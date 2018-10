Takový hovadiny! nadával Soukup na ČT. Neušel ani Bakala

Nedělní Týden podle Jaromíra Soukupa věnoval moderátor stejného jména svým koncesionářskými poplatky placeným konkurentům v České televizi. Pustil se do nich kvůli dětskému vysílání na Déčku, kde běžela dle Soukupa propaganda. „Za to by se nemusel stydět ani Goebbels,“ popsal reportáž veřejnoprávní televize moderátor a pak se pustil do Martina Veselovského. A došlo i na Michala Davida a bývalé sociální demokraty.

Soukup začal reportáží z dětského kanálu, Déčka. Ano, jednalo se o Zprávičky, do kterých se opřel už Václav Klaus mladší, kterého moderátor také zmínil. Soukup si vybral stejnou reportáž ke kritice, tu o pásmu Gazy, jak nebohé palestinské děti nemají učebnice a učitele, protože USA nepřispěly tolik do UNRWA. Podle Soukupa je úplně jedno, že toto „pseudozpravodajství“ převzala ČT z propagandistické tvrorby Hamásu. „Oni by to natočili úplně stejně,“ vyjádřil se o ČT. „Za to by se nemusel stydět ani Goebbels v nejlepších letech, Československý filmový týdeník z padesátých let hadr,“ dodal ještě. Zmínil další reportáž Déčka, tentokrát o tom, jak Donald Trump odstoupil od Pařížské dohody o klimatu.

Anketa Je dobře, že se v roce 1918 rozpadlo Rakousko-Uhersko? Ano 54% Ne 46% hlasovalo: 1732 lidí

Pak se osopil na nejvyššího představitele ČT, Petra Dvořáka, který se podle něj odmítl dostavit na jednání poslaneckého výboru pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu. „Co by mu to udělalo? Sám musí vidět, že tohle bylo objektivní jako noviny za bolševika,“ ptal se Soukup a dodal, že i normálně ČT hájící liberální média reportáž odsoudila. „Proč tam takovýhle hovadiny jsou, jak to může někdo dovolit?“ rozčiloval se Soukup dál a položil otázku, co přijde dál; zda někdo bude dětem nalévat do hlavy, že zachraňovat uprchlíky na lodičce je dobré či co. „Já už jenom čekám zebry, co zažily MeeToo, nebo princezny, co začnou místo princů chodit samy se sebou a pak oznámí, že se staly těhotnými člověky,“ vyjmenovával témata, která hýbou liberálními médii na Západě Soukup. Co na Déčku mohly děti vidět, označil za hovadiny.

Fotogalerie: - ČT fašistům nedáme

Kdo bude hájit ČT, na to si Soukup odpověděl také sám. Martin Veselovský. Hned předvedl jeho pózu s poznámkou, že ji praktikuje také Daniel Takáč, ale Veselovský je autor. Vzkázal Veselovskému, že jeho zamyšlený výraz na ČT chybí a že by měl odejít z Bakalovy DVTV zpátky do ČT. Pak si ještě dělal legraci, že když za den 16krát škytne, tak je to proto, že na něj Martin Veselovský myslí, a slíbil mu poslat dva plakáty. „A teď vážně, Martine, jak se můžete nad někým objektivně a rádoby novinářsky pohoršovat, když vás platí největší zloděj novodobý český historie, Zdeněk Bakala? Víte, že ty prachy, kterými vás dotuje, jsou horníků? Z předražených bytů?“ apeloval moderátor a majitel TV Barrandov. Ještě si kopnul, že když je Veselovský tak objektivní, proč se v jeho pořadech neobjeví Zdeněk Bakala? „Až přijde Bakala, přijdu tam taky,“ slíbil Soukup a dodal, že „co jsme si, to jsme si, já vás taky nemám rád,“ zakončil téma ředitel TV Barrandov.

Póza Martina Veselovského v podání Jaromíra Soukupa:





Jako další se řešil Michal David a jeho zatím neudělené vyznamenání. „Skromný, pokorný, dodrží, co slíbí, pracovitý, tečka,“ popsal svého přítele moderátor s tím, že už má aféry plné zuby. Prý když někdo hrál za socialismu a nebyl stíhán policií, tak je pro kavárnu něco mezi Stalinem a Hitlerem. Nadal kavárníkům, že když vylezou z barů a jdou do tmy, aby je nikdo neviděl, na diskotéku, stejně křepčí na Michala Davida, ačkoliv ráno prohlašují, že strávili večer v přítmí alternativního jazzového klubu a hovořili o literatuře. „Prdlajs, nevěřím vám ani slovo,“ dodal Soukup. Zmínil, že Elton John byl pasován na rytíře a nikdo rozhodnutí britské královny nezpochybňoval.

Elton John