Teď lidé nebudou věřit ani Ukrajině, ani novinářům, naříkalo se nad kauzou Babčenko v Newsroomu ČT

Jak informuje Newsroom ČT, zpráva o smrti novináře se objevila ve všech velkých zpravodajských domech po celém světě. Ukrajinská tajná služba dostala informaci, že někdo plánuje zaplatit za Babčenkovu vraždu. Všechno zinscenovala, aby pachatele dopadla.

Anketa Kdo byl NEJLEPŠÍM primátorem Prahy? Jan Koukal 2% Jan Kasl 1% Igor Němec 4% Pavel Bém 12% Bohuslav Svoboda 11% Tomáš Hudeček 1% Adriana Krnáčová 69% hlasovalo: 1585 lidí

„Tenkrát jsem se podruhé narodil,“ vzpomínal Babčenko na rok 2014, kdy jen těsně unikl smrti. Helikoptéru, ve které letěl, sestřelily na východě Ukrajiny separatistické jednotky. Při neštěstí zemřelo 14 lidí. O čtyři roky později přichází zpráva, že novinář byl zavražděn před svým bytem. Internetem se šířila přesvědčivá fotografie těla v kaluži krve.

Novinář byl dlouhodobě silným kritikem Ruska. Proto se ihned po jeho fingované vraždě vyrojily spekulace, zda za jeho konce nestojí prezident Vladimir Putin. „Státním zřízením Ruské federace je nenávist. Nejdříve to byli Čečenci, pak se to přeneslo na všechny cizince, teď se to přeneslo na celý svět,“ prohlašuje Babčenko na archivních záběrech. Novinář loni půl roku pobýval v Praze po výhružkách likvidací, které mu chodily. „On říkal, že strach má posledních deset let. Že neví, co se mu může stát, jestli si na něj někdo počíhá s železnou trubkou,“ řekl o Babčenkovi redaktor Hospodářských novin Ondřej Soukup.

„Byl novinář v dobrém slova smyslu provokatér. On šel do témat, kterých se i ostatní opoziční média obávala,“ řekla o něm novinářka Petra Procházková z Lidových novin. Před měsícem se Arkadij Babčenko rozhodl spolupracovat s ukrajinskou kontrarozvědkou SBU. Ta podle něj zabránila jeho vraždě. Rusko ale spojitost s případem odmítlo a označilo celou věc za ukrajinskou propagandu. Proč Babčenko na provokaci přistoupil? „On sám říkal, že těch variant moc nebylo. Představte si sebe na jeho místě, když by za vámi přišli lidé z tajné služby a řekli by, že se na vás chystá atentát a že potřebují vaši spolupráci,“ říká Ondřej Soukup a dodává, že v jeho situaci by nikdo neodmítl.

Překvapilo něco Ondřeje Soukupa v době od oznámení Babčenkovy smrti? „Překvapení je příliš slabé slovo. Ano, zpětně vzato tam byly věci, které trošku nehrály, třeba ta zveřejněná fotografie, jak tam leží na zemi. Říkal jsem si „Hergot, vždyť se tvrdilo, že zemřel při převozu do nemocnice, tak kdo si ho teda fotil, doktoři, než mu začli poskytovat první pomoc?“ Ale upřímně řečeno, já jsem si spíš myslel, že ta fotka je nějaký podvrh. Nikdo ale samozřejmě netušil, že by to mohlo takhle dopadnout. I proto, že těch případů vražd novinářů, ať už v Kyjevě, nebo v Rusku, je tolik. A nikdy to happyendem neskončilo. To člověka vůbec nenapadlo,“ odtušil Soukup.

Jak redakce Newsroom ČT připomíná, následné „zmrtvýchvstání“ Babčenka vyvolalo i mezi novináři rozporuplné reakce. Jindřich Šídlo na Twitteru vtipkoval, že tohle nedokáže jen tak někdo.

Ruská televize Russia Today pro změnu Babčenkovo znovuobjevení okomentovala titulkem „Elvis žije“. Mnoho reakcí ale bylo skeptických, či rozmrzelých. Redaktor iDnes Josef Kopecký napsal, že nyní bude zprávám v Ukrajiny věřit méně lidí.

Podkopávání důvěryhodnosti médií si všímá i ruský investigativní novinář Andrej Soldatov. Podle něj je celá anabáze „hodně přes čáru“. Dodává, že součástí práce novinářů je také důvěryhodnost.

„Myslím, že pro reputaci Ukrajiny je to obrovská rána. Bohužel si myslím, že to je velká rána i pro reputaci novinářské scény, k níž se Babčenko řadil. Je to rozhodně špatně,“ řekl ke kauze šéfredaktor serveru Aktuálně.cz Josef Pazderka.

Psali jsme: Ukrajinská prasečina. Jan Schneider se zamýšlí nad podivnými okolnostmi fingované vraždy novináře Babčenka Jaroslav Bašta účtuje s některými českými novináři v kauze Babčenko: Kvůli své hysterii jsou za blbce hned dvakrát Ukrajinský velvyslanec ke kauze Babčenko: Není pochyb, že na odstranění novináře mělo zájem Rusko, vede hybridní válku s celým světem Nalíčil se prasečí krví, nechal zavřít v márnici a poslouchal tam z televize, jaký byl skvělý chlap. „Nemrtvý“ Babčenko promluvil, jak prováděl svůj fígl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak