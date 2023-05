Temně o českém lithiu. „Co jsme slíbili Německu?“

reklama

„Vláda se rozhodla šetřit a začít má u sebe,“ zahájila Hana Lipovská téma úspor současné vlády.

„Jedním z ministrů naší vlády, o kterém možná ani nevíte, je Martin Dvořák. Ten sám sebe nazývá Eurohujerem a říká o sobě, že by se jeho funkce měla jmenovat spíše Ministr pro Evropskou unii,“ představila Lipovská osobu nového ministra a přidala i to, že se jedná o odvolaného bývalého primátora Hradce Králové.

Lipovská se věnovala několika jeho výrokům, především tomu o nutnosti zavedení eura v České republice. V souvislosti s tím zmiňuje Lipovská názory některých odborníků a bankovních manažerů, kteří předložili své pohledy na členství ČR v Eurozóně.

„Pouze jeden z šesti významných představitelů bank a pojišťoven uvedl, že by se ČR vyrovnala s covidem lépe, kdyby byla v Eurozóně,“ tlumočí moderátorka výsledky.

„Ostatní řekli, že členství v Eurozóně má své velké problémy a připomínají, že to byla Evropská centrální banka, kdo roztočil inflační spirálu,“ pokračovala Lipovská.

Následovala další ekonomická témata, ke kterým se manažeři vyjadřovali. Jejich kompletní znění najdete v přiloženém streamu.

My se budeme hlouběji věnovat velmi důležité zprávě, kterou Hana Lipovská zmínila a která zůstala stranou pozornosti médií, a to je oznámení, které učinil premiér Petr Fiala (ODS) po návratu z oficiální návštěvy Saska.

Jde o memorandum, které Fiala podepsal se svým saským protějškem. Jde o memorandum o spolupráci při realizaci projektů strategického významu mezi Českou republikou a Saskem.

„Po tomto titulku přestane většina lidí číst dál,“ uvádí Lipovská s tím, že to vypadá jako další nudné vyhlášení.

„Nicméně je tam jedna velmi závažná věta, která z toho memoranda o spolupráci dělá zakuklené memorandum o lithiu,“ myslí si Lipovská a dodává, že jestli ČR má v současnosti nějakou strategickou surovinu, je to právě lithium.

Premiér Fiala podle Lipovské podepsal, že se bude spolupracovat při vytváření společných perspektiv a podpoře při získávání surovin, zejména pak lithia, z ložisek na české a saské straně, a že se Česko a Sasko budou vzájemně informovat o vývoji projektů v souvislosti s lithiem.

„Je to tedy dokument o lithiu, ze kterého nejsme schopni se dozvědět, jak bude spolupráce ohledně něj mezi Českem a Saskem vypadat,“ shrnuje moderátorka a pokračuje tím, že víme, že Německo má továrnu na zpracování lithia a chce lithium ve velkém těžit, ale vůbec nevíme, k čemu nás zavazuje tato spolupráce.

„Je to jen informování? Je to sdílení technologií? Nebo my budeme těžit a Němci budou z našeho lithia vyrábět elektrobaterie? Nevíme absolutně nic.“

A pointa?

Tu vidí Lipovská v tom, že ani na aktuálním jednání vlády, které proběhlo, nepadla jediná věta o tom, co zmíněné memorandum znamená a k čemu nás zavazuje.

„Jaké jsou důsledky, z jakých analýz se vycházelo, ve prospěch koho to je, kdo a co z toho může mít. Nevíme nic. A to je právě to, co charakterizuje vládu Petra Fialy,“ dodává ještě moderátorka.

„Vláda chrlí nejrůznější dokumenty, aniž by o nich občané věděli, aniž by byli informováni o tom, na jakých analýzách tyto dokumenty vznikají a aniž by samotná vláda udělala nějaké vyčíslení jejich důsledků.“

To se podle Lipovské projevilo třeba tento týden, kdy odboráři „střelili od boku jakési hausnumero“, jaké budou důsledky vládního balíčku a ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) se nechal slyšet, že je to určitě nesmysl, protože ani samotná vláda neví, jaké budou dopady jejího konsolidačního balíčku.

