To Kubek neuslyší rád. Klidně, ale tvrdě: Nepřítel promluvil

Šéf České lékařské komory Milan Kubek uvedl, že je terčem nenávistných útoků i pronásledování, kvůli nimž musel učinit opatření. Média nyní spekulují o policejní ochraně jeho osoby. Kubek tak narážel na aktivitu občana Patrika Tušla, který konfrontuje lékaře a jiné odborníky před jejich domovy, odkud zveřejňuje videa z těchto setkání. Podle advokáta Jindřicha Rajchla mají takové situace několik příčin: „Za prvé bych chtěl jednoznačně konstatovat, že jsem proti jakékoliv formě násilí. Násilí nepatří do civilizované společnosti a neschvaluji ho v jakékoliv formě. Za druhé musím říci, že to má několik příčin. Tvrdím už delší dobu, že tlak vyvíjený na lidi, aby podlehli režimu, a to, co se děje jejich dětem, je natolik zásadní, že se dostávají do zoufalé situace. A zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Pokud se bude tlak stupňovat a stávat se neúnosným, budou se uchylovat k neuvěřitelným věcem,“ varoval Rajchl.

Podle něj má Kubek značnou mediální pozornost, ale například neviděl reportáž o muži, který se zastřelil před Ministerstvem zdravotnictví, o stovkách obyvatel v obrovských problémech a desítkách těch, kdo spáchali sebevraždu. „Oni se cítí pod obrovským tlakem a jsou nuceni do věcí, které odmítají. Režim je dostává do zoufalé situace. Kubek je symbolem útlaku. Myslím, že mu nepomohl výrok z roku 2009, kde se vyjadřoval naprosto odlišně, než jak se vyjadřuje dnes. Tvrdil, že v žádném případě nebudeme dělat z lidí pokusné králíky, že odmítá povinné očkování a není šance, jak donutit lékaře, aby se nechali očkovat. Nelíbilo se mu ani, že výrobce odmítl převzít za vakcínu zodpovědnost. Přirovnal to dokonce k tomu, jako kdyby někdo prodával auto, které nebrzdilo, a za jeho škodu odpovídal stát a nikoliv výrobce. V roce 2009 říkal to samé co my, ale Kubek dnes otočil. Lidé pak mají pochopitelnou obavu, že má jinou motivaci než čistě lékařskou,“ řekl redakci Jindřich Rajchl.

Kdyby odešli nenaočkovaní zdravotníci, přijde kolaps

Kubek také pro CNN Prima NEWS řekl, že lékaři, kteří odmítají očkování, by měli z lékařské komory odejít, aby nepoškozovali své pacienty. Pro lékaře však nebýt členem komory znamená, že se nemohou prezentovat jako lékaři. „Myslím, že tenhle výrok o lékařích je vrcholem naprosté arogance vůči jiným názorům. Prezident České lékařské komory nemá právo mluvit za všechny lékaře, k tomu lékařská komora neslouží. Za druhé, kdyby se to stalo, tak přijde kolaps zdravotnictví. Pokud by nenaočkované sestry a nenaočkovaní lékaři odešli, nastane kolaps. Kubek se dopouští nepřípustného nátlaku na kolegy a nemá na to žádný mandát,“ shrnul advokát s tím, že v dnešní době, kdy je personální stav zdravotnických zařízení i tak velmi nedostatečný, si podobná prohlášení nelze dovolit.

„Opravdu se mi nelíbí, že zatímco děkujeme zdravotníkům, jak se starali o nemocné, v jakém nasazení pracovali – a jim skutečně patří obrovský dík, tak jim Kubek zároveň vzkazuje: Jestli mě neposlechnete, tak běžte pryč. To je něco tak sprostého, vulgárního a nečestného vůči lékařům…. Nechápu to a považuji to za naprosto unfair krok vůči lidem, kteří si to odmakali.“

Rajchl: Řada lží a ztráta důvěry

Pro ParlamentníListy.cz rovněž komentoval poslední pražskou demonstraci iniciativy Chcípl PES – Otevřeme Česko, kam o víkendu dorazily tisíce lidí. Bez rozestupů a respirátorů lidé protestovali proti povinnému očkování i vládním opatřením. Na výzvy policistů a hasičů, aby opatření dodržovali, se protestující zasmáli a pískali. Rajchl se domnívá, že demonstranty do ulic vyslaly opakované lži autorit, kterým nyní nevěří. „Autority nám opakovaně lhaly a těch lží byla celá řada: žádný covid pas nebude, kdo se naočkuje, neonemocní a nemůže nakazit nikoho jiného. Kdo se naočkuje, nemůže mít těžký průběh, nemůže zemřít. Nebudeme očkovat děti, těhotné ženy, nebude povinné očkování… Prostě jedna lež za druhou. Když jsme tvrdili, že tohle přijde, byli jsme označeni za dezinformátory, přitom dezinformace říkali oni. Lhali, ztratili důvěru, nemají pro lidi mandát a diskvalifikovali se od toho, aby mohli cokoli chtít,“ řekl advokát.

Zároveň upozornil, že nikdo neřeší fakta. Zmínil přínosy opatření, posudek německé profesorky o tom, že většina nákazy se děje v uzavřených prostorách a riziko venku je minimální... „Lidé opatření odmítají, a když je odmítají, tak jsou zbytečná. Fungovat mohou jen ta, která lidé pochopí a přijmou. Jinak nebudou fungovat nikdy,“ prohlásil. Rajchl také odmítl, že by iniciativa Chcípl PES mohla nést nějaké právní důsledky za to, že protestující neměli respirátory, nebo za to, že někdo akce využije k agresivitě. „Když tam jsou lidé, kteří vyjadřují svobodný názor, že roušky a respirátory poškozují zdraví a ničí imunitu, tak po nich nemůžete chtít, aby si je nasadili,“ uvedl. Odmítá také kritiku směrem k organizátorům kvůli výtržnictví a znečištění prostranství. Každý, kdo na nedělní demonstraci byl, musel podle Rajchla cítit přátelskou atmosféru a pospolitost. „Násilí musím odmítnout, ale média se snaží protest dehonestovat tím, že nastal nějaký individuální exces dvou opilých lidí. Místo aby referovala, že se nesešlo pět, ale určitě deset tisíc lidí, že demonstrace nebyla násilná, ale s pozitivní atmosférou a pokojná, snaží se účelně snižovat reputaci akce,“ podotkl.

Ocenil také postoj právníka Ondřeje Dostála (Piráti), který odešel z vládního týmu. Jako důvody uvedl, že situace, za jaké nastupoval do týmu, se změnila a nenechá se kádrovat. „Musím říci, že jak nemám Piráty rád, tak smekám, že nepodlehl tlaku a stojí si za svým. To je opravdu velmi odvážný čin. Klobouk dolů před Dostálem. Co Piráti předvádějí, je ukázka, jak si představují vládnutí v zemi. My diktujeme, co je pravda, a kdo nesouhlasí, půjde z kola ven. Je to neomarxismus se vším všudy. A netýká se to jen Dostála. Podívejte, kolik lidí bylo brutálním způsobem dehonestováno a jednalo se o lidi vysoké profesní i odborné znalosti. Můžeme například zmínit profesora Jana Pirka, jednoho z nejuznávanějších lékařů posledních desítek let – a jen za odlišný názor. To je něco, co je v demokratické společnosti naprosto neakceptovatelná věc,“ dodal Jindřich Rajchl.



