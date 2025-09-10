Dostál (Stačilo!): Děs a hrůza v rozsahu přes hodinu

"Zpráva o stavu Unie" od von der Leyenové. Děs a hrůza v rozsahu přes hodinu. Předně: Pokud Mrs. Pfizergate mluví o boji proti korupci, je to fakt chucpe.
Ale podrobněji: Smyslem Unie je zajištění prosperity pro členské státy. Komise v tom selhává. Francie v těžké ekonomické krizi, Německo přes dva roky stagnuje, zadlužení EU i států roste, průmysl odchází. Prohráváme s USA, prohráváme s Asií, dokonce i ty zelené technologie, do kterých lijeme miliardy, importujeme z Číny.
Složila z toho von der Leyen účty? Ne, Zprávu o stavu Unie zaměřila na lití peněz na Ukrajinu, která ani není členský stát, na rozšiřování EU, které nemá kdo zaplatit, a na zahraniční politiku, která správně náleží členským státům. Navíc se i zde Leyenové a Kallasové podařilo nemožné: Znepřátelit si Spojené státy, Rusko i Čínu SOUČASNĚ a dostat EU do izolace.
Tohle k ničemu nevede. Včera jsem podepsal návrh na odvolání Komise, tentokrát z levé strany sálu. Napravo sálu se chystají další návrhy. Jediné, co dnes ještě drží Leyenovou u moci, je nedůvěra mezi pravicí a levicí. Ale to je ubohý základ pro demokratické vedení EU.
Na rozdíl od Leyenové a komisařů jsem byl přímo zvolen občany. Respektuji výsledky voleb a stávající většiny. Ale vyzývám tuhle Komisi, v médiích i v sále, aby odstoupila. A velké frakce, aby občanům nabídly úspěšnější vedení. Jinak úpadek a vnitřní rozpory Unii roztrhají a tento Parlament taky může být poslední.
