Testy selhávají, šíří se to rychleji, než se počítalo. Čtyři z pěti na celé planetě to chytnou? Přijde to ve vlnách, varuje expert

Velmi katastrofické varování přišlo od předsedy veřejného zdravotnictví na Hongkongské univerzitě a světového odborníka na epidemie koronavirů Gabriela Leunga, který hrál klíčovou roli již během vypuknutí epidemie SARS v letech 2002 a 2003. Podle jeho odhadů by každý nakažený koronavirem mohl nemoc přenést přibližně na dva a půl dalšího člověka. To by znamenalo až 60-80procentní možnost nákazy světové populace.

Pokud by se opravdu koronavir přenesl až na 60 % lidstva, tak by to podle Leunga znamenalo obrovský počet mrtvých, a to i přesto, že považuje za možné, že SARS-CoV-2 má jen 1% míru úmrtnosti.



Podle profesora by se mělo posoudit, zdali široká opatření v Číně skutečně fungovala, protože pokud ano, pak je podle něj potřeba tato opatření zvážit i v ostatních zemích. Mířil tím především na funkčnost opatření proti nákaze, která čínské úřady zavedly v epicentru šíření koronaviru, tedy v provincii Chu-pej a ve městě Wu-chanu.

Spolu s dalšími odborníky však netvrdí, že nákaza u 60 až 80 procent lidstva musí přijít náhle. Podle něj se může rozvíjet i postupně ve vlnách.



Tázal se, zdali je také možné udržet nakažené v karanténě po dostatečně dlouhou dobu a co to bude mít za následky. Za hlavní problém pokládá, že někteří nakažení nevykazovali žádné příznaky nemoci. Sám by se přiklonil k tomu, aby v případě, kdy se zjistí, že byl někdo nakažený, skončili v karanténě na čtrnáct dní i další lidé, kteří mohli být s nemocnými v kontaktu. A v souvislosti se šířením nemoci se podivil, že některé země v blízkosti Číny zatím žádné případy výskytu viru nezaznamenaly. „Kde jsou?“ pronesl směrem k Indonésii.



Shrnul též, že si vědci stále nejsou jisti, jak se vůbec SARS-CoV-2 přenáší. Zda za pomoci vzdušných částí, či kapének. Fotogalerie: - Čínský raut

A k samotnému Hongkongu říká, že nemoc nemohla přijít v horší čas než právě teď, jelikož toto město je na pokraji vyčerpání po osmi měsících nepokojů. A to přitom Hongkong vykázal zatím pouze 36 potvrzených případů nákazy. Téměř každodenní demonstrace v Hongkongu vyvolala nevole nad návrhem zákona, který by umožňoval vydávání lidí podezřelých z trestných činů do pevninské Číny.



Další studie nejsou o nic pozitivnější. Také hovoří o globální epidemii. Studie vydaná týmem složeným ze Stevena Sancheho, Yen Ting Linga, Chongganga Xu, Ethana Romero-Seversona a Nicka Hengartnera tvrdí, že reprodukce koronaviru dosahuje až hodnoty mezi 4,7 a 6,6. Počet infikovaných jedinců se podle studie tedy násobí každých 2,4 dne. Konstatovali, že karanténa nemusí být účinná a je potřeba zavést silná kontrolní opatření.



Roste však obava, že se na mnohé případy nákazy ani nepřijde a lidé, kteří jsou nemocí zasaženi, jsou vyhodnoceni jako zdraví. Podle ředitele Čínské akademie lékařských věd Wang Chena mohou být testy nukleových kyselin neúčinné. Řekl to v rozhovoru pro CCTV. „Ne všichni infikovaní mají pozitivní test nukleových kyselin,“ upozornil.

Video z údajného zásahu bezpečnostních složek v Číně na ženu, která si odmítla nasadit roušku:

This is what happens to you if you refuse to wear a face mask in #China. #coronavirus #COVID2019 pic.twitter.com/FbAzpg5Fv4 — Darren of Plymouth (@DarrenPlymouth) February 13, 2020

Testy jsou úspěšné dokonce jen z 30 až 50 procent. Testování za pomoci výtěrů z krku často ukazují falešné negativní výsledky. To může znamenat, že mnoho pacientů mohlo být posláno domů z nemocnic poté, co se jejich testy vrátily coby údajně negativní.



Ve Wu-chanu se nemoc stále více šíří v rodinách, jelikož je její počátek u nemocných skryt, a byli tak s falešně negativním testem posláni domů. Jeden z lékařů ve wuchanské nemocnici pod podmínkou anonymity vypověděl, že přestože CT skenování ukázalo u pacientů virovou infekci, test nukleových kyselin ji nepotvrdil, a tak byli bez jakéhokoli dalšího zkoumání nakažení koronavirem z důvodu nedostatku lůžek v zařízení posláni zpět do svých domovů.



Testy nukleových kyselin jsou nedokonalé především kvůli malému rozsahu genetického materiálu, který testují. Při amplifikaci pak testy kopírují jakoukoli kontaminující DNA vzorku, čímž vznikne zavádějící výsledek.



Děsivým ve světle těchto zpráv se jeví případ prvního evakuovaného člověka z Číny do Spojených států. Jak se ukázalo, v počátečním testu v nemocnici v San Diegu měl negativní výsledky a byl z nemocnice propuštěn. Přesto byl koronavirem infikován. Naštěstí byl ve čtrnáctidenní karanténě v Miramaru v San Diegu. Při provádění dalšího testu byl již koronavirus potvrzen. Symptomy se objevily i u dalšího člověka, který byl taktéž evakuován a je nyní na možnost výskytu viru testován. Jejich symptomy se jeví jako zcela minimální.

Ominous Video from MCAS Miramar. Right now, crews in full protective gear are going into the designated medical area at the base. Vid provided by quarantined evacuee. Waiting to hear from CDC to find it exactly what’s going on. No Confirmed new cases of Coronavirus. #nbc7 pic.twitter.com/EFbnQbsB3c — Artie Ojeda (@ArtieNBCSD) February 13, 2020

