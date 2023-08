Tchajwanská továrna bude v Německu, ale Česko vyhrálo. Pekarová trvá na svém, s podporou dorazil Drahoš

reklama

„Stavba tchajwanské továrny na výrobu čipů je pro nás výhra, ačkoli nebude stát u nás, ale v Německu. Z výroby čipů v Německu budeme bezesporu ekonomicky těžit i my a zároveň je nutné pracovat na tom, abychom pro podobné investice měli připravenu infrastrukturu a dostatek kvalifikovaných sil,“ napsala na síti X (Twitter) předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) v reakci na zprávu, že tchajwanský výrobce čipů TSMC postaví v sousedním Německu výrobní závod. Jeho výstavba vyjde v přepočtu na necelých 250 miliard korun.

V textu se opřela i do Andreje Babiše (ANO), kterého označila za slabého premiéra, protože nebyl za své vlády schopen otočit kurz přiklánějící se k Číně a k Rusku, na který Českou republiku navedl právě Miloš Zeman. „Skončilo to naší naprostou energetickou závislostí na Rusku a akceptováním přenesení výroby klíčových komponentů do Číny. Jak tato politika selhala, odhalila naplno ruská válka a pandemie koronaviru, kdy průmysl začal postrádat mimo jiné čipy, které pro výrobu tak nutně potřeboval. To bylo potřeba změnit,“ vyjevila Pekarová. A že ve snižování závislosti na zemi s „vyděračským potenciálem“ bude Fialova vláda pokračovat.

Později se do současné parlamentní opozice pro její postoje k Tchaj-wanu pustila v dalším příspěvku: „Ta starost opozice o Tchaj-wan je stejně dojemná. Když s ním mohli (a měli) prohlubovat spolupráci oni, nechali radši prezidenta Zemana jet do Číny učit se ‚stabilizovat společnost‘. A parlamentní diplomacie v podání mého předchůdce byla o cestě do Moskvy, kde obdržel talíř od člověka, který nám vzkazuje, ať jsme vděční za okupaci. Chápu tedy, že jim vadí zahraniční politika opřená o hodnoty svobody, demokracie a lidských práv, ale to je jejich vizitka,“ dodala šéfka TOP 09.

V jejím postoji ji podpořil člen horní komory Jiří Drahoš, který kvitoval, že tchajwanská továrna na čipy v sousedním Německu je dobrý nápad. „Tchajwanská firma TSMC oznámila stavbu továrny na nejmodernější čipy v Drážďanech. Z této investice za miliardy dolarů budou moci těžit také české firmy a vědecké instituce zabývající se polovodiči. S podporou našich tchajwanských přátel by tak u nás mohly být navrhovány čipy, které pak budou vyráběny v Německu. Odborníky na to rozhodně máme,“ napsal senátor na svém facebooku.

