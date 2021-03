Takový vztek: S*re vás to doma? Hamáček se vám směje

Anketa Stydíte se před zahraničím, jak Česko zvládá covid-19? Stydím 16% Nestydím 84% hlasovalo: 2246 lidí

Jak asi bude prohlášení vypadat načrtl satirik Václav Novák. A to lapidárním sdělením: „Už mě to doma sralo. Vašík.“

Ministr vnitra se pokusil k vtipu připojit a poznamenal „Tento důvod není mezi výjimkami pro cesty mimo okres“ s mrkajícím smajlíkem.

Tento důvod není mezi výjimkami pro cesty mimo okres https://t.co/6jRGK1iADA — Jan Hamáček (@jhamacek) February 26, 2021

Podle reakcí ovšem opravdu nebyl dobrý čas na žerty. Zvláště vzhledem k tomu, že v sobotu se občané ČR dozvěděli, co na ně vláda a Jan Hamáček připravili. Do dneška se k Hamáčkovu vtipu sešlo skoro 900 reakcí a že by byly pozitivní se opravdu říci nedá. „Hle, nejdřív zavede fašismus a pak si ještě troufá dělat srandu z občanů, které připravil o svobodu. Doufám, že si to lidi budou pamatovat u letošních voleb a že si tady ta kunda (spolu se zbytkem ČSSD) už v politice neškrtne,“ doufala Radka.

Hle, nejdřív zavede fašismus a pak si ještě troufá dělat srandu z občanů, které připravil o svobodu. Doufám, že si to lidi budou pamatovat u letošních voleb a že si tady ta kunda (spolu se zbytkem ČSSD) už v politice neškrtne. #NeděkujemOdejděte https://t.co/2D1ymZXe0a — Radka Reborn #TrollLivesMatter (@RadkaReborn) February 28, 2021

„Já nechápu, kde se ve vás bere ta drzost ještě si z toho dělat legraci,“ kritizoval redaktor Info.cz Jan Palička.

Ja nechapu, kde se ve vas bsre ta drzost jeste si z toho delat legraci — Honza Palička (@HonzaPalicka) February 27, 2021

„Pane Hamáček, jste jedním z členů co se podílejí na degeneraci dnešních dětí. A jste jedním u členů co nám berou život. Celý rok života a k ničemu to nevedlo. Prosím vyližte si prdel a jděte do píči. Dík,“ vzkázal další internetový komentátor.

„Vy si myslíte, že je teď čas na srandičky na twitteru? Laskavě si oblečte červenou mikinu a táhněte do hajzlu,“ přidal se Lukáš Lhotský. „To je čůrák,“ zhodnotila krátce další komentátorka.

Pane Hamáček, jste jedním z členů co se podílejí na degeneraci dnešních dětí. A jste jedním u členů co nám berou život. Celý rok života a k ničemu to nevedlo. Prosím vyližte si prdel a jděte do píči. Dík https://t.co/p1yeglyQH4 — Johnyy (@Daamngodchef) February 27, 2021

a vy si @jhamacek myslíte, že je teď čas na srandičky na twitteru? Laskavě si oblečte červenou mikinu a táhněte do hajzlu ?? #countryforthefuture #VladaKretenů https://t.co/YQh4iiNh0u — Lukáš Lhotský (@Pycan10) February 27, 2021

„Tohle si dovolí vicepremiér vlády. Hamáčku, výrobu a květinářství jste nezavřeli a dovolíte si vtipkovat na účet dvaceti tisíců mrtvých a sázet k tomu smajlíky,“ vyčítala předsedovi ČSSD Milka Ju. „Jan Hamáček se náramně pobavil. I občané se smějí....až se za vidle popadají,“ naznačil Jan Adam.

Tohle si dovolí vicepremiér vlády.@jhamacek výrobu a květinářství jste nezavřeli a dovolíte si vtipkovat na účet dvaceti tisíců mrtvých a sázet k tomu smajlíky. https://t.co/Gyv4RdB4ny — Milka Ju (@milkaju) February 27, 2021

@jhamacek se náramně pobavil.



I občané se smějí....až se za vidle popadají. https://t.co/MYYVaiUn3N — Jan Adam (@honzadam) February 27, 2021

K nadávání na ministra vnitra se květnatě přidal zubař „Mlok Karel“: „Víš co, ale to už je dneska každému úplně u prdele, co tentokrát ten váš mozkový trust ‚U vymletých dementů‘ vymyslel svým ‚mozkovým myšlením™‘... Já vím, že vy jste tam všichni trochu pomalejší, ale tohohle byste si už všimnout mohli.“

Honzo @jhamacek, radši zalez někde do nory, a mlč. Arogantními komentáři si akorát koleduješ o lockdown na Pankráci https://t.co/bcbRjuv25Z — Tomas Alfano (@CzAlfano) February 27, 2021

Tak se podívej jak odůvodňujete ty opatření! Co asi čekáš od lidí, ty arogantní gumo? https://t.co/wIlthtkb0g — Ondřej Rehák (@_iamondrej) February 27, 2021

Víš co, ale to už je dneska každému úplně u prdele, co tentokrát ten váš mozkový trust "U vymletých dementů" vymyslel svým "mozkovým myšlením ™"...

Já vím, že vy jste tam všichni trochu pomalejší, ale tohohle byste si už všimnout mohli. https://t.co/hZg9GwC5wR — MDDr. Mlok Karel (@casial) February 27, 2021

Na závěr připomeňme, že to není tak dávno, co Hamáček pobouřil svými výroky na adresu Václava Klause staršího, který onemocněl covidem-19.

