijede, požádá v zemi o azyl a dostane-li povolení, ať v Polsku také žije. Ale vždy se prý jasně stavěl proti snaze držet v Polsku silou, kdesi za vysokými zdmi, lidi, kteří v Polsku být nechtějí a ocitli by se v prezidentově zemi jen na základě úředního rozhodnutí. Jinými slovy, chtěl lidem umožnit svobodně se pohybovat. „To jsem řekl i kancléřce. Pak možná budou chtít odejít do Německa. A taky jsem jí řekl, že pak možná nastane nový problém, protože pak Německo uzavře hranice.“

A to podle Dudy ovlivní pohled Poláků na EU jako celek, protože možnost svobodně se pohybovat považují Poláci za zcela zásadní.

Anketa Bude na Ukrajině koncem roku 2025 mír? Bude 22% Nebude 70% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 302 lidí

Konstatoval, že pokud by Němci chtěli do Polska vracet ty, kteří z Polska přišli, je to pochopitelné. Má to však háček. Pokud by měli být do Polska posíláni lidé, kteří přišli do Německa z jiných zemí, „pak to znamená porušení zákona,“ zdůraznil Duda. „Porušení zásad a porušení evropského práva, takže je to nezákonné, to by znamenalo, že německé úřady porušují zákon,“ pokračoval.

Zdůraznil, že Poláci poskytli své policisty dalším zemím, když bylo třeba posílit ochranu hranic na různých místech. Prohlásil, že kdyby podobně Poláci požádali o pomoc německé policisty, ti by také přišli.

Duda navštívil i střežené hranice, mluvil s polskými pohraničníky a dozvěděl se od nich, že většina lidí pobývajících na hranicích, se chce dostat do Německa.

„Věří, že Německo je bohaté a že se v Německu rozdávají peníze na ulicích. Ano, to je nesmysl, promiňte, ale to si ti lidé myslí. A také mají v Německu rodiny,“ podotkl polský prezident. „Proto chtějí vidět své rodiny v Německu a chápu, že kancléř to chce zastavit, to je mi jasné. Ale to je otázka pro německou politiku, nikoli pro polskou,“ zdůraznil.

V obecné rovině doplnil, že EU může posílit spolupráce Polska, Německa a Francie. Za podstatné považuje, aby EU zůstala založena na základech svobodné spolupráce zemí, mezi kterými nemá dominovat jedna jediná země.

Psali jsme: Trump pokynul Zelenskému sejít se s Putinem. Rusko chce jednat o „příčinách konfliktu“ Mohl to vědět každý. Turek ke kauze Írán. Prozradil něco na Farského i Nerudovou České dráhy: Vlakem do Německa na jaře a v létě - sezónní pár vlaků EC z Prahy do Berlína a cestování jen s rezervacemi Vladimír Ustyanovič: Nebezpečí hrozilo vždy od Německa