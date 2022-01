Tak zase jinak. „Janka“ prý není komunistka, ale liberálka. A pak Gregorová vysvětlila, že žádná levice neexistuje

reklama

Sjezd Pirátů provázely silné emoce, nyní je podle Gregorové atmosféra ve straně „spokojená“. „Musíme přiznat, že mezi říjnem, kdy proběhl volební debakl, a současností, kdy bylo voleno nové předsednictvo, vládlo nepříjemné období plné emocí. S novým vedením přišly nové závazky a těšíme se, co přijde,“ řekla úvodem Gregorová, která je se složením nového vedení spokojená.

Staronový předseda Pirátské strany Ivan Bartoš prohlásil, že „strana potřebuje restart“, mluvil o konsolidaci pirátských sil, která je podle něj zásadní, jeho slova Gregorová přiblížila následovně: „Znamená to, že hodně lidí po volbách nevědělo, kam strana půjde, nyní si nové předsednictvo sedne, vytvoří lepší komunikační prostředí a stranu dá zase zpět trochu dohromady. Středová liberální demokratická strana je náš cíl,“ dodala.

Rozhodně se neobává, že by byl vliv Pirátů ve vládě minimální: „Ministři, které ve vládě máme, jsou silné osobnosti, které nebudou ustupovat nějakým tlakům a dalším kolegům. Já jim plně důvěřuji,“ uvedla Gregorová.

Kandidátka na předsedkyni strany Jana Michailidu se v debatě na pirátském fóru přihlásila ke komunistickému přesvědčení, ve volbě pak získala 285 hlasů z 929. Je evidentní, že v Pirátské straně je levicové křídlo, které nejspíše s myšlenkou komunismu sympatizuje. Podle kritiků ale právě ono straně škodí.

Jak silné tohle levicové křídlo podle Gregorové je? „Musím říct, že je to omyl, není tam žádné levicové křídlo,“ uvedla, že Piráti se odmítají dělit na pravici a levici. Zdůraznila, že Michailidu se nepřihlásila ke komunistickému přesvědčení tak, jak to v Česku definujeme: „Byla to od ní naprostá chyba, že to slovo použila, protože to slovo tady má naprosto jasný význam, a sice minulý komunistický režim. Nicméně řekla, že se spíše identifikuje jako sociální liberálka severského střihu,“ hájila europoslankyně svou kolegyni.

„Žije v České republice a ví, jaké konotace tu takové slovo má, když dostala těch 285 hlasů, tak i pro komunistické přesvědčení jí dali lidé hlas,“ namítla moderátorka Světlana Witowská. „Není tomu tak,“ kontrovala Gregorová. „Vy to víte, se všemi 285 lidmi jste mluvila?“ dotázala se obratem usmívající se Witowská. „Vím to proto, že Janka je ve straně deset let a všichni moc dobře vědí, že je demokratka srdcem i celým zaměřením. Vědí, co už udělala a jak velká je to liberálka. Dobře vědí, že to, co prohlásila o komunismu, není to, jak jej všichni v Česku vnímáme,“ zdůraznila Gregorová opakovaně.

„Ano, spousta lidí Michailidu napsala, že udělala chybu, ale nechtěli zároveň zahodit tu práci, kterou ona udělala. Musíme si uvědomit, že Česká republika momentálně zná Michailidu čtyři dny, členové Pirátské strany ji ale znají deset let,“ hájila dál Michailidu.

„Já jsem její dobrá kamarádka, vím, že je nadprůměrně inteligentní, občas přemýšlí způsobem, který uniká mainstreamu. Ona se k žádnému autoritářskému režimu nehlásí,“ konstatovala.

Gregorová také nesouhlasí s tvrzením předsedy krajského sdružení Pirátů Zlínského kraje Vratislava Krejčíře, podle kterého přihlášení jedné z kandidátek na předsedkyni strany ke komunistickému přesvědčení stranu velmi poškodilo. „Ztráty, které jsme zaznamenali, jsou téměř nulové, od té doby se nám do Pirátské strany přihlásilo 300 zájemců o členství, kteří vědí, že jdou do liberální středové demokratické strany...,“ sdělila Gregorová.

Witowskou příchodem nových členů kvůli Michailidu pobavila: „To tedy na základě toho, že se vaše kandidátka na předsedkyni strany...,“ nedokončila rozesmátá moderátorka větu a Gregorová jí skočila do řeči: „Ne. Na základě našich stanov,“ zdůraznila s tím, že strana v životě neprosazovala nic, co by bylo nedemokratické nebo komunistické.

V kontextu toho se rozhovořila o svém zaměření na půdě Evropského parlamentu. „Zde je mým zaměřením boj proti autoritářským režimům. Ať jsou to diktátoři z Běloruska nebo komunisté jako třeba v Číně, kde musím říct, že již aspiruji na to, být na jejich blacklistu, tedy seznamu nežádoucích osob. Takže nazývat mě na sociálních sítích komunistkou, zatímco čínská komunistická strana mě chce na blacklistu, je pro mě absurdní,“ dodala Gregorová.

Do Gregorové se na sociálních sítích zostra pustil také marketingový expert Jakub Horák. Podle něj stranu dlouhodobě systematicky rozrývá a sama na předsedkyni nekandiduje, zařadil ji do skupiny „levicových hňupů“, kteří mají lví podíl na tom, jak Piráti utrpěli ve volbách. „Po volebním debaklu jsem uvažovala, že bych kandidovala do vedení strany, ale má práce v Evropském parlamentu je teď mnohem důležitější,“ reagovala politička.

Vyjádřila se také ke svému střetu s Mikulášem Ferjenčíkem, který chtěl po Michailidu vysvětlit její „komunistické přesvědčení“. Gregorová jej za to poslala „do prdele“. „Zapomněla jsem trochu, že jsem ve veřejné diskusi, ale ihned jsem se za to omluvila. Bylo to přes čáru. Byl to můj osobní spor s Ferjenčíkem, který se táhne už dlouhou dobu. Šlo tedy jen o vyhrocení emocí. Voliči si o mně asi nemyslí nic pěkného, mrzí mě to. Uvědomuji si, že způsob, jak komunikuji některé záležitosti, je těžko čitelný “ sdělila.

„Ferjenčík ale měl mnohem lepší nástroje, jak o tomhle vyvolat diskusi nebo debatu, nelíbilo se mi, jakým způsobem se vyjádřil z pozice moci vůči řadové člence. Věděl, že to uvidí novináři a naši odpůrci. Rozhodně se nesnažím Piráty ovlivňovat silou,“ dodala závěrem k tomuto tématu Gregorová.

