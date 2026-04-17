Tejc a Decroix v sobě. Tiskovka měla dohru mimo kamery

17.04.2026 16:38 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Exministryně Eva Decroix (ODS) si stěžuje, že její nástupce Jeroným Tejc (za ANO) „pošpinil jméno mnoha lidí na ministerstvu a vystavil je hrozbě trestního stíhání“. Jeho obvinění označuje za vágní a nedoložená. Exministr Pavel Blažek (ODS) se o Tejcově sdělení, že podává trestní oznámení, vyjádřil jako o „potravě pro média“. Policie stále vyšetřuje původ bitcoinů a hlavní aktér kauzy Tomáš Jiřikovský zůstává ve vazbě.

Foto: Jakub Vosáhlo
Popisek: Jeroným Tejc, Alena Schillerová a novinky v bitcoinové kauze

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) na páteční tiskové konferenci k auditu bitcoinové kauzy sdělil, že podá trestní oznámení kvůli podezření na spáchání trestných činů porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby.

Kritizoval postupy ministerstva při přijetí darovaných bitcoinů a jejich následném zpětném odkupu za předchozího vedení Pavla Blažka (ODS) a poté jeho nástupkyně Evy Decroix (ODS).

Upozornil na chybějící záznamy o schůzkách s kupci, absenci povinných kontrol nebo právních stanovisek.

Exministryně spravedlnosti Decroix reagovala na síti X: „Tak pan ministr Tejc mne ráno osočí ze všeho možného a pak nemá ani odvahu jít se mnou do duelu na Českém rozhlase? Takhle se dělá ta nová spravedlnost? Takhle vypadá ta politická odvaha? Ta transparentnost? Pošpinit jméno mnoha lidí na ministerstvu, vystavit je hrozbě trestního – úplně nesmyslného – stíhání a pak se odmlčet? Předpokládám, že pan ministr všechna svá vágní obvinění doloží a vše zveřejní, tak jak to požadovali po mně!“

„Vážená paní poslankyně, žádnou pozvánku do duelu s Vámi jsem neodmítl. Žádnou pozvánku jsem totiž nedostal. Naopak jsem potvrdil svou účast společně s Vámi v pořadu 360° CNN Prima News příští týden ve čtvrtek. Těším se na něj. Nyní jsem na jednání Poslanecké sněmovny, kde jsem Vás od rána nezahlédl,“ odpověděl ministr.

 

 

Blažek: potrava pro média

K páteční tiskové konferenci se vyjádřil také exministr Blažek. „TK Schillerová–Tejc jsem dnes nesledoval, ale protože jsem k ní dotazován, zjistil jsem z médií, že má být podáno nějaké nové trestní oznámení, jehož relevanci nemohu posoudit, neboť se ze značné části má zabývat osobami a ději na jiném ministerstvu nebo se staly až po mém odchodu z vlády. Tzv. audit, stejně jako všechny tzv. audity předešlé, mi doposud nikdo nedal ani k nahlédnutí, takže se nemohu vyjádřit ani k nim. Chápu je tak prozatím jako ‚potravu pro média‘, neboť šlo-li by o zjištění pravdy, dostali by jistě možnost se v průběhu jejich zpracovávání i k závěrům vyjádřit všichni ti, kterých se týkají. To se nikdy nestalo a jejich právní relevanci tak nemám důvod prozatím v čemkoli uznat a respektovat,“ napsal na síti X.

 

 

Bitcoinová kauza vypukla loni v březnu, kdy ministerstvo spravedlnosti pod vedením ministra Pavla Blažka (ODS) přijalo darem od Tomáše Jiřikovského, odsouzeného překupníka drog, téměř 468 bitcoinů v hodnotě přibližně jedné miliardy korun. Jiřikovský je podezřelý, že darováním části kryptoměn chtěl legalizovat výnosy z trestné činnosti. Ministerstvo bitcoiny přijalo bez dostatečné předběžné kontroly původu a rizik, přestože vědělo o Jiřikovského trestní minulosti již od roku 2018. Peněženka byla otevřena za účasti notáře, ale bez zástupce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Jiřikovský zůstává ve vazbě

V květnu kauzu začala prověřovat Národní centrála proti organizovanému zločinu. Blažek kvůli silné kritice rezignoval na konci května, pozastavil členství v ODS a nahradila ho Eva Decroix (ODS). Ministerstvo bitcoiny postupně prodalo v aukcích za zhruba 957 milionů korun. Později za Decroix došlo k částečnému zpětnému odkupu části bitcoinů, přičemž stát vyplatil desítky milionů korun jako kompenzaci za cenový rozdíl, což vyvolalo další pochybnosti o hospodárnosti a transparentnosti. Celý proces stál další desítky milionů na právní, konzultační a auditorské služby.

Interní audity konstatovaly řadu pochybení při přijetí daru i při prodeji, včetně absence rizikového managementu, snížení minimální ceny v aukcích a nedostatečné dokumentace. Kauza vedla k neúspěšnému hlasování o nedůvěře vládě.

Ministr Tejc teď na základě nového interního auditu oznámil podání trestního oznámení pro podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Policie stále vyšetřuje původ bitcoinů a možné trestné činy. Ve čtvrtek Městský soud v Brně rozhodl, že Jiřikovský zůstane ve vazbě.

